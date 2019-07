L’Istituto Nazionale di Statistica italiano, acronimo ISTAT, ha elaborato i dati e le informazioni provenienti dal comparto industriale e dal tessuto socio-economico del nostro paese, disegnando uno scenario ancora in bilico tra le proiezioni di fiducia e gli slanci dell’esecutivo ed alcune dinamiche che non riescono a decollare.

L’Istat ha comunicato nel bollettino emesso nel mese di giugno che l’indicatore anticipatore, ossia il parametro predittivo sul settore industriale, conferma una certa fragilità e debolezza dei livelli produttivi a breve termine.

L’istituto conferma il proseguimento di questo trend che vede una certa debolezza nei ritmi produttivi, ma a questo si affianca una situazione positiva per quanto concerne l’occupazione, le dinamiche del mercato del lavoro e un maggiore potere d’acquisto da parte delle famiglie che potrà incentivare i consumi. Sempre che diminuisca la propensione al risparmio, di pari passo.

L’Istat nella sua relazione considera la ripresa internazionale come episodica e non congiunturale, non essendoci i crismi e le caratteristiche di tendenze consolidate e fondate su cambiamenti infrastrutturali certi: sia i paesi emergenti, sia le economie avanzate presentano valori inferiori alle attese, il che non è certo elemento ottimistico per il futuro.

Nell’Eurozona i parametri previsionali indicano ancora un rallentamento nel secondo trimestre, come confermano numerosi analisti e diversi specialisti, nonché agenzie operanti nel settore delle proiezioni economico-finanziarie. Ifo, Kof ed Istat stesso hanno definito un PIL aggregato dei paesi presenti nella zona Euro in rallentamento in questo secondo trimestre nel 2019: previsione leggibile e consultabile sulla pubblicazione Eurozone Economic Outlook.