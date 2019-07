Il caso dell’azienda bolognese Bio-on ha sicuramente posto diversi interrogativi anche profondi sulla natura positiva delle borse e degli investimenti fatti seguendo le regole del gioco. Il core business aziendale verte su una materia davvero sensibile, ossia l’economia green, in particolar modo, la ricerca e lo sviluppo nella realizzazione e produzione di bioplastica convertendo materie prime assimilabili ai rifiuti. Una svolta verde molto sentita dalla comunità e che fa presa sugli investitori che hanno, fin da subito, abbracciato l’idea di Bio-on, compresi quelli istituzionali, come la Enel con la quale l’azienda ha strinto una partnership.

L’analisi del caso aziendale deve partire assolutamente da quanto accaduto mercoledì a Piazza Affari. Il titolo di Bio-on crolla da 55,3€ a poco più di 15 nella seduta di giovedì, perdendo più del 70% del valore. Da un miliardo circa di capitalizzazione, l’azienda vede assottigliarsi il valore a 250 milioni circa con una perdita cagionata di 750 milioni.

Perché è accaduto questo? L’eziologia del male che aveva colpito il titolo quotato all’AIM è presto spiegata: la pubblicazione del report di Quintessential nella quale si accusa Bio-on di truffa e di essere una società quasi “fittizia” con documentazione e foto allegata, ha dato il via ad una velocissima ritirata da parte degli investitori che hanno iniziato a vendere facendo crollare il titolo. Quintessential Capital Management è un’azienda Newyorkese che è solita analizzare i dati derivanti dai bilanci aziendali ed agire utilizzando tutti i mezzi possibili, anche la visione in luogo e la documentazione dello stato dei lavori, oltre ad essere una banca d’affari.

Il fondo ha infatti “scommesso” sul ribasso del titolo nel breve periodo facendo guadagnare moltissimo ai propri clienti, a spese di quegli azionisti che, invece, investono sperando nella bontà di un business. Tutto perfettamente lecito, dato che il fondo stesso dichiara nel video editato ad hoc per screditare Bio-on, di avere un interesse diretto nel far scendere il titolo. Una situazione paradossale e border line sicuramente per chi non conosce le dinamiche dell’alta finanza.

Bio-On ha poi risposto per le rime all’attacco diretto, paventando anche possibili azioni legali e rispedendo al mittente tutti gli addebiti gravi di cui sono stati accusati i fondatori, l’amministratore delegato e presidente Marco Astorri ed il vicepresidente Guy Cicognani. I due posseggono il 7,6% del capitale direttamente ed indirettamente (mediante la holding Capsa, secondo quanto riporta Bloomberg) il 47,8%. Dopo il crollo, sono intervenuti direttamente anche per far rimbalzare il titolo che aveva perso praticamente tutto ed hanno acquistato 14.000 azioni a circa 15€ (totale 211 mila euro): ciò ha riportato fiducia negli investitori ed anche in chi vedeva la possibilità di speculare ulteriormente.

Astorri e Cicognani hanno pubblicamente replicato a Quintessential che Bio-on è un’azienda di grande valore ed ha un progetto sul quale credono molto, circondato da persone e stakeholder che ogni giorno manifestano la loro stima e solidarietà nel proseguimento di quest’ambiziosa idea. Oltre a questi, ci sono 100 dipendenti che lavorano alacremente ogni giorno e che sanno quali sono i loro compiti sia all’interno degli uffici, sia nello stabilimento (che Quintessential ha definito un cantiere nel video), hanno concluso i due amministratori.

Il titolo ha avuto un rimbalzo importante nell’ultima seduta di venerdì anche grazie agli acquisti dei due cofondatori, guadagnando +60% circa ed è stato spesso sospeso per eccesso di rialzo. Nonostante il balzo, resta ancora lontano il livello preattacco (53€ contro gli attuali 24€) e non è finita di certo qui.

Quintessential, che ha interesse diretto per il calo del titolo, ha lanciato nuove accuse emanando un altro report intitolato “Il grande inganno di Virdhi”. La società Bio-on annunciò il 29 agosto del 2013 un accordo ci collaborazione con quest’azienda Virdhi, ma dopo circa 6 anni nulla è emerso e niente è stato prodotto. Virdhi era teoricamente una società ipertecnologica che puntava molto su Bio-on, ma in base a quanto affermato dal Fondo di New York, sarebbe una scatola vuota controllata dagli stessi fondatori Astorri e Cicognani. Quintessential sottolinea che tale situazione sia paradossale e sintomatica di una malversazione del valore di quote azionarie, pratiche non degna di società quotata in borsa.

Non si è fatta attendere la smentita dell’azienda bolognese. Virdhi è una società fondata nel 2013 con sede a Honolulu, negli Stati Uniti ed è stata creata solo ed esclusivamente per operare negli USA nella ricerca e sviluppo delle bioplastiche. Astorri e Cicognani hanno poi deciso di bloccare quel progetto in terra statunitense internalizzando la divisione R&D (Research and Development) in Bio-on nella business unit CNS (Cosmetica, Nanomedicina e Smart Materials).

Proprio per questo, hanno chiosato i due soci, Virdhi non ha mai avuto rapporti né commerciali, né finanziari con Bio-on, né ha inciso sul bilancio della società bolognese. Inoltre Virdhi è una società creata molto tempo prima che Bio-on approdasse in borsa e non può aver riflessi diretti.

Quintessential ha controbattuto che l’episodio di Virdhi non è grave nel merito, ma sottolinea una sistematicità del managament che pare aver simulato un accordo di collaborazione al solo scopo di attirare attenzione su Bio-on, avvicinando gli stakeholder al titolo. Ciò non prescinderebbe dal fatto che non ci siano state transazioni dirette, né che il titolo fosse già pubblico, anche se di fatto l’IPO (Offerta Pubblica Iniziale) è avvenuta poco dopo.

Una schermaglia che non pare avere fine e la prossima settimana ne vedremo sicuramente delle belle. Di certo non si tratta di un gioco a somma zero tra Quintessential e Bio-on perché, qualunque sia la verità o una sfumatura tra il bianco ed il nero, di certo qualcuno ci rimetterà sicuramente.

Nel frattempo anche la magistratura vuole vederci chiaro, così come le autorità di vigilanza borsistiche e non si escludono ripercussioni a breve.