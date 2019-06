Ogni tanto sentiamo parlare di manovra correttiva durante i vari talk show dove campeggiano, spesso tronfi, i politici italiani e, non di rado, assume le sembianze di uno spauracchio, la fatidica imposta patrimoniale.

Una tassa, una spada di Damocle che campeggia sulla testa di tutti gli italiani, richiamati, ancora una volta, a pagare le spese per salvare un paese troppo spesso soggetto alle manovre finanziarie speculative mondiali e alle dinamiche governative senza proferir verbo, come avrebbero detto i più dotti.

Il Ministro dell’Interno Salvini ha rassicurato gli italiani, affermando con fermezza che, durante il suo Governo, non sarà mai assunto un provvedimento di tale specie e la liquidità degli italiani parrebbe salva. Anzi, in questi giorni è stata nuovamente aperta la Pace Fiscale, con la proroga dei termini per chi volesse sanare la sua esposizione debitoria nei confronti dello Stato Italiano, pagando molto di meno, in base alla Rottamazione-ter, ovvero grazie al Saldo e Stralcio, misura con cui è possibile versare anche solo il 16% ed avere di nuovo il nome lindo e puro.

Il Ministro dell’Economia Tria, da par suo, ha garantito ai cittadini che non effettuerà nessuna manovra correttiva e nessun prelievo straordinario, escludendo apparentemente la possibilità di una tassa patrimoniale.

Purtroppo, la procedura d’infrazione a cui è soggetta l’Italia, seppur solo all’inizio e con buone probabilità di essere evitata, mette la nostra nazione nella solita posizione difficile, in bilico tra il baratro del default e la luce della crescita, in funzione del debito così ingente e difficile da gestire.

L’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani della Cattolica, diretto da Carlo Cottarelli, il fautore e promotore della “spending review”, ha recentemente stilato una relazione nella quale erano emersi dei dati su cui riflettere. La ricchezza stimata degli italiani, in forma liquida ed immobiliare, sarebbe pari a 9.743 miliardi di euro: in base a questo dato, un ipotetico intervento, una tassa patrimoniale del 10%, ridurrebbe in un sol colpo il rapporto Debito/PIL dall’attuale 130% circa, all’80% con un impatto forte sulla stabilità finanziaria e sulla fiducia dei mercati.

I ricercatori parlano naturalmente di una semplificazione della realtà, in quanto nella pratica una patrimoniale è difficilissima da porre in essere e comporterebbe un costo sociale non indifferente, qualunque sia la sua implementazione, seppur equa. La soluzione più plausibile e con minori risultati, sarebbero delle imposte mirate ad alcuni cespiti, come accadde nel 1992 con la tassa promossa da Giuliano Amato nella nottata, a sorpresa, sui depositi e sugli immobili, il famoso 6 per 1000 sui conti correnti.

L’Osservatorio, inoltre, ricorda che esistano già imposte ordinarie che gravano sul patrimonio, ad esempio sulla casa (Imu, Tasi), sul possesso dell’Auto (Imposta di Bollo) e sulle Attività Finanziarie: interventi tutti mirati e non totalitari. Nella storia gli esempi di un prelievo sul patrimonio totale nell’Eurozona, sono avvenuti solo in Francia, in Svizzera e in Norvegia.

Purtroppo questo discorso per l’Italia emerge spesso e volentieri proprio perché la ricchezza privata risulta elevata in modo spropositato rispetto al reddito e agli altri parametri internazionali simili: attualmente si parla di un valore 8,4 superiore al reddito lordo disponibile, maggiore di oltre due punti rispetto a quello di riferimento, 6,1 appannaggio dei tedeschi. I valori assoluti non cambiano il giudizio, segnando 160.000€ a famiglia di ricchezza disponibile, rispetto ai 150.000 di quelle tedesche.

Questo è il motivo per cui la ricchezza italiana fa tanto gola e forse è anche una delle ragioni che spingono la politica Europea in tal senso, spesso fomentata da fini e influenze di tipo capitalistico.

La patrimoniale, comunque, non sarebbe una soluzione, in base al precedente già richiamato del 1992 e non inciderebbe, come previsto, nella riduzione del debito. Questo per la natura stessa della soluzione, la quale colpirebbe solo patrimoni liquidi ed otterrebbe un gettito limitato rispetto a quanto preventivato, sia per le conseguenze sugli investitori, i quali fuggirebbero con i loro capitali, tentando di preservarli.

In base a queste motivazioni, l’Osservatorio ritiene che una patrimoniale “soggettiva”, con il cittadino che autodichiara i suoi patrimoni, potrebbe essere la soluzione ottimale e consentire allo Stato Italiano di ripagare parte del debito: ovviamente in base a tale filosofia di base potrebbero esserci misure in termini di equità, esentando le ricchezze inferiori ad una certa soglia e applicando aliquote progressive sugli scaglioni.

Questo, chiaramente, in teoria. Nella pratica le problematiche finora conosciute e sulle quali è giusto focalizzarsi, sono tre, fermo restandola possibilità di altre conseguenze che tuttora non ci è dato di conoscere:

Molti patrimoni sono già all’estero, o comunque sono detenuti da residenti tramite società estere, indi per cui la base imponibile sulla quale cadrebbe l’ascia della patrimoniale, sarebbe più piccola di quella preventivata e colpirebbe, in modo non certo equo, i meno abbienti, la classe borghese già falcidiata e praticamente scomparsa.

La ricchezza è rappresentata per il 60% da attività reali come immobili o aziende non quotate e queste si deprezzerebbero in modo repentino, se i loro detentori dovessero svendere per ottemperare all’imposta, corrodendo, quindi, la ricchezza imponibile sempre teorizzata.

Un’imposta patrimoniale sarebbe attesa ben prima della sua uscita, per la difficoltà di tenere segreto un simile strumento. I capitali avrebbero tutto il tempo di fuggire dall’Italia e l’unico modo sarebbe quello di effettuare una imposizione retroattiva, come già accaduto, andando indietro a 6 o addirittura 12 mesi prima della dichiarazione, con tutti i limiti del caso e le disparità di una valutazione erronea (pensiamo a chi ha perso tutto e dovrà anche pagare una imposizione non equa, ad esempio).

Capiremo nei prossimi giorni cosa accadrà, sperando di non assistere a qualche provvedimento preso in nottata, come accade nel 1992: una nottata che, come dicono i più forbiti, addà passà.