L’implementazione dell’ intelligenza artificiale in tutti i campi è uno tra i segmenti di business del futuro, quello sul quale i vari investors, gli investitori, puntano di più in ragione della scalabilità e della capacità di remunerare il capitale. Questo perché le IA potrebbero trovare applicazione in tantissimi campi rinnovando e rivoluzionando il concetto stesso di lavoro, non più legato alla mera e sola attività umana, ma a quella delle intelligenze come coattori nei vari processi o addirittura in forma autonoma e indipendente.

Quest’ultimo concetto ha scatenato diverse polemiche in relazione al fatto che le intelligenze artificiali, modellati su processi cognitivi e dinamiche del cervello umano, potrebbero un giorno prendere coscienza e agire in modo totalmente autonomo e indipendente dal punto di vista decisionale e non solo, soggiacere agli stessi istinti magari irrazionali degli esseri umani, ovvero prescindere da sentimenti negativi (ma anche positivi) quali rabbia, rancore, invidia, amore, etc.





Se, da un lato, molti esperti ritengono per ragioni intrinseche alla natura artificiale stessa dell’intelligenza, che tale grado di coscienza non sarà mai raggiunta, dall’altro si parla anche della probabilità, a breve, di arrivare a quel che si può definire “singolarità tecnologica”: un momento nel quale l’uomo dovrà evolversi oppure rischiare di soccombere di fronte alla rivoluzione tecnologica delle macchine.

Il Super Antibiotico

Nonostante le polemiche e la filosofia di parte, l’intelligenza artificiale trova e troverà sempre più applicazioni pratiche, in primis dal punto di vista medico. La notizia delle ultime ore, infatti, riporta la scoperta da parte di una IA di una molecola con potere antibiotico davvero potentissima.

Denominata “Halicin”, in omaggio al noto supercomputer Hal 9000 del capolavoro filmico di Stanley Kubrik “2001, Odissea nello Spazio” (sperando poi non accada la medesima cosa che succede nel film), questa molecola nei test si è rivelata efficacissima nel contrastare tantissimi agenti batterici di ogni tipo, compresi i ceppi divenuti resistenti ai farmaci tradizionali.

Il risultato di questi test è stato naturalmente pubblicato su una rivista scientifica, Cell, da parte degli studiosi del MIT (Massachussets Institute of Technology) e potrebbe aprire l’orizzonte a nuovi scenari e dare un’accelerazione alla ricerca di nuovi antibiotici che, da un po’ di tempo, langue, come affermato da James Collins, a capo del team di ricerca.

Stiamo affrontando una crisi crescente per quanto riguarda l’antibiotico-resistenza, e questa situazione si è venuta a creare sia per un aumento dei microrganismi patogeni divenuti resistenti, sia per una produzione sempre più scarsa di nuovi antibiotici da parte delle industrie biotech e farmaceutiche

La IA in Medicina

I ricercatori hanno progettato e programmato gli algoritmi della IA perché metta a confronto i composti chimici possibili con la capacità/proprietà di questi nell’uccidere i batteri. Vista e considerata la capacità di calcolo dell’intelligenza artificiale, questa riesce a valutare più di cento milioni di composti in pochissimi giorni e stila una lista di potenziali composti chimici, molecole, candidate a divenire i prossimi antibiotici.

Fermo restando i test che dovranno essere fatti per verificare la possibilità di utilizzo all’interno del sistema biologico-metabolico umano (occorre considerare gli effetti negativi di un potenziale farmaco e soppesare benefici con pericoli e negatività), i ricercatori hanno ottenuto grande successo individuando questo super antibiotico e altre 8 molecole potenzialmente candidate in modo similare (in attesa dei primi test).

Il nostro approccio ha svelato questa fantastica molecola che è verosimilmente uno degli antibiotici più potenti mai scoperti

Sperando che questo possa dare nuovo slancio a un settore di ricerca fondamentale per contrastare gli agenti patogeni che evolvono sulla Terra e diventano sempre più forti e resistenti, il sistema ideato da questi ricercatori potrebbe trovare applicazione nelle varie industrie farmaceutiche per la progettazione di nuovi farmaci e l’ottimizzazione di quelli già utilizzati.