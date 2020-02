Di recente si parla sempre più di applicazioni da parte delle varie Intelligenze Artificiali (le cosiddette IA o AI a seconda dell’idioma) e del fatto che questa particolare branca si possa estendere a tantissimi campi in cui ora lavora l’uomo, a partire dalla diagnostica per la salute, fino addirittura a sostituire lavoro come avvocato, commercialista e tante altre professioni.

IA: Quale Futuro?

Quest’orientamento della nostra tecnologia verso l’adozione dell’Intelligenza Artificiale, ha posto in essere numerosi dubbi e domande inerenti al fatto che le cosiddette “macchine” (con il termine intendiamo l’hardware necessario e a supporto dell’attività dell’intelligenza stessa) prendano coscienza con tutte le ripercussioni filosofiche e morali del caso.





Sul tema, sin dai primi anni del secolo passato, ci sono tantissimi film e libri o addirittura fumetti che hanno stimolato la creatività e la fantasia del pensiero umano e molto spesso anche attirato la paura dello stesso nel pensare che le intelligenze artificiali possano creare una specie a sé stante, ovvero definire un’evoluzione necessaria per l’uomo, come paventato dalla teoria sulla singolarità tecnologica.

Molti scienziati, però, sono certi che quest’umanizzazione non accadrà mai e che le IA non prenderanno mai coscienza in ragione del lavoro fatto dai programmatori e dai tecnici per crearle. Le intelligenze artificiali, per loro natura, si basano sull’emulazione di funzioni cerebrali, o meglio, di dinamiche e processi connessi alle nostre attività neuronali con l’ausilio della capacità enorme di memoria e velocità di processo che comunque si sta avvicinando, ma non è ancora similare (almeno secondo certi studi).

IA: Coscienza o no?

La tesi secondo la quale le IA non acquisiranno mai coscienza, verte proprio sul fatto che, sempre secondo questi esperti, sarà impossibile da parte dell’intelligenza artificiale elaborare informazioni multisensoriali come accade, invece, per noi uomini.

Per il momento la Microsoft e altri grandi colossi hanno investito tantissimi soldi sperando di raggiungere un progetto di IA che fosse in grado di prendere coscienza, ma i risultati sembrano non aver avuto successo.

La questione sulla quale dibattono gli esperti che sostengono l’incapacità della IA di raggiungere un grado di coscienza (perché di gradi possiamo parlare tecnicamente) simile a quella umana, è verte sulla natura stessa del nostro cervello, da cui prendono spunto coloro che progettano le intelligenze.

Il cervello degli esseri umani non è in grado solo di ricevere input e catalogarli, ovvero percepire informazioni e memorizzarle, ma mette in atto processi di elaborazione e di percezione della realtà che al momento non solo simulabili dalle IA.

Pensiamo, esempio, alla nostra capacità sensoriale, ai cinque sensi e, perché no, al cosiddetto sesto senso, l’istinto: tutti elementi spesso sottovalutati, ma che, di fatto, sono fondamentali nello sviluppo del nostro gusto sensoriale e ci consentono di elaborare infrastrutture attraverso le quali realizziamo anche le nostre strategie decisionali pur in contesti nei quali i sensi non dovrebbero incidere affatto (le associazioni, i pregiudizi, etc.).

Alan Turing

Alan Turing, il padre della scienza informatica e della IA dunque, il primo che inventò un computer, ne sottolineò le differenze rispetto alla nostra mente. Il genio mostrò a tutti coloro che erano preoccupati da questa scoperta che un computer, a differenza dell’uomo, non ha autonomia di pensiero, o meglio, un programma informatico non può fermarsi da solo, come può fare, invece, il pensiero umano passando ad altro argomento.

Di certo, l’eccezione si potrebbe fare pensando alla differenza dei tempi nei quali ci si trovava e nel frattempo la strada delle intelligenze artificiali si sta piano piano lastricando sempre più di un metallo prezioso e più complesso, ma fondamentalmente rimane un limite vero e proprio insito e difficilmente superabile con le attuali tecnologie o forse con l’approccio filosofico che cerca di imitare il cervello.

Di contro, una IA con una coscienza, potrebbe anche essere soggetta a quei sentimenti negativi che proviamo come esseri umani, al pari del dolore, della rabbia e di tutti quegli elementi irrazionali che, a volte, inficiano le nostre stesse decisioni in maniera irrazionale. Da questo punto di vista, il fatto che le IA possano prendere coscienza e diventare umanizzate, di fatto, spaventa alquanto.

Altro elemento a favore della tesi dell’incapacità di un’intelligenza artificiale di prendere coscienza, arriverebbe direttamente dallo studio dei processi neuro-fisiologici del cervello, da cui le IA prendono spunto, o meglio, da cui i programmatori e gli sviluppatori di intelligenze partono per implementare la propria idea sfruttando le dinamiche di processo cognitivo e funzionale.

Il Cervello e la Coscienza

Semir Zeki, neuroscienziato dell’University College di Londra, ha dimostrato che non c’è una sola parte del nostro cervello alla quale possiamo assegnare, in termini matematici o funzionali-processuali, l’esclusiva attività di formazione della coscienza.

In ragione di questo, non esisterebbe una zona deputata come unica unità di coscienza e, soprattutto, questa potrebbe cambiare e modificarsi in ragione delle conoscenze che si susseguono nel tempo e nello spazio, modificandosi e adattandosi in modo dinamico e non come fermo immagine.

In ragione di questo motivo, secondo lo scienziato, le IA non saranno mai in grado di raggiungere la coscienza necessaria per elaborare decisioni autonome e non figlie di programmi preimpostati.

Di certo argomento affascinante e sublime per come lo intendevano i romantici, ovvero spaventoso al tempo stesso, le IA faranno sempre più parte della nostra vita nel prossimo futuro.