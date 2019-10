Quando dobbiamo fare il bucato spesso ci si pone un quesito: per la lavatrice è meglio usare il detersivo in polvere o quello liquido? Anche in un piccolo supermercato c’è l’imbarazzo della scelta per quello che riguarda i detersivi per lavatrice in polvere e i detersivi liquidi, sono tantissime ormai le marche che si sono affermate sul mercato e producono diversi formati e diverse profumazioni. E da qualche tempo sono state introdotte anche le capsule anche se queste sono ancora poco utilizzate dai consumatori.

Ma qual è il miglior detersivo per la lavatrice? In teoria la scelta andrebbe fatta caso per caso, o meglio andrebbe effettuata in base al tipo di capo che si desidera lavare.

Detersivo in Polvere

Il detersivo in polvere per esempio è più indicato per i capi bianchi e riesce ad eliminare le macchie anche con un lavaggio a bassa temperatura. Inoltre, influisce con un minimo impatto sull’ambiente perché è privo di colorazione.

Detersivo Liquido

Se fino agli anni ’90 il detersivo in polvere era quello più utilizzato, a partire dagli anni 2000 i consumatori hanno iniziato ad utilizzare sempre più il detersivo liquido. La comodità di questi prodotti sta nel fatto che non lasciano mai residui sui tessuti, cosa che invece potrebbe accadere con il detersivo in polvere, soprattutto se si utilizzano dei lavaggi brevi. Il detersivo liquido è inoltre indicato per i lavaggi dei capi neri e di quelli colorati.

Detersivo in Capsule

Per quello che riguarda le capsule, non solo altro che pacchettini che contengono una monodose di detersivo liquido. L’unica differenza quindi è relativa alla praticità di utilizzo. Una praticità che spesso non risulta però essere conveniente dato che facendo un paragone risultano essere molto più care del comune detersivo liquido. Inoltre, se non si riempie completamente la lavatrice ci potrebbe essere un problema di dosaggio in quanto in ciascuna capsula è presente un quantitativo di detersivo da utilizzare per un lavaggio completo.

Il Detersivo in Polvere rovina la Lavatrice?

Questo è un altro dei quesiti che spesso i consumatori si pongono nel momento in cui devono scegliere quale detersivo utilizzare per la propria lavatrice. Nonostante molti pensino che il detersivo in polvere rovina la lavatrice, questa non è affatto un’affermazione veritiera quindi no, il detersivo in polvere non rovina la lavatrice.

L’unico inconveniente che si potrebbe verificare, come già ricordato prima, potrebbe essere quello di lasciare alcuni piccoli residui di detersivo sui tessuti. Un problema che potrebbe verificarsi soprattutto se si effettua un lavaggio breve e non completo. Si tratta comunque di un problema di sovradosaggio che può essere quindi risolto dosando meglio il quantitativo di detersivo che si versa in lavatrice.

Anche la temperatura del lavaggio può influire sul corretto scioglimento del detersivo in polvere. Alcuni tipi di detersivo in polvere fanno fatica a sciogliersi correttamente a basse temperature lasciando quindi dei piccoli residui sui tessuti che risultano abbastanza antiestetici da vedere.