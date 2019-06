Sempre più sono i veicoli elettrici presenti nelle nostre città e questo è senz’altro un bene per tutta l’economia e per l’ambiente. C’è però un problema apparentemente inutile, ma che molti hanno subito percepito: il silenzio.

Già, perché le auto elettriche arrivano e nemmeno te ne accorgi, senza quel rombo a cui siamo abituati, ovvero quel rumore di ferraglia misto odore tipico del diesel di un furgone ad esempio.

Nulla di tutto questo accade se in giro ci sono auto elettriche e questo è un pericolo per i pedoni e per tutte quelle persone che, distratte, possono non accorgersi del pericolo, ancor di più sei chi attraversa la strada è un ipovedente o non vedente.

C’è bisogno di rumore e l’Unione Europea se ne accorta. L’assistenza alla guida e le tecnologie che rilevano i cosiddetti “pedestrian” sono assai utili, ma serviva anche qualcosa di normativa che almeno fosse il preludio al passaggio futuro verso la guida autonoma ed elettrica totale. Non nel futuro prossimo però, ma in quello remoto.

Dal primo luglio l’Unione Europea obbligherà i costruttori e i proprietari dei veicoli elettrici di una dotazione acustica, un avvisatore montato su questi veicoli che emetterà un tipico suono progressivo per avvisare i pedoni del suo passaggio e della sua prossimità.

Una misura dovuta per la sicurezza stradale a 360° e la Vision 0, un programma europeo che prevede l’ambizioso target di zero morti sulle strade.

Entrando nei dettagli tecnici, il dispositivo acustico si chiama Avas (acronimo di Audible Vehicle Alert System) ed emetterà un suono continuo di almeno 56 decibel per essere omologabile, attivandosi in automatico non appena il tachimetro segnerà una velocità sotto i 20 km/h. Il congegno non sarà disattivabile dal guidatore con il controllo dal computer di bordo e non potrà essere manipolato.

Per il momento la normativa colpirà solo le auto messe in vendita dopo il 1° luglio, ma entro il 2021 tutti i mezzi elettrici e ibridi dovranno possedere l’Avas o dispositivo ritenuto omologabile e simile, per poter circolare sulle strade degli Stati membri dell’Unione Europea.

Il problema del rumore era noto già da tempo ai produttori, finanche in Formula 1 i veicoli con tecnologia MGH sono stati potenziati perché ritenuti non congrui dagli appassionati abituati ai rombi delle motorizzazioni precedenti.

Negli USA vige già quest’obbligo dal 2013, una decisione presa dalla National Highway Traffic Safety Administration, l’ente americano operante nella sicurezza stradale: la presa di coscienza del problema è stata quasi obbligatoria, perché c’erano stati 35 morti e 2.800 feriti proprio a causa degli incidenti causati da auto elettriche.