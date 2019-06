Il Fondo attivista Elliott Management, noto al pubblico italiano per l’acquisizione della squadra di calcio Milan FC, vincitrice e detentrice di sette Champions’ League, tra gli altri trofei della sua storia, ha individuato una nuova opportunità d’investimento nell’economia reale: le catene di Librerie Barnes & Noble, un marchio famoso e storico.

Purtroppo il settore dell’editoria è da tempo messo a dura prova dalla disponibilità elettronica e dall’e-commerce dei grandi operatori internazionali, ad esempio Amazon e Barnes & Noble non ha fatto eccezione, anche se è sopravvissuta all’avvento del nuovo modo di leggere e di utilizzare la tecnologia, anche in questo particolare settore merceologico.

Tutti noi sappiamo quale sia il fascino nello svogliare un libro, nel sentire e percepire l’odore e la consistenza, la ruvidità al tatto, nel percepire il vissuto della carta, così legata al legno, materiale vivente e vivo: nella storia, dagli amanuensi che fregiavano e rilegavano le opere anche tramandate oralmente, compresa la Bibbia cristiana conosciuta, l’essere umano è da sempre rimasto legato a questa pratica.

Le nuove tecnologie non potranno di certo sconfiggere del tutto questa pratica ed Elliott, con i suoi 35 miliardi di dollari in gestione, ha deciso d’investire in quest’ottica, acquisendo Barnes & Noble con 683 milioni di dollari in contanti.

Barnes & Noble non è una scommessa troppo azzardata, ma il management del Fondo è stato lungimirante nel gettarsi in un mercato, quello editoriale, dove l’azienda B&N è ancora influente con i suoi 311 milioni di valore.

Grazie a quest’investimento, nel breve periodo gli operatori di mercato hanno premiato il titolo con il simbolo “Bks” facendolo letteralmente decollare a Wall Street con un +30% nella serata di giovedì.

Elliott non è impegnato in questo genere di operazioni per la prima volta, anzi, quest’ultima pare strategicamente successiva all’acquisizione di Waterstones nel 2018 per 279 milioni di dollari: la libreria della Gran Bretagna dovrebbe affiancare Barnes & Noble anche se il progetto e il piano industriale dovrebbe prevedere la separazione dei due marchi, pur coordinati da un unico CEO, attualmente amministratore delegato di Waterstones, James Daunt.

Daunt ha fatto un ottimo lavoro con l’azienda rilevata da Elliott, risanando i conti in meno di un anno ed avviando un piano espansivo, lungimirante e strategicamente giusto per le connotazioni di marketing, ossia l’apertura di nuovi negozi che sembrino etichette indipendenti per accogliere le nicchie di utenza e non subire le influenze dei colossi operanti nel digitale.

L’unico altro pretendente per Barnes & Noble, era il grande azionista del gruppo, detentore del 19,2%, Leonard Riggio, attuale chairman, ma oramai d’età avanzata.

La storia di Barnes & Noble è molto caratteristica: fondata nel 1873, ha assunto l’attuale denominazione nel 1917 e ha subito una crisi profonda che l’ha spinta a chiudere, per poi essere rifondata da Riggio nel 1971: il chairman si sente, quindi, indissolubilmente legato all’azienda cui ha dato tutta la sua vita, ottenendo anche in cambio dei risultati cospicui.

Da alcuni anni, purtroppo, il titolo Bks ha perso quota fino a giungere ai limiti storici di 4,59$, con un “market cap”, ossia la capitalizzazione azionaria totale (ottenuta moltiplicando il valore della singola azione per il numero) è diminuito fino a un decimo, dai 3 miliardi vantati nel 2008, prima della recessione congiunturale mondiale.

Purtroppo Barnes & Noble non sembrava riuscire proprio a venir fuori dalla crisi, ridimensionando anno dopo anno, le performance attese, nonostante i ripetuti sforzi di Riggio e della Governance nell’attuare diversificazioni, riorganizzazioni interne ed esterne del network e altre azioni.

Nell’ultimo bilancio risultano perdite di 125,5 milioni di dollari, mentre nell’anno precedente si erano ottenuti profitti pari a 22 milioni di dollari, con un fatturato in netto calo (-6%) a 3,7 miliardi.

Nonostante questi parametri negativi, non tutto è buio nell’ecosistema economico di B&N e proprio per questo Elliott ha deciso di puntarci. L’azienda ha degli asset molto grandi e capillari, ad esempio 627 negozi presenti su tutto il territorio nazionale: un piano di risanamento che potesse ridurne il numero, potrebbe comunque aumentare la redditività e l’efficacia strategica del gruppo.

Inoltre, aspetto più importante, le case editrici ritengono questa catena di librerie un partner fondamentale nel comunicare al pubblico e promuovere nuovi libri e autori, sfruttandone le strutture e il marchio conosciuto e storicamente vicino al grande pubblico.

Il Fondo Elliott, fondato da Paul Singer, è incline ancora una volta ai principi fondamentali che ne hanno contraddistinto le azioni, così come previsto dal finanziere che lo ha creato. Molto spesso Elliott scommette letteralmente su quelle che si chiamano nel gergo tecnico “distressed assets”, ossia business in netta crisi.

Le scommesse di Elliott più note al pubblico sono state molteplici e si sono contraddistinte trasversalmente nella storia e geograficamente nel mondo, tutte accomunate da una crisi: