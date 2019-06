La Società per Azioni ItalGas, quotata alla Borsa di Milano nell’indice FTSE Mib, è una ditta specializzata nell’attività di distribuzione del gas, fondata nel lontano 1837 a Torino, con quasi due secoli di storia e di esperienza nel comparto dell’energia.

Un’azienda esistente da così tanto tempo, passata attraverso il cosiddetto Secolo Breve, le rivoluzioni industriali e i due conflitti bellici mondiali, ha nel proprio DNA la capacità intrinseca di rinnovarsi e di ammodernarsi, per non soccombere al passo dei tempi.

Questo trasformismo, possibile solo grazie ad investimenti, applicazione e passione, è alla base della decisione resa pubblica e contenuta nel piano strategico del Gruppo Italgas per il periodo 2019-2025.

Ieri, infatti, il Consiglio di Amministrazione del Gruppo ha approvato questo piano e lo ha presentato al pubblico, cosa che accadrà anche oggi a Londra, dove l’azienda ha ulteriori interessi di mercato.

Italgas ha deciso, dunque, di investire 4,5 miliardi di euro in questo lasso temporale, con un aumento del +12,5% rispetto a quanto fatto nel passato: questo intervento massiccio è direttamente finalizzato al rinnovamento tecnologico dell’azienda e alle nuove sfide che attendono il Gruppo, come accaduto nel passato, oltre la riorganizzazione funzionale ed efficiente di infrastrutture già presenti e funzionanti.

Nel dettaglio, 1 miliardo di euro sarà destinato alla digitalizzazione di reti e processi aziendali, nell’ambito della nuova vision proiettata sul futuro dei servizi sempre più legati al comparto tecnologico, e 500 milioni di euro saranno spesi alla rete già presente per la distribuzione di gas naturale nella regione Sardegna, viste le difficoltà logistiche del territorio.

Nel 2019 ItalGas prevede investimenti tecnici per 700.000.000€ e si attende ricavi consolidati alla fine dell’esercizio di 1,2miliardi di euro, con un EBITDA atteso (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) tra gli 840 e gli 860 milioni di euro.

Italgas ha comunque rassicurato gli investitori ed ha espresso la certezza di garantire, grazie proprio a questo piano d’investimenti, dei dividendi futuri attrattivi ed in crescita, mentre ha confermato contestualmente la dividend policy attuale (il pagamento dei dividendi presenti non è cambiato).

Paolo Gallo, il CEO di Italgas, ha asserito che questa trasformazione digitale sia fondamentale per consentire alla società di operare nel settore europeo in modo competitivo, penetrando altri mercati vicini e costituendo un ostacolo netto contro la concorrenza straniera.

A Piazza Affari, il titolo, dopo aver aperto a 5,89€ è calato fino a 5,79€ ed attualmente sta risalendo, proprio grazie a queste dichiarazioni e si trova a 5,85€ con un -0,68%, ma probabilmente chiuderà vicino alla parità alla fine della seduta, se non dovessero esserci altre novità.