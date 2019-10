La nota società IPSOS con sede in Francia, ha elaborato la solita indagine annuale per verificare lo stato di forma e di forza dei brand nel nostro paese. La ricerca è stata svolta intervistando un campione di 4.550 italiani rappresentativo della popolazione locale in modo generare, mediante inferenza, l’opinione comune alla platea degli italiani nella loro interezza.

Nella categoria “Most Influential Brands”, ossia la classifica dei marchi e dei brand più influenti e più potenti dal punto di vista dell’incidenza sulla vita delle persone e sul tran tran quotidiano, abbiamo tre mostri sacri attivi nel settore delle new technology e collegati ad internet.

A seguire il podio e gli altri brand della top ten:

Google. Il colosso di Mountain View, Big G, si conferma al vertice per ovvi motivi. Amazon. L’e-commerce fondata da Jeff Bezos è sempre un must. Whatsapp. A sorpresa l’app di messaggistica in tempo reale, utilizzatissima anche nel mondo del lavoro per organizzare, pianificare e facilitare operazioni di contatto, etc. si conferma sul podio davanti ad altre compagini, ben più strutturate. Paypal. Il sistema di pagamenti digitali è medaglia di legno, ma resta un sempreverde tanto incide nella vita di tutti i giorni ed inciderà ancor di più globalmente dato che è entrato nel mercato cinese prima di Visa e Mastercard. Microsoft. YouTube. Samsung. Facebook. Mulino Bianco. Visa.

La ricerca di Ipsos non vede variazioni per quanto concerne il podio rispetto allo stesso studio condotto solo l’anno scorso, nel 2018. Tra i maggiori scostamenti, abbiamo la discesa del social network di Zuckerberg dal quinto all’ottavo posto, forse anche per effetto dello scandalo Cambridge Analytica e tutto ciò che consegue la privacy degli utenti e l’utilizzo non certo moralmente retto fatto dei loro dati.

Dalla top ten esce il noto marchio svedese Ikea, nel 2018 decima ed oggi al tredicesimo posto. Entra di forza e di diritto il “Mulino Bianco”, unica azienda e marchio italiano ad incidere sulla vita stessa della popolazione italiana ed unica attività del food presente tra le prime dieci. L’anno scorso il brand che fa capo a Barilla era solamente diciannovesimo quindi si tratta di un bel balzo in avanti.

Entrando nel dettaglio dei dati disaggretati, il social network Instagram è al quarto posto se si considerano solo le interviste fatte dalla cosiddetta Generazione X (età tra 15 e 21 anni), ma non compare tra le prime dieci in nessun’altra fascia d’età, segno della focalizzazione del marchio e della comunicazione prettamente finalizzata e veicolata agli adolescenti.

Il noto marchio connesso alla distribuzione di contenuti televisivi e film Netflix, è al decimo posto sempre per la Generazione Z, mentre è al sesto se si considera la classe d’età dei Millennials, coloro che sono nati negli anni 80 e 90 (anche chiamati Generazione Y, tra i 22 ed i 35 anni).

Ottima performance per Nutella che si candida ad una prossima futura postazione nella top ten aggrregata: per la Generazione Z è al sestoposto, mentre per i Millennial è al nono ed al decimo per i cosiddetti Boomers, ossia le persone che hanno vissuto il vero e proprio boom economico, quelle che hanno un’età compresa tra i 53 ed i 71 anni.