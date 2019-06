Il Ministro italiano dell’Economia Giovanni Tria entra a gamba tesa sulla questione proposta da esponenti della Lega: i Mini Bot, secondo Tria, non sono certo un ipotetico strumento per risolvere l’attuale crisi dell’economia italiana e, vista l’assenza di precedenti al riguardo, potrebbero essere visti dagli operatori finanziari in modo pericoloso, generando una risposta di sfiducia ancora maggiore nei confronti del nostro sistema.

Tria, dunque, boccia i Mini Bot che, nell’idea degli esponenti del Carroccio, avrebbe consentito di pagare finalmente i numerosi debiti della pubblica amministrazione, come prospettato dal Ministro dell’Interno Salvini e da Giorgetti, il suo ideatore, sbloccando una situazione di stallo che permane oramai da diversi anni.

Purtroppo, come afferma Tria da Fukuoka, in Giappone, dove si trova per il G20 finanziario insieme ad altri grandi esponenti di vertice dei principali paesi nel mondo, tra gli altri il governatore della Banca Cinese e il Segretario del Tesoro degli USA, i Mini Bot potrebbero essere interpretati o come debito, ovvero come valuta alternativa. Nel primo caso, non avrebbero di certo riflessi positivi, in quanto andrebbero ad incrementare una situazione già difficile per il debito consolidato italiano e la procedura d’infrazione cui l’Europa sta sottoponendo il nostro paese, mentre nel secondo caso, sarebbero illegali, a causa dei trattati sottoscritti con l’Unione Europea.

Il Ministro, dunque, si schiera dalla parte del Governatore della BCE Mario Draghi, dando un parere negativo sul mezzo e prendendo le distanze da quello che sarebbe solo un’idea del partito Lega. Tria, inoltre, è tornato sulla questione della procedura d’infrazione avviata dall’UE, manifestando ottimismo per il futuro: secondo lui bisogna ora pazientare e attendere che il Comitato economico-finanziario si pronunci per poi aprire una trattativa e un dialogo costruttivo con la Commissione sulla base dei presupposti di fatto.

Da uomo di finanza, Tria ben comprende sia necessario procedere per gradi e non lasciarsi prendere dall’ansia, ma agire ragionalmente, mostrando e ostentando quasi sicurezza nei propri mezzi: il ministro, infatti, è sicuro della validità dei programmi economici strategici italiani esposti all’Unione da lui elaborati per l’ottenimento di un deficit in diminuzione a partire già dalla fine di quest’anno e, ancor meglio, l’anno 2020. Tria è sicuro di riuscire in quest’impresa e vuole convicere i vertici dell’Europa a concedergli fiducia.

Il Ministro protegge i provvedimenti di bandiera emanati da questo esecutivo, Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza, sciorinando stime secondo le quali il costo derivante da questi sarà minore di quello preventivato e ciò comporterà un minore deficit, in quanto le spese previste non si raggiungeranno.

Un risparmio sul disavanzo dello stato, altresì definito deficit, lo si otterrà dai maggiori introiti fiscali e da un aumento di gettito non fiscale, derivante da dividendi e altre voci inerenti.

Sembrano salvi, insomma, i diritti acquisiti dai cittadini italiani che hanno potuto beneficiare del pensionamento anticipato grazie a Quota 100 e del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza: misure che hanno sostituito il Reddito di Inclusione, già fonte di spesa nei passati anni e l’ASsegno di DIsoccupazione, acronimo ASDI, dovuto precedentemente alle persone che percepivano la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), comunemente conosciuta come disoccupazione e alla fine del periodo non avevano ancora trovato un nuovo impiego.