Se nel mondo della tecnologia le indiscrezioni vengono chiamate come rumors, nel mondo dell’intrattenimento gli scoop sono dei veri e propri gossip. Secondo alcune indiscrezioni quindi, Alessia Marcuzzi non dovrebbe essere più la conduttrice della prossima edizione dell’Isola dei Famosi 15, al suo posto ci dovrebbe essere Ilary Blasi.





Ilary Blasi al Posto di Alessia Marcuzzi

Trattandosi solo di indiscrezioni il condizionale è d’obbligo. Mentre in Tv è in onda il Grande Fratello Vip già si parla dell’Isola dei Famosi che dovrebbe iniziare quanto terminerà il reality show della casa più spiata d’Italia, cioè intorno ad aprile.

Nel caso in cui la notizia, “gossippata” da Dagospia dovesse risultare veritiera, Alessia Marcuzzi non sarà più la conduttrice de “L’isola dei famosi”. Ormai dal 2014, anno in cui il programma passo dalle reti Rai a Mediaset era stata sempre Alessia Marcuzzi a condurre il programma.

Secondo Dagospia sarebbe stata Alessia Marcuzzi a rinunciare alla conduzione dell’Isola dei Famosi in quanto preferirebbe dedicarsi ad impegni televisivi di altro genere. Probabilmente nei programmi della Marcuzzi vi è la conduzione de “Lo Show dei Record”, il programma tv dedicato ai guinness dei primati che è stato già condotto, in passato, da Barbara D’Urso e da Gerry Scotti.

Can Yaman Inviato dalle Honduras

L’inviato dell’Isola dei Famosi 15 cambia, non ci saranno quindi conduzioni esclusive per la conduttrice. Il nuovo inviato sarà Can Yaman, colui che nella serie tv “Bitter Sweet” ha interpretato Ferit.

Dal GFVip all’Isola dei Famosi

Una nuova opportunità si aprirebbe a Ilary Blasi, sempre se il tutto sarà confermato. Dopo il passaggio dello scettro della conduzione del Grande Fratello Vip ad Alfonso Signorini, il nuovo momento della conduttrice potrebbe arrivare con la conduzione dell’Isola dei Famosi 15.