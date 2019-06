Intesa SanPaolo è stata di parola: come già aveva prospettato il suo Amministratore Delegato, Carlo Messina, si è messo in moto un progetto riguardo la formazione delle risorse umane, focalizzandosi sui giovani.

Il progetto mira a recuperare e incentivare l’occupazione giovanile in quelle città che sono più fragili sotto questo punto di vista, aiutando una generazione falcidiata dalla crisi e abbandonata dagli istituti scolastici e dall’università, spesso costretta a fuggire all’estero.

La divisione di Intesa San Paolo che si occupa del terzo settore e del sociale, insieme con Generation, le cui finalità sono legate alla formazione, hanno lavorato in sinergia per creare e ottimizzare quest’iniziativa. Si partirà nelle regioni del Lazio e della Campania, presentandola davanti alle imprese che possano essere interessate a collaborare, con l’obiettivo dichiarato d’incentivare l’accesso al mondo del lavoro da parte dei giovani tra i 18 e i 29 anni, cui la misura del contratto di apprendistato non è bastata per risolvere la problematica.

L’obiettivo del progetto è quello di formare entro la deadline del 2021 ben 5.000 giovani per i settori che offrono le maggiori opportunità di lavoro, ossia quello dell’Ho.Re.Ca. (Hotel, Restaurant e Catering), altresì chiamato ristorazione e alberghiero, quello della vendita al dettaglio (retail) e quello, ancora da perfezionare, del settore informatico, profilo richiestissimo oramai da ogni azienda. Se sei un giovane interessato al progetto, puoi candidarti semplicemente seguendo questo link, sulla pagina ufficiale messa a disposizione da Intesa.

Nei primi due settori citati, quello della ristorazione/alberghiero e della vendita retail, le opportunità sono molte perché le aziende hanno difficoltà a trovare le risorse umane con le competenze e la formazione sufficiente alle loro esigenze. Grazie al programma sviluppato da Intesa e Generation, è offerto ai ragazzi un corso completamente gratuito per sviluppare le competenze tecniche, attitudinali e comportamentali (le cosiddette soft skills oramai ricercate in tutti gli ambiti e rese famose dalle nuove start up), ossia stimolare l’adattamento e la capacità insita in ogni persona di dare il meglio.

Il progetto non si rivolge solo al lato dei giovani, ma anche a quello delle aziende, aiutandole nella ricerca dei profili giusti. Se sei un’azienda e vuoi cercare una persona formata, competente e giovane, allora ti basta accedere alla pagina predisposta da Intesa San Paolo sulla sua piattaforma.

Grazie a questo strumento, già 125 persone che hanno seguito i corsi, hanno poi trovato collocazione quasi subito.

Intesa San Paolo si è gettata anima e corpo in questa esperienza che, apparentemente, non la riguarderebbe, così lontana dal mondo della finanza e dai bilanci cui spesso associamo le banche in epoca moderna, ma in realtà questi istituti nascono e crescono proprio perché investono nell’economia reale e nelle imprese. Come spiega anche il Responsabile Direzione Strategic, Paolo Bonassi, con quest’azione si vuole offrire ai ragazzi gli strumenti utili a trovare subito collocazione nel mondo del lavoro e rispondere alle aziende che non riescono a inserire personale motivato e formato, perdendo tempo e denaro cercando di addestrarlo internamente. Crescendo il sistema economico, crescono le opportunità e le possibilità d’investimento per le banche, nonché le richieste di accesso al credito.

Anche per quanto concerne la disoccupazione, l’analisi dei freddi numeri non mente in Italia. I giovani disoccupati sono 1,3 milioni e ci sono 731.000 profili ricercati dalle aziende che non riescono a trovare recepimento. Secondo i dati elaborati dall’ISTAT, inoltre, alcune delle principali metropoli italiane sono quelle in cui la crisi ha colpito con più forza: a Napoli, Roma, Bari, Palermo, Milano e Torino si concentra addirittura il 30% dei disoccupati compresi nella fascia d’età 18-29 anni. Proprio per questo il progetto parte da queste localizzazioni.

Se proseguiamo nell’analisi delle categorie delle posizioni aperte che non trovano recepimento, scopriamo che il 17%, quasi un quinto, riguarda ruoli e professionalità dei settori(fonte: UnionCamere):

Hospitality/Ristorazione.

Retail/Addetti vendite.

Digitale/ICT (Information and Communications Technologies).

E’ comprensibile, dunque, l’analisi di fattibilità fatta dai dati emersi, per quanto concerne l’iter del progetto formativo e lavorativo, per capire su quali posizioni si dovesse puntare il dito e investire.

Il progetto “Giovani e Lavoro”, realizzato da Intesa Sanpaolo Formazione, in collaborazione con Generation Italy, iniziativa globale no profit di Mckinsey & C., si pone l’ambizioso obiettivo di erodere il fenomeno negativo conosciuto con il nome di disoccupazione giovanile, investendo nei programmi di formazione e perfezionamento professionale. Le due compagini, in sinergia, collaborano, organizzano, coordinano e gestiscono le varie iniziative, concordandole preventivamente.

Con la speranza che si riesca a dare un impulso all’occupazione e un freno alla fuga verso l’estero che oramai colpisce moltissimi giovani italiani, nella ricerca di un Eldorado o di una tranquillità oramai miraggio nell’attuale sistema occupazionale italiano.