Cosa Regalare a Natale? E’ sempre un dubbio, soprattutto se non si conosce bene la persona a cui vogliamo fare il regalo. Vediamo alcune idee utili per coloro che vogliono spendere meno di 50€.

Xiaomi Mi Band 4

Si tratta di un regalo per gli amanti della tecnologia e dell’attività fisica. Xiaomi Mi Band 4 è in grado di monitorare l’attività fisica svolta e di monitorare il battito cardiaco. Se impostato a dovere è anche in grado di monitorare la qualità del sonno.

Esteticamente appare come un piccolo orologio con schermo AMOLED, davvero ben definito.

Versione globale Xiaomi Band 4 intelligente schermo a colori braccialetto frequenza cardiaca palestra musica Bluetooth 5.0 50 m impermeabile pedometro e notifiche di messaggistica 1. La mi band 4 avrà uno schermo a colori OLED, supporta più quadranti personalizzati e un display più grande del 39,9% rispetto alla generazione precedente. Anche la capacità della batteria aumenterà fino a 135 mAh. In termini di esperienza funzionale, mi band 4 supporterà il pagamento mobile.

2.Tutti i nuovi interfaccia utente, Supporta un'ampia gamma di modalità di movimento, un'esperienza touch screen semplificata e semplificata, supporta le modalità di regolazione della luminosità.

3.Caller ID, vedere informazioni, busta rossa WeChat, promemoria orario, visualizzazione messaggio istantaneo.Attività Conteggio passaggi, distanza, calorie bruciate supporto 6 modalità allenamento.

4.Sleep Monitoring Registra il tuo stato di sonno, aiuta a migliorare te stesso, registra accuratamente le informazioni sul sonno ogni notte, analisi della data come sonno profondo e battito cardiaco basso, aiuta a regolare le abitudini del sonno.

5.Avviso di frequenza cardiaca di 24 ore, Pronto per gli abitanti urbani affollati, quando la frequenza cardiaca è troppo alta, la vibrazione ti ricorda di prestare attenzione

Cuffie Wireless

Ne esistono di diverse marche e di diversi tipi. Potrebbero essere un ottimo regalo per chi ama ascoltare la musica senza disturbare chi è intorno, ma anche per vedere un bel film senza alcun rumore di sottofondo. Se invece preferisci le casse wireless dai un’occhiata qui.

Offerta Sony MDR-RF811RK Cuffie Wireless Radiofrequenza, Trasmissione Digitale, AC, FM, Nero Fino a 100 m di portata wireless per massima libertà di movimento

Assicurarsi che i dispositivi con cui si vogliono abbinare le cuffie supportino la comunicazione wireless tramite Bluetooth

Padiglioni ad archetto con design sovrauricolare

Intervallo temperatura di funzionamento: 0 - 40°C

Peso: 270 g

Videogames

Un regalo ben gradito per i ragazzi ma non solo. Anche gli over 30 amano giocare ai videogiochi, seppur in tanti non lo ammettono.

Tra i videogames più gettonati ci sono gli sparatutto ed i giochi dedicati allo sport. Uno dei titoli da regalare a Natale potrebbe essere Fifa 20. Se il destinatario del regalo ama il calcio sarà sicuramente il gioco giusto, basterà solo scegliere la console in suo possesso, se PS4 o XBox One o in alternativa acquistare la versione per PC.

Offerta FIFA 20 - Standard - PlayStation 4 EA SPORTS riporta il gioco nelle strade con la vera cultura, creatività e stile delle partite a ranghi ridotti. Crea il tuo personaggio e gioca secondo il tuo stile in diversi scenari in tutto il mondo.

Gameplay VOLTA: esprimi il tuo stile con un sistema di gioco completamente nuovo improntato al realismo. Ispirato al calcio a ranghi ridotti giocato nelle strade, nelle gabbie e nei campi di calcio a 5 di tutto il mondo;

Prova l'INTELLIGENZA CALCISTICA, che presenta un cambio di prospettiva tale da offrire un livello di realismo senza precedenti.

L'INTELLIGENZA CALCISTICA consente di vivere al massimo ogni attimo sul campo: con la palla, senza palla e attraverso la palla.

Fire Tv Stick con Alexa

E’ uno dei prodotti più venduti su Amazon ed infatti utilizza Alexa, assistente vocale di cui Amazon è proprietario.

Si tratta di una specie di chiavetta USB che va collegata alla propria TV. Una volta configurata potrà essere utilizzata per trasformare una tv in smart tv o trasformare una smart tv in una tv che accetti i comandi vocali. Sarà infatti possibile, tramite comando vocale, dire quale canale tv vedere, quale applicazione aprire (per esempio Netflix o Amazon Prime Video) e quale programma o serie tv riprodurre.

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa | Lettore multimediale La nostra Fire TV Stick più venduta, ora con il telecomando vocale Alexa. Usa gli appositi tasti per controllare TV, soundbar e ricevitori compatibili: puoi accenderli e spegnerli, regolare il volume oppure disattivarlo.

Avvia e controlla la riproduzione dei contenuti con il nuovo telecomando vocale Alexa. Goditi i tuoi contenuti preferiti da Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Infinity, RaiPlay e molti altri servizi (potrebbe essere necessario un abbonamento separato).

I dispositivi Fire TV Stick hanno molto più spazio di archiviazione per app e giochi di qualsiasi altro lettore multimediale dello stesso genere.

Goditi migliaia di app e Skill Alexa. Usa i browser Firefox e Silk per navigare tra milioni di siti web, come Facebook e Reddit.

Alexa su Fire TV aggiunge la comodità del controllo tramite comando vocale alle funzioni di qualsiasi lettore multimediale: potrai vedere le immagini in diretta dalle telecamere di sicurezza compatibili, controllare che tempo fa, abbassare le luci e ascoltare la musica.

Dispositivi Alexa

Per chi vuole una casa più Smart e non solo. Si parte con gli Echo Dot di 3a generazione e si sale via via di prezzo con dispositivi sempre più completi e accessoriati.

I dispositivi sono tutti dotati di Assistente Vocale Alexa che permette di interagire ed ascoltare musica da Prime Music (se si dispone di un abbonamento Amazon Prime), di impartire comandi vocali e di riprodurre skill preesistenti o personalizzate. Un regalo fantastico per chi ama la tecnologia e vuole stare al passo con i tempi.