La Regione Lombardia, da sempre all’avanguardia e sicuramente tra quelle più virtuose del nostro paese, ha deciso di fare propria la causa ambientale coniugandola all’impulso economico derivante dagli incentivi per l’acquisto di una nuova automobile elettrica.

Nonostante le persone siano ancora restie a trasformare il parco macchine italiano in auto a propulsione 100% elettrica, a causa dei dubbi inerenti l’autonomia, la ricarica, la presenza di stazioni attrezzate e l’obsolescenza delle batterie stesse (tra le criticità palesate in modo maggiore dai potenziali acquirenti), qualcosa si sta muovendo e nel 2019 le vendite di auto ad emissioni zero dovrebbero raddoppiare rispetto al 2018 pur rimanendo ancora ad un livello basso.

Purtroppo il mercato italiano, soggetto anche alla crisi, vede sempre molto movimentato il mercato secondario, quello delle auto usate e questo ostacola anche la volontà delle famiglie italiane di utilizzare la nuova tecnologia: la questione finanziaria e sul prezzo è prevalente.

La Regione Lombardia, conscia di questa criticità, ha affiancato gli incentivi statali emanando un bando destinato ai residenti regionali con un vero e proprio maxi incentivo per dare un’accelerata vera a numeri ancora troppo bassi (a settembre 2019 le auto elettriche immatricolate in Italia sono 1253, ancora una rarità, seppur in aumento del 156% rispetto allo stesso mese del 2018).

Il Bando della Regione Lombardia per Acquistare una Auto Elettrica: Requisiti e Modalità di Accesso

La Regione Lombardia il cui presidente attuale è Attilio Fontana, ha voluto esagerare proprio per dare una scossa e spalleggiare sia la volontà green di un intero mondo, sia dare una mano al comparto economico ed all’indotto, sempre fondamentale per un paese.

A tal fine ha emanato un bando denominato “Rinnova Autovetture” che inizierà martedì 15 ottobre, quindi domani e darà la possibilità a tutti i residenti di accedere ad un maxi incentivo fino a 8.000€ per l’acquisto di un’auto elettrica.

I requisiti per accedere al bando sono:

Residenza in uno dei comuni della Lombardia.

Acquisto di vettura nuova per il trasporto di persone (non per uso commerciale).

Radiazione (rottamazione ovvero esportazione all’estero) di un’auto di proprietà alimentata a benzina (fino alla categoria Euro 2 compresa) ovvero diesel (fino alla categoria Euro 5 compresa).

Il veicolo scelto, affinché sia possibile usufruire del bonus regionale, deve essere scontato almeno del 12% rispetto al prezzo di listino.

Il bando ha valore retroattivo, se avete già acquistato un auto elettrica o ibrida a fronte del possesso dei requisiti, potreste ottenere il rimborso delle spese già sostenute presentando la domanda di accesso. Occorre, però, rispettare un altro requisito nel caso siate in questa condizione: la rottamazione/radiazione del vostro veicolo a benzina classe euro 2 o inferiore oppure diesel inferiore ad euro 5, non deve essere stata eseguita prima del 2 agosto.

Per inviare la domanda e ricevere il contributo, grazie al quale sarà possibile acquistare un’auto ecologica pagandola molto meno del suo valore di mercato, occorre collegarsi al portale della Regione Lombardia e compilare il form totalmente on line.

L’incentivo non è appannaggio solo dei residenti che acquistano un’auto totalmente elettrica, ma anche per chi opta per soluzioni meno drastiche, ad esempio i modelli ibridi o comunque meno inquinanti, seppur il contributo si ridurrà in ragione di quanto previsto dalla normativa.

Sarà possibile farlo a partire dalle ore 10.00 del 15 ottobre 2019 fino a settembre 2020, ma si consiglia di fare presto se veramente volete approfittare di questa soluzione perché il fondo disponibile è pari a 5 milioni di euro fino alla fine di quest’anno e 13 milioni per quanto concerne il 2020.

Una volta terminati i fondi, terminerà l’erogazione del contributo anche in anticipo rispetto al previsto. E, diciamolo, pagare un’auto smart, moderna ed elettrica a metà prezzo rottamando la propria ovvero vendendola all’estero (quindi guadagnandoci anche qualcosa) è un affare vero e proprio.

Grazie alla cumulabilità tra questi incentivi regionali e quelli statali, i quali prevedono fino a 6.000€ in caso di rottamazione di una vecchia auto, ovvero 4.000€ senza rottamare, si potrebbe arrivare a pagare una nuovissima macchina fiammante, tecnologica ed ecologica veramente poco.

Ad esempio, riuscendo a capire il massimo di entrambi gli incentivi (8.000€ + 6.000€), potremmo comprare un veicolo elettrico come la Volkswagen e-Up a soli 6.900€ ovvero una Renault Zoe a 6.500€, meno di un terzo rispetto al listino ufficiale.

Se, invece, vogliamo proprio esagerare ed avere anche uno status riconosciuto, possiamo dirottare la scelta su una sempreverde Golf, un vero e proprio cult, però elettrica, acquistabile a 14.900€ (di listino costerebbe oltre 32mila euro), oppure gettarci sulla nuova Peugeot e-208 in uscita nel mese di novembre e farci un regalo anticipato di Natale.

La Regione Lombardia si accoda agli incentivi regionali già emessi dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, tutte regioni del Nord che hanno risposto presente alla chiamata dello Stato centrale al fine di dare un vero impulso alle immatricolazioni di auto meno inquinanti in Italia e sospingere anche il mercato primario delle automobili, davvero in crisi.

Per un futuro green.