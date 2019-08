In uno dei tanti capitoli che si potrebbero scrivere nel romanzo della vita umana, nei quali la ricerca del profitto e del denaro, ossia del potere, si ripercuote sempre sulla salute e sulla qualità di vita delle vittime/clienti inconsapevoli, ecco che torna in auge il grano canadese.

Comprovata la sua nocività ed il fatto al suo interno siano stati trovate tracce di glifosato, il diserbante cancerogeno per il quale la Bayer tedesca dovrà pagare miliardi di danni alle vittime conclamate ammalatesi dopo utilizzo dei prodotti Monsanto (l’azienda rilevata dall’azienda farmaceutica con sede a Leverkusen); nonostante gli italiani abbiano asserito di non volere questo tipo di grano, le grandi lobby dell’agroalimentare tornano a farsi sentire.

E non solo, ma anche a farsi vedere. Nonostante la riduzione delle importazioni dal Canada e l’implementazione sempre maggiore di una produzione interna per la pasta di grano duro con l’aumento della produzione nazionale in Sicilia, sono tornate le navi cargo cariche di grano canadese destinate alla produzione della nostra pasta. Il loro prezzo, fortemente concorrenziale, rischia di ridurre in cenere le produzioni nostrane di qualità, oltre che ripercuotersi sulla nostra salute.

Sarebbe semplice leggere l’etichetta e verificare la provenienza delle materie prime nella pasta che acquistiamo ed invece non è così semplice.

Il problema parte da lontano, da quando nel 2016 il dossier denominato “Butta quella pasta” provocò una forte pressione da parte dell’opinione pubblica nei confronti del Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement, letteralmente “Accordo economico e commerciale globale”) perché ai trattati di facilitazione commerciale non fosse sacrificato il controllo di qualità sui prodotti e soprattutto la salute dei cittadini italiani ed europei.

Nel grano canadese, infatti, sono state spesso trovate microtossine e vari erbicidi, come il Glifosato di cui abbiamo parlato. Questo grano proveniente dal nord america era utilizzatissimo, proprio a causa del suo costo irrisoria, dalla Barilla che nel 2018 dovette annunciare un taglio delle importazioni dal Canada ed un contestuale programma d’investimenti in Italia, con buona pace del PIL canadese e qualche positiva ripercussione anche sulla nostra economia.

Il crollo dell’import dal canada, da 557 milioni di dollari canadesi del 2014 ai soli 93 del 2018, ha provocato un innalzamento del prezzo interno grazie alla migliore qualità ed un aumento della produzione di grano duro italiano, d’eccellenza, controllato e d’origine sicura, con soddisfazione per tutti i consumatori.

I test allora condotti sul grano canadese da media di grande impatto sull’opinione pubblica, come la trasmissione Le Iene, ovvero l’associazione Il Salvagente, hanno veicolato il giusto messaggio di quanto possa fare male la pasta che mangiamo in famiglia fatta con il grano canadese che contiene in quantità irritanti e disturbanti, parecchi agenti nocivi.

D’altronde è idea comune che gli immensi spazi coltivati a grano del Canada determinano varie qualità di grano raccolto: le prime vanno alla popolazione canadese, le seconde al bestiame canadese e quelle più infime siano vendute all’Italia ed altri paesi Europei. Qualcosa di inaccettabile per noi che facciamo della pasta il nostro punto di forza.

L’ex Ministro all’Agricoltura del Governo Renzi, l’allora Maurizio Martina, pur essendo un grande sostenitore del commercio libero e del Ceta, aveva imposto l’etichettatura sull’origine del grano utilizzato per la pasta italiana.

La cosa non è certo piaciuta alle potenti lobby dell’agrobusiness che vedono la trasparenza e la chiarezza come un problema, in quanto il consumatore deve consumare, ma non sapere cosa e come è stato fatto ciò che consuma (altrimenti probabilmente non lo consumerebbe). I paesi con le più importanti aziende operanti nel mercato del grano (Usa e Canada) hanno subito impugnato l’iniziativa del ministero sia di fronte alla sede europea competente, sia presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio con l’accusa di “concorrenza sleale”.

Intanto i canadesi hanno cominciato un lavoro di pressione politica all’interno del Ceta, attraverso il controverso comitato per la cooperazione regolatoria tra Europa e Canada, accusandoci di avere posto praticamente dei dazi, delle barriere non tariffarie con i limiti alla presenza di pesticidi, tossine ed ogm. Tale pratica è stata fatta sfruttando la stessa funzionalità del Ceta, creato per mettere sul tavolo i fattori “irritanti” per il commercio, ossia quelli che contrastano il libero mercato.

In pratica ci hanno accusato di essere dei salutisti … e ciò compromette la libertà del mercato di farci mangiare grano duro scadente perché costa di meno!

L’etichettatura voluta dall’allora Ministro dell’Agricoltura, su spinta dell’opinione pubblica (ricordiamolo n.d.r.) ci è valsa l’accusa di essere un paese con un’economia protezionistica, in barba alle strategie moderne di Trump: Martina non avrebbe assunto quest’iniziativa per tutelare gli interessi dei consumatori, ma per promuovere il mercato interno sfavorendo i canadesi e favorendo i produttori locali. Ciò è contrario ai principi stessi della filosofia alla base del Ceta, tanto per capirci.

I canadesi sostengono, loro parole testuali, che “… l’etichettatura e l’indicazione d’origine del grano duro sia stata promossa da attivisti che amplificano informazioni errate su presunti residui di glifosato nelle esportazioni canadesi“.

Insomma si tratterebbe di visionari e di bugie derivanti da analisi fatte ad arte per screditare il mercato del grano canadese.

Secondo i canadesi, sempre testuali parole, “è vitale dare un segnale preciso a risoluzione di questo problema e respingere il protezionismo“.

(Qui partirebbe l’applauso)

I segnali del fatto che ci si sia, ancora una volta, calati le braghe di fronte ai potenti, ci sono tutti: le navi canadesi sono tornate ad attraccare nei nostri porti ed il presidente della Cereals Canada, Cam Dahl, ha annunciato battaglia contro l’etichettatura italiana, (rea di dare troppe informazioni ai consumatori, n.d.r.). Ovviamente i motivi sono sempre gli stessi, ossia economici: il Canada ci tiene a recuperare il maltolto, ossia l’export verso l’Italia e mira ad un recupero repentino tra la fine di quest’anno ed il prossimo, il 2020.

Un modo per risolvere la situazione ci sarebbe, come richiesto dalla campagna denominata “Stop Ttip/Ceta” che era stato uno dei cavalli di battaglia, seppur meno pubblicizzato, dell’attuale esecutivo giallo-verde, per bocciare la ratifica del nostro Stato sul Ceta e rivedere con l’Europa tutte le regole commerciali nel suo complesso, alla luce delle esperienze negative.

Un risultato urgente e per la salute pubblica destinato ad una proroga, vista la crisi dell’esecutivo e la probabile caduta del Governo in carica.

Così come ci dicevano da piccoli vale sempre il detto popolare: “O ti mangi questa minestra (di grano duro canadese) o salti la finestra!“.

Quasi quasi stavolta salto.