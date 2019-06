Tutti o quasi oramai conoscono la catena mondiale di Hard Rock Cafe presente da anni nelle principali città del mondo con l’arredamento distintivo, il carattere aggressivo, ma accogliente dei propri interni e l’identità così legata al mondo della musica e degli strumenti musicali suonati dagli eroi del rock.

Non tutti, però sanno che finalmente ci sarà in Florida l’inaugurazione dell’Hard Rock Hotel, una struttura studiata e rappresentativa del classico logo dell’azienda rinomata e seguita da tutti gli amanti del rock, cui il merchandising ha fatto scuola in ogni altro campo.

L’Hotel, infatti, ha la classica forma della chitarra posta verso l’alto ed è stato realizzato totalmente in vetro e acciaio per riflettere e creare giochi di luce e dare una certa sensazione di raffinatezza a tutto il complesso, evitando risultasse kitch o sgradevole agli occhi di chi non ne conosce il significato.

L’Hard Rock Hotel si sviluppa per 140 metri in altezza e cambierà totalmente lo skyline locale. Ci sono voluti quasi 3 anni e 1,2 miliardi di dollari per realizzarlo, ma finalmente le porte di questo emblema della musica si apriranno, spalancandosi al pubblico: la data d’inaugurazione è prevista per il 24 ottobre, ma saremo più dettagliati nel futuro.

L’Hotel ospiterà 683 camere, insieme a vari possibili elementi d’entertainment e di wellness, per accogliere le richieste di tutti i clienti, persino i più esigenti. All’interno della struttura, infatti, troveranno spazio giochi d’azzardo, la nuova Rock Spa, 6 ristoranti a marchio unicco e 20 bar, sia aperti di giorno, sia alcuni aperti di notte.

Nei 13,5 acri di spazi destinati al relax puro e al divertimento troveranno collocazione la piscina, suddivisa in una pseudo spiaggia con sdraio e ombrelloni, la lagura tropicale privata caratterizzata da una flora tipica con palme ed, infine, uno spazio dedicato agli sport acquatici, ad esempio lo snorkeling.

Se non dovesse ancora bastare, sarà presente anche una arena per gli spettacoli dal vivo con 6.500 posti disponibili e la possibilità di vedere anche dei concerti.

Se volete, potete già pensare di prenotare, dal 24 luglio una camera per la grande apertura prevista: gli organizzatori hanno già fatto sapere che, al taglio del nastro, sarà offerto al pubblico presente un concerto dal vivo dei Maroon 5. Sicuramente il gruppo pop rock statunitense sarà euforico di suonare davanti a una chitarra in assolo proiettata verso il cielo, con i giochi di luce possibili grazie al vetro e un’atmosfera probabilmente unica.