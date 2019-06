Finalmente in vendita in Italia, il prodotto che ha fatto scalpore all’estero, andando letteralmente a ruba nella prima settimana di lancio: il filetto vegano che sa di carne e, quando lo tagli, sanguina proprio come il fratello proteico!

Questo prodotto alimentare si cuoce come la carne vera e propria sulla griglia senza alterare la propria composizione; è uguale a un filetto di manzo bruciacchiato, sprigiona il profumo tipico della brace e ha una consistenza naturale quando lo mastichiamo. Cosa abbiamo dimenticato?

Il sapore. Sa di carne, incredibilmente, anche se è vegano. Entrando nel dettaglio tecnico delle caratteristiche, questo filetto è stato studiato per venire incontro alle esigenze delle persone, le quali sono sempre più vicine a questo nuovo modo di vedere i regimi alimentari, bypassando i luoghi comuni e anticipando una rivoluzione in atto. Ed anche il mondo della finanza se ne è accorto, visto il trend in crescita di imprese quotate in borsa, come Beyond Meat, un vero e proprio colosso in questo comparto.

Il taglio nobile di “carne” vegetale è costituito da un mix di soia, proteine del frumento ed è arricchito con ferro e vitamina B12, proprio a garantire quelle particolari caratteristiche organolettiche. Il “sangue” che fuoriesce al momento del taglio è ottenuto grazie al succo di barbabietola che dona anche la colorazione tipica della carne, oltre a donare idratazione e morbidezza, nonostante la cottura. In aggiunta troviamo un miscuglio di spezie come cartamo ed altre per determinare un sapore vicino al reale. Il filetto, per gli amanti delle caratteristiche e ai fini di una dieta possiiede 17,3 grammi di proteine per 100 grammi di peso, oltre a fibre ed elementi di cui si è già detto, il ferro e la vitamina B12.

Come detto, dopo aver lanciato in 400 punti vendita, le vendite nel supermercato Tesco sono schizzate a 40.000 nella prima settimana, arrivando anche a 100.000 pezzi venduti in quelle successive. Un successo stratosferico.

Finalmente dal 24 giugno, prima tra tutte, l’insegna Sigma presente in Emilia Romagna e Liguria con 64 punti vendita, lo offrirà ai suoi clienti, sperando che abbia lo stesso impatto avuto nei negozi Telco: in seguito sarà disponibile anche nella gamma di prodotti offerti da altri protagonisti della Grande Distribuzione Organizzata (acronimo G.D.O.).

Vivera, questo è il nome del produttore specializzato in alimentazione vegana, non è nuova a queste iniziative, ma ha tra le sue frecce numerosi altri prodotti sostitutivi della carne, come polpette, cotolette, hamburger e finanche tagliate.

Atlante è la società deputata in Italia a distribuire i prodotto di Vivera ed opera nel settore della GDO come partner delle catene italiane che vogliano importare prodotti alimentari alternativi ed esportare il made in Italy nel mondo: nel 2018 ha ottenuto un fatturato pari a 150 milioni di euro.

Natasha Linhart, CEO di Atlante, ha affermato che il prodotto non è destinato propriamente ai vegani che non cercano certamente di assaporare il gusto e l’odore della carne, ma a chi ha necessità nutrizionali particolari e non vuole rinunciare al gusto.

Secondo FAO, acronimo di Food and Agricultural Organization, entro il 2050 la richiesta di carne raddoppierà e si cercano metodologie alternative al solo allevamento dei capi, oramai industriale e non più legato al naturale per ovvie ragioni di domanda e di fisiologia degli animali. Basti pensare ai polli che, per divenire grandi, devono passare almeno 2 o 3 anni nel cortile ed invece, oggi, escono quasi dalla catena di montaggio.

Il consumo di alimenti alternativi potrà sopperire le lacune dell’offerta, inducendo anche alla creazione di nuovi segmenti di business.

Vivera presto esporterà altri prodotti molto interessanti, ad esempio gli straccetti di pollo e i fish burger vegani che sanno di pesce, ma sono composti sempre da una base di soia e frumento (stavolta al 60%), ma il gusto è donato al mix grazie all’olio di lino. Elemento che, tra l’altro contiene Omega3, l’acido che fa molto bene a chi ha problemi di colesterolo cattivo e vuole ridurne la concentrazione nel sangue.

Gli straccetti di pollo, viceversa, sono composti dal solito mix, ma all’85% ed in aggiunta vengono inserite proteine e vitamine per arricchire i valori nutrizionali del prodotto: le spezie donano il gusto allo pseudo-pollo. O surrogato, scegliete voi l’espressione che più vi aggrada.

E mi raccomando, buona cena. Vegana.