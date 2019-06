L’accordo politico che stanno tentando le due compagini alla guida del governo, ossia M5S e Lega, ha ridato linfa e fiducia al mercato italiano, incentivando gli investitori a porre il loro denaro nelle mani delle imprese nostrane.

Oltre a questo aspetto di politica interna, anche la prospettica volontà di mantenere politiche monetarie accomodanti da parte della BCE (Banca Centrale Europea), nonostante il governatore Mario Draghi dovrà cedere il passo, ha inciso positivamente, affiancando la stessa probabile strategia moderata da parte della Federal Reserve, la Fed Americana.

L’indice di riferimento di Piazza Affari, ha così staccato tutte le altre borse europee, guadagnando un +1,79% con alcuni titoli che hanno letteralmente spiccato il volo: Prysmiam ha guadagnato un +6,05% dopo aver ripristinato il collegamento WesternLink, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) si è ripresa con un +3,87% nel giorno in cui si riuniva il Consiglio di Amministrazione di Renault per discutere della proposta di fusione alla pari, che, dai rumors, dovrebbe dare il nulla osta alla prosecuzione delle trattative.

Anche il comparto bancario, solitamente fragile, si è ravveduto in questo primo martedì di giugno e i due titoli che meritano una menzione sono Ubi Banca con un +4,02% e Banco Bpm +3,49%.

Il differenziale tra i titoli del Tesoro Poliennali emessi dall’Italia e quelli di riferimento della Germania, scende ancora, seppur di poco, attestandosi a 273 punti base, in recupero dopo le speculazioni degli ultimi giorni in cui c’è stata una certa tensione politica a seguito delle elezioni europee del 26 maggio e dei risultati annessi.

Le borse europee, spesso legate all’andamento degli indici dell’economia USA o di quelle del nuovo centro finanziario, l’oriente, non fanno eccezione nemmeno questa volta: a Wall Street, l’indice Dow Jones segna ben 2 punti percentuali in più, sospinto dalle dichiarazioni della Federal Reserve e dalle politiche commerciali messe in campo dal presidente Trump, di certo aggressive, ma obiettivamente premiate dal mercato.

In Italia il chiarimento tra i vice Premier Di Maio e Salvini, rappresentanti maggiori delle due compagini politiche di maggioranza, spinto dalle dichiarazioni pubbliche del Premier Giuseppe Conte nella giornata di lunedì, hanno influito positivamente, ma c’è fermento per le indicazioni che domani l’Unione Europea emetterà, analizzando la situazione congiunturale del Bel Paese, in relazione a una possibile procedura d’infrazione per non aver raggiunto gli obiettivi di deficit nel patto sottoscritto cui sono annesse le clausole di salvaguardia.

Secondo alcuni trader, gli investitori hanno puntato molto sul fatto che domani non sarà avviata alcuna procedura, dando fiducia al sistema Italia e sperando di ottenere un guadagno derivante da questa notizia e dal successivo aumento della domanda e delle quotazioni.

I dati sull’inflazione europea stabile indicano continuità d’azione da parte della BCE, mentre, come già detto, alcuni esponenti della Fed sembrano avallare l’ipotesi di un ulteriore taglio dei tassi d’interesse sul denaro, azione che incide direttamente sul costo del denaro e sulla quantità di valuta immessa, derivando in un’aumento dei prezzi.

In Europa i dati macroeconomici, secondo l’ente che si occupa della loro elaborazione, Eurostat, rispecchiano una situazione in divenire:

L’inflazione nell’Eurozona cala a +1,2% contro l’1,7% di aprile.

Il tasso di disoccupazione medio UE di aprile prosegue nella monotonia decrescente, passando a 7,6%, dopo il 7,7% registrato a Marzo e l’8,4% di 12 mesi fa. Il dato rappresenta il valore più basso da agosto 2008.

Come già anticipato, Fca sta attendendo i risultati del CdA di Renault con all’ordine del giorno la discussione sulla proposta inviata dalla casa automobilistica per una fusione alla pari ed intanto i partners della casa francese non sono rimasti di certo fermi, ma stanno tentando di capire come evolveranno le cose.

Nonostante si siano già mossi gli organi direttivi di Renault, con il Presidente Senard in missione a Tokyo nei giorni scorsi per correttezza nei confronti di Mitsubishi e Nissan, il numero uno di quest’ultima, Hiroto Saikawa, vuole sfruttare l’accadimento chiedendo si riveda completamente l’accordo in essere tra la sua azienda e quella francese, nel caso la fusione vada avanti.

La grande attesa per la formazione di questo gruppo che rappresenterebbe uno degli assembramenti monolitici più grandi al mondo, nel mercato automobilistico, ha così tanto eccitato gli investitori da far passare in secondo piano i dati negativi emersi dalle immatricolazioni in Italia, spingendo il titolo comunque al rialzo.

Dal punto di vista dell’economia reale, Fca è maglia nera del mese di maggio con un calo al 6% delle vendite, molto inferiore rispetto a quello medio congiunturale di circa 1,19%. Dei titoli appartenenti all’ecosistema Agnelli, quelli di Ferrari sono deboli, mentre risultano positivi quelli di Cnh Industrial e Exor. L’azione della squadra calcistica della famiglia, ossia la Juventus, è sempre estremamente volatile, soggetto a fluttuazioni aspettando la nomina del nuovo allenatore che dovrebbe essere Maurizio Sarri o, molto più improbabile, Pep Guardiola.

Le esternazioni di Salvini che ha confermato la tenuta dell’esecutivo hanno inciso sullo spread e fatto spiccare un bel balzo ai titoli bancari, dopo l’apertura in calo: unica eccezione, i titoli di Banca Pop Er, un po’ indietro rispetto agli altri proprio per i dubbi del mercato sulle strategie future di questo istituto emiliano.

Le azioni di Telecom Italia, detentrice del marchio TIM, sono in forte rialzo, dopo le recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato su un nuovo piano industriale che sia moderno e ponga l’azienda in grado di competere nel mercato futuro internazionale e gli investitori sono molto curiosi di sapere se la fusione con Open Fiber si farà, oppure no.

Azimut consolida il proprio valore, dopo un avvio non certo entusiasmante, grazie al raggiungimento degli obiettivi di utile per il 2019, mentre Amplifon sta subendo un rimbalzo tecnico al ribasso: nonostante le azioni abbiano avuto uno dei rendimenti migliori negli ultimi mesi, è normale, anzi fisiologica, una certa flessione, complici anche le prese di beneficio.

Focalizzando l’attenzione sui titoli al di fuori di quelli dell’indice principale, segnaliamo le azioni di Anima Holding che fanno un bel balzo, dopo la dichiarazione d’acquisto, il Buy, fatto niente meno che dall’istituto bancario Goldman Sachs, mentre Autogrill mostra una certa fragilità. Oggi è stato presentato il piano industriale 2019-2021 dove sono previsti ricavi consolidati crescenti del 4,5%-5% come CAGR (Compound Annual Growth Rate) e un fatturato assoluto di 5,3 miliardi di euro alla fine del 2021. Nello stesso piano, redatto dagli analisti del gruppo, a favore degli investitori, si prevede l’incremento dell’indice Ebitda margin underlying fino a un valore del 10% sempre alla fine del periodo industriale di riferimento. I vertici della società, durante la conferenza di presentazione di questi dati, hanno parlato anche dei ricavi attesi per il 2019 pari a 5 miliardi di euro circa, derivanti soprattutto da Nord America e International, mentre in Europa si prosegue con la riorganizzazione e razionalizzazione delle risorse e degli asset presenti in portafoglio.

Sul mercato delle valute e dei cambi, l’Euro prosegue nel consolidamento nei confronti del dollaro americano, passando da 1,1200$ a 1,1238$ e nei confronti dello Yen giapponese (da 121,43 yen a 121,77), mentre lo scambio dollaro-yen si attesta a 108,35 yen, da 108,29 di ieri.

Il prezzo del petrolio, considerata la situazione politico-economica di certi territori, continua a salire, con i contratti future di luglio sul WTI (West Texas Intermediate) in rialzo di 0,56% e 53,55$ al barile. La consegna del bene petrolio Brent Blend, in agosto sale dello 0,88%, attestandosi a 61,82$.