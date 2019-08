Come sappiamo da tempo, le banche del nordeuropa tendono sempre più a impiegare il proprio capitale sottoscrivendo bond a tassi negativi, ad esempio i bund tedeschi: in questo modo considerano meno rischioso perdere soldi in modo calcolato che rischiare d’investirli nell’economia reale ed incorrere nei famosi crediti deteriorati (NPL, NPE ed altre voci) che poi gravano sul bilancio dell’istituto, sono difficili da piazzare (e lo si fa con perdite molto ingenti, visto il rischio) e gravano sugli indici di patrimonializzazione dell’istituto, ad esempio il CET1.

Per quanto i tassi sottozero e la strategia applicata da tutte le banche centrali più importanti del mondo, compresa la nostra BCE, non stia riuscendo nel suo intento (l’economista premio Nobel Modigliani ci ha illustrato molti anni fa la sua teoria e sta trovando conforto nella pratica), può accadere di trovarsi di fronte ad un paradosso vero e proprio. Come in Danimarca.

Nella terra che si affaccia sul Mare del Nord, c’è una banca nella quale vi pagano per accendere un mutuo sull’acquisto di un immobile. La Jyske Bank, il terzo istituto danese per patrimonio ed importanza, ha comunicato che, a partire da questa settimana, i suoi prodotti di mutuo avranno un tasso d’interesse negativo di -0,5% annuo.

Ciò significa che, a scadenza del mutuo, restituiremo alla banca meno di quanto ci ha prestato per acquistare casa, venendo in pratica pagati per aver aderito a questo prodotto finanziario. Come sia possibile tutto questo è facilmente intuibile e spiegabile da quanto abbiamo sopra esposto: la caduta dei tassi d’interesse applicati nell’eurozona, ha condotto i costi dei mutui a tasso variabile ad un livello inferiore all’indice di riferimento, data l’indicizzazione applicata.

Chi accende un mutuo decennale presso Jysie Bank per 200.000€ al tasso variabile, se non ci dovessero essere cambiamenti bruschi nell’indice di riferimento applicato dall’istituto a chi sottoscrivere questo tipo di prodotto finanziario, pagherà alla fine 190.243€ circa. Ovviamente si tratta di un calcolo molto semplificato, ossia basato sul fatto che l’indice rimarrà stabile e uguale nel corso dei 10 anni: un assunto altamente improbabile. Potrebbe aumentare e ritornare positivo, ma potrebbe anche diminuire ancora e farci risparmiare ancora di più!

L’economista Jyske Bank Mikkel Høegh ha dichiarato che questo è un altro capitolo della storia del mutuo, a domanda diretta dei giornalisti televisivi che gli chiedevano le cause. Qualche mese fa avremmo detto che ciò non sarebbe stato possibile, ma questo apre nuove opportunità per chi cerca casa.

Il tasso negativo dei prodotti mutuo casa della Jyske Bank è solo l’estremo caso dei tassi bassissimi registrati e offerti dalle banche danesi per i proprietari di case, a fronte dell’accensione di mutui ovvero di surroga (trasferimento di mutuo già sottoscritto in un istituto ad un altro, più conveniente).

In base a quanto emerge dalle notizie di The Local, il principale finanziatore della Scandinavia, il gruppo Nordea Bank, offrirà un mutuo addirittura a tasso fisso a scadenza 20 anni con tasso d’interesse applicato dello 0%. E stavolta parliamo di fisso, non di variabile.

Se volete acquistare una casa in scandinavia è il periodo giusto