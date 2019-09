Iliad è l’operatore francese che sta cambiando il mercato italiano e modificando lo status quo. Caduto dal cielo come la manna per i cittadini italiani soggiogati da un sistema di telecomunicazioni oramai fossilizzato se non a causa di un cartello, comunque vincolato ad una sorta di gentlement agreement tra gli operatori oramai presenti da anni, Iliad ha veicolato il suo plus valore.

Il plus valore di Iliad, rispetto agli altri, è la trasparenza e la chiarezza delle sue offerte, al di là delle pratiche commerciali e delle scelte di tutti gli altri operatori. Lo ha ricordato lo stesso Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad Italia attraverso un’intervista sul noto quotidiano La Stampa.

Levi ha voluto rimarcare il successo dei 4 milioni di utenti Iliad, oramai noto a tutti e di cui abbiamo parlato in un nostro articolo, ma ha anche posto le basi del futuro della società di telecomunicazioni francese nel mercato italiano parlando delle novità e dello stato dei lavori per quanto riguarda la messa in funzione e lo switch on della rete proprietaria.

Oggi contiamo su oltre 4 milioni di utenti in Italia e prevediamo di crescere a ritmi importanti anche nei prossimi mesi. Non ci fermiamo qui però.

Levi ha confermato la volontà della società di sbarcare nel segmento business della telefonia fissa compreso internet con la probabile fibra ottica. Dal 2024 Iliad offrirà la possibilità ai cittadini italiani di sottoscrivere un’offerta chiara e trasparente, al pari di quelle ora offerte al lato mobile e con le quali l’operatore francese è riuscito a penetrare in un modo così veemente il mercato italiano, sin dal suo sbarco nel maggio 2018.

Levi ha voluto anche rassicurare tutti riguardo strumentalizzazioni, voci e rumors. Chi ha sottoscritto un’offerta mobile Iliad non sarà oggetto di rimodulazioni, né modifiche unilaterali. Le tariffe sottoscritte, anche quelle non più disponibili, non saranno oggetto di aumenti e rimarranno “per sempre”.

Iliad non prevede di aprire, invece, il suo segmento mobile alla possibilità di redigere e preparare offerte da offrire al lato business per le aziende, preferendo concentrarsi sul settore privato ove ci sono ancora ampi margini di crescita.

Levi ha anche aggiornato i dati inerenti le installazioni della rete proprietaria. Entro la fine del 2019 la società prevede di raggiungere i 3.500 siti installati in modo da avere già una solida infrastruttura sulla quale iniziare a veicolare il proprio segnale, mentre entro il 2024 questo numero dovrebbe raggiungere i 10.000/12.000 siti. Sempre che la burocrazia italiana e la politica non continuino a rallentare i lavori come accaduto in alcune zone d’Italia. Levi, infatti, all’attuale Governo non chiede nulla, “solo la possibilità di poter continuare a sviluppare ed implementare la rete infrastrutturale in maniera rapida e senza intoppi”

La richiesta, dunque, verte sempre sulle problematiche incontrate da Iliad durante l’installazione delle proprie antenne sul territorio in alcune zone di cui abbiamo anche reso cronaca doverosa. Levi vorrebbe che l’iter burocratico sia semplificato e chiaro, come lo sono le stesse tariffe dell’operatore, in modo da sviluppare ed implementare prima possibile la propria rete e fornire così agli utenti un servizio migliore sia in termini di velocità di download e di upload con la tecnologia attuale, sia per quanto riguarda la nuova 5G.