C’è una frase in un bellissimo film che recita più o meno così: “non devi attaccarti troppo alle cose che ti appartengono perché poi gli apparterrai”. Così è accaduto per l’azienda Bayern, il colosso farmaceutico con sede a Leverkusen ed un legame a doppio filo con l’Aspirina. Un vincolo molto positivo nel tempo e nello spazio: ogni cosa ha però la sua nemesi.

Un’altro prodotto della Bayer, il Glifosato utilizzato come diserbante, ha avuto molta meno fortuna a causa dei disastri ambientali e dei danni legati alla salute umana e degli esseri viventi a contatto con questa sostanza davvero tossica. Il principio chimico funzionava benissimo ed era (ed è ancora in alcune zone del mondo) utilizzatissimo in agricoltura per la facilità e l’efficienza d’uso, ma le conseguenze per la salute non sono certo irrisorie.

La Bayer sta affrontando numerose cause e citazioni per danni da parte dei consumatori e di altri soggetti per i danni cagionati dal suo prodotto, oltre ad affrontare le ripercussioni gravi sull’immagine del gruppo.

Per far fronte a tutte queste spese estemporanee e straordinarie, l’azienda di Leverkusen ha deciso di vendere il marchio leader nella produzione e distribuzione dei prodotti per la cura del piede: Dr Scholl’s. Bayer aveva acquisito questo brand e l’azienda che lo aveva ideato solo cinque anni fa, nel 2014 ed ora ha provveduto a dismetterlo, cedendolo ad un fondo d’investimento privato: Yellow Wood Parters ha acquistato il marchio di successo per appena 585 milioni di dollari. Un vero affare, dovuto alla crisi che sta sempre più invadendo la multinazionale farmaceutica.

Le azioni di Bayer, dopo aver acquisito Monsanto, il primo produttore ed ideatore di prodotti a base di Glifosato, hanno subito un vero e proprio crollo a causa dell’enorme mole di sentenze e citazioni per danni. Nei soli Stati Uniti, numerosi giudici, evidenziando una correlazione diretta tra l’utilizzo del pesticida Roundup di Monsanto (con Glifosato) ed alcuni carcinomi, hanno costretto l’azienda a sostenere ingenti spese legali e liquidare moltissimi denari per rimborsare le persone colpite.

Ci sono oltre 13mila cause ancora aperte e per ora Bayer è stata condannata a pagare qualcosa come 2 miliardi di dollari di sanzioni. Gli operatori sul mercato azionario, sfiduciati da questi accadimenti, hanno iniziato a vendere le azioni del colosso tedesco, facendole precipitare del 35% in solo un anno.

Bayern vende Dr Scholl’s per riacquisire la fiducia degli investitori e compensare le ingenti perdite, ottenendo liquidità da investire in altri affari. Questa dismissione non è infatti la prima e non crediamo nemmeno sia l’ultima: a maggio Bayer ha venduto il marchio Coppertone per 550 milioni di dollari, ma servono ancora 8 miliardi e probabilmente vedremo altre cessioni. Intanto si cercano altre soluzioni come diserbanti molto più efficaci, dato la resistenza sviluppata dalle erbe infestanti nei confronti della sostanza tossica e magari ecosostenibili.

L’operazione su Dr Scholl’s si concluderà entro la fine dell’anno, fermo restando la necessità di approvazione da parte dell’antitrust.