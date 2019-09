ImageNet Roulette è un sito molto particolare, costruito da programmatori e scienziati per comprovare una loro tesi riguardo l’impiego dell’intelligenza artificiale (acronimo IA o AI) e della machine learning.

Il servizio, praticamente, consente a chiunque di caricare una propria foto e di sottoporsi al giudizio insindacabile dell’intelligenza artificiale che emetterà la propria sentenza e la categorizzazione in base a determinati pregiudizi.





Proprio a sostegno di questa tesi punta questa che è a tutti gli effetti una ricerca sviluppata da Kate Crawford e dall’artista Trevor Paglen con la collaborazione del programmatore di ImageNet Roulette, Leif Reyge. Il sito è stato creato in occasione della mostra “Training Humans” esposta negli spazi della Fondazione Prada a Milano e visitabile fino al 24 febbraio 2020.

All’interno dell’esposizione, potremmo visionare le foto che hanno utilizzato gli scienziati per far apprendere i concetti all’intelligenza artificiale, creando veri e propri modelli grazie ai quali la IA categorizza il mondo. Un apprendimento durato anni grazie ad un dataset di 2.500 immagini.

L’esperienza, dunque, non è consigliata ai permalosi, né a coloro che potrebbero sentirsi offesi dal giudizio della IA. In certi casi, l’etichetta rilasciata dall’intelligenza artificiale, dopo aver visionato la foto, sarà dura ovvero razzista.

Obiettivo dei ricercatori è quello di far comprendere agli utilizzatori ed ai visitatori della mostra, come la machine learning e l’intelligenza artificiale attuali abbiano dei limiti e siano gravati da alcuni pregiudizi che influenzano poi il giudizio della IA stessa.

Sul sito ImageNet Roulette, raggiungibile cliccando qui , si può caricare una nostra foto, ovvero scattarne una con la webcam in tempo reale, oppure si può indicare un url contenente un’immagine. Dopo alcuni secondi necessari al caricamento ed all’elaborazione, l’intelligenza artificiale emetterà il suo giudizio affibbiando un’etichetta, spesso non molto simpatica, al soggetto, in base a ciò che ritiene più adatto alla persona. In base a quello che ha imparato ed ai pregiudizi insiti nel programma, ovviamente.

Alcuni Esempi di Personaggi Famosi

Il famoso attore Denzel Washington o il giornalista Stephen Bush, in quanto persone dalla pelle scusa, sono automaticamente categorizzati dalla IA come “Black Person”. Per quanto concerne alcune foto dell’attore, l’intelligenza artificiale arriva addirittura a scambiarlo per una donna.

Il caso della splendida ed avvenente cantante di origini caraibiche Rihanna, è altrettanto enigmatico. Inserendo una sua foto, la IA la definisce “unusual person”, una persona inusuale, stravagante, un’anomalia. Magari proprio a causa della sua bellezza, chissà…

La Provocazione sulla Machine Learning e la IA

Ciò che gli scienziati vogliono far emergere, con lo scopo di una provocazione, è proprio l’errore insito nella pratica della machine learning sulla quale stiamo basando molto della nostra tecnologia futura: alla base di questa ci sarà sempre un pregiudizio, ossia un macrogiudizio dal quale derivano le classificazioni dei fenomeni o, nel nostro caso, dei fenotipi.

Se siamo consapevoli di questi errori macchina, allora siamo proprio sicuri di mettere nelle mani di questa tecnologia gran parte degli aspetti che riguardano la nostra stessa vita?

La questione, al di là dell’ilarità insita nell’applicazione stessa, è alquanto complessa e lungi dall’avere una risposta certa, o quanto meno, lungi dall’essere chiarificatrice tuttora.

Alcuni tweet degli utilizzatori di ImageNet Roulette, con l’hashtag #imagenetroulette, sono molto divertenti: dalla Femme Fatale al Non fumatore per finire al Co-pilota. Tutti giudizi emessi dalla IA su foto caricate. Altri ancora non lo sono per nulla (Beduino, Sospettato di strupro, etc.).

La ricerca vuole sollevare alcuni dubbi riguardo l’utilizzo di algoritmi e strumenti ad esempio nella scelta delle beauty influencer: se la IA programmata è soggetta a questi pregiudizi ed errori, siamo sicuri che non lo siano anche gli algoritmi applicati e ormai convenzionalmente popolari e accettati?

Meccanismi che stanno divenendo sempre più comuni e consuetudini, mentre invece l’esposizione “Training Humans” ed il sito “ImageNet Roulette” sottolineano alcuni processi di funzionamento della machine learning e possibili effetti non certo positivi derivanti dal consegnarsi anima e corpo a questa tecnologia in modo pregiudizievole. Al pari del pregiudizio della stessa IA.

Se volete utilizzare il sito, sappiate che darete un contributo alla scienza ed alla ricerca, ma i vostri dati non saranno salvati in alcun modo. I ricercatori hanno sottolineato come non ci siano problematiche relative alla privacy: le immagini caricate non saranno salvate, né conservate in alcun modo su alcun supporto, né analizzate per definire tratti o caratteristiche fisiognomiche delle persone.