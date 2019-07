L’economia sommersa che le persone fisiche in Italia non dichiarano, ammonta a circa 119 miliardi di euro ogni anno. Mentre ci si abbarbica per cercare di evitare le clausole di salvaguardia (necessari 23 miliardi) e l’aumento dell’IVA, ovvero lo shock fiscale richiesto dal vice Premier Salvini (la flat tax), esiste una ricchezza legata all’evasione, erosione ed elusione. Una ricchezza cui l’erario non riesce ad accedere.

Questi dati sono stati elaborati da uno studio del Dipartimento Economia Impresa e Società dell’Università della Tuscia: i ricercatori hanno esaminato le ultime dichiarazioni dei redditi del 2017, comparandole con i consumi delle famiglie nell’anno stesso.

Da quanto è emerso, c’è un divario del 17,5% tra il reddito dichiarato dagli italiani nell’anno, quindi quello disponibile e le spese per i consumi che queste famiglie hanno affrontato durante il 2017. Ovviamente fermo restando il risparmio detenuto e tutte le altre attività connesse, che sono state considerate nel valutare la disparità.

La cifra rilevata è cinque volte superiore a quella necessaria per scongiurare le clausola di salvaguardia e l’aumento dell’Imposta sul Valore Aggiunto, dovuto al patto sottoscritto con l’Europa.

L’Italia è uno dei paesi nel quale l’economia sommersa è a livelli altissimi, tra quelli maggiormente industrializzati. Da quanto emerge inoltre dai dati relativi all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) del 2016, le persone che redigono la dichiarazione dei redditi sono principalmente appartenenti a tre categorie:

Lavoratori dipendenti: 51,2%. Media pro-capite di IRPEF versata: 4.008€.

Pensionati: 36,2%. Media ogni pensionato di IRPEF versata nell'anno: 2.936€.

Lavoratori autonomi: 11,4%. Media pro-capire imposta versata: 4.706€.

Al gettito IRPEF totale contribuiscono in diversa percentuali gli stessi attori:

Lavoratori dipendenti: 53,9% del gettito totale in valore assoluto.

Pensionati: 28,0%.

Lavoratori autonomi: 14,5%.

Risolvere questa discrasia è l’obbiettivo primario di ogni governo, non punendo solamente, ma incentivando il sommerso e l’abbassamento delle aliquote fiscali correlato ad una politica di giudizio certo ed in tempi brevi per chi evade, colpendo principalmente il portafoglio, può essere una soluzione davvero ottimale.