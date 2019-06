Pochi giorni fa è stata presentata al Parlamento italiano dal Ministro della Difesa, la relazione annuale con i dati riguardanti la vendita di armi prodotte dal nostro paese e vendute verso i paesi stranieri, in ritardo naturalmente rispetto alel scadenza, vista anche la concomitanza elettorale e il tema sensibile per l’opinione pubblica.

Nella relazione ci sono le singole esportazioni autorizzate nel 2018 alle industrie belliche presenti sul territorio e l’indicazione dei paesi dove queste finiscono, contrassegnate ognuna da una sigla riportante parametri che ne determinano la filiera (e che hanno creato qualche imbarazzo derivante dai report giornalistici n.d.r.).

L’Italia esporta in maggioranza verso paesi non appartenenti alla NATO, né all’Unione Europea, ma offre i proprio armamenti nelle zone più soggette a focolai bellici presenti sul pianeta, senza alcun freno etico o morale, semplicemente rispondendo alla domanda economica.

Il Movimento 5 Stelle, il quale dovrebbe avere un’impronta morale alta e un’etica incorruttibile, non pare aver fatto nulla per ostacolare questo trend, nonostante fosse stato molto critico con i governi precedenti al riguardo.

Per non parlare del fatto che parliamo di dati “ufficiali”, mentre quelli “ufficiosi” sarebbero molto più allarmanti, come sostengono organizzazioni competenti come la “Rete Italiana per il Disarmo”: addirittura alcune industrie italiane, secondo queste fonti, invierebbe armi in zone ad altissimo rischio terrorismo, in barba a convenzioni e alla sicurezza pubblica, ed in ragione del solo dio denaro.

Le aziende italiane che producono tecnologia bellica devono essere autorizzate dal Governo italiano e possono esportare le armi solo previa consenso governativo, a causa del tema sensibile che coinvolge politica estera, sicurezza nazionale ed, eventualmente, embarghi sulla vendita imposti da organismi sovranazionali come l’ONU o l’Unione Europea.

Nella concessione il Governo Italiano indica il tipo di arma e il destinatario e tutti questi dati confluiscono poi nella relazione annuale di cui abbiamo parlato.

In Italia la ditta leader nella produzione di armamenti è Leonardo, ex Finmeccanica, il cui principale azionista non è altro che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, quindi lo Stato: si capisce quanto interessi economici così grandi incidano davvero sulle decisioni di qualsiasi dirigente politico, a discapito dell’umanità.

Ecco le principali autorizzazioni rilasciate dal governo negli anni 2017 e 2018 (Lista dei primi 10):

Anno 2018 Anno 2017 Operatore Num. Aut. Valore in € % N. Aut. Valore in € % Leonardo 915 3.233.155.745,85 67,65 941 2.332.782.961,45 24,52 RMW Italia 32 294.325.089,44 6,16 43 68.408.483,03 0,72 MBDA Italia 39 234.056.662,26 4,90 43 426.933.817,33 4,49 IVECO DEFENCE VEHICLES 47 199.101.312,47 4,17 54 136.016.831,12 1,43 RHEINMETALL Italia 42 187.934.054,53 3,93 39 36.803.307,50 0,39 FABBRICA D’ARMI P. BERETTA 71 76.690.868,22 1,60 78 86.774.773,62 0,91 PIAGGIO AERO INDUSTRIES 9 57.901.203,46 1,21 11 83.576.942,36 0,88 M.E.S. 25 51.774.084,49 1,08 32 71.998.028,37 0,76 UMBRAGROUP 4 35.051.270,00 0,73 1 82.576,80 0,00 ELETTRONICA 27 29.108.062,40 0,61 38 124.318.230,36 1,31

Normativamente parlando, è la legge n°185 del 1990 quella che contiene le norme per il trasferimento delle armi all’estero, in cui è stata integrato un Decreto Legislativo dopo direttiva comunitaria nella quale era ammodernato il sistema di circolazione delle armi nella UE. Da questa si desumono caratteristiche importanti che devono possedere le concessioni alle aziende produttrici, ossia essere congrue alla costituzione italiana e confomi alla politica estera e di difesa dei confini. Il passaggio di armi, secondo la legge, sarebbe vietato se la destinazione delle stesse è un paese in stato di conflitto armato non per legittima difesa, sia in base alla nostra Carta Costituente (l’Italia ripudia la Guerra), sia in linea con il principio 51 della Carta delle Nazioni Unite.

La Difesa e il dicastero degli esteri, nonché il Ministero dello Sviluppo Economico e la Presidenza del Consiglio sono tutti coinvolti in questo processo decisionale di autorizzazione preventiva e sono affiancate dal 2012 da UAMA, l’Unità per le Autorizzazioni dei Materiali d’Armamento, un organo formato da varie personalità del mondo statale che vigila e controlla l’aderenza dell’operato di questi organismi alla legge sull’esportazione delle armi. In parole semplici, è il Governo a decidere quante armi vendere e a chi.

Dando un rapido sguardo alla tipologia di armi che esportiamo, notiamo che l’armamento più richiesto alle nostre industrie belliche sono gli elicotteri da guerra, prodotto che pesa economicamente per circa la metà (2,6 miliardi di euro) sul fatturato di 5,2 miliardi di euro del 2018. In secondo piano, non per importanza, le armi di distruzione come le bombe, i siluri, i razzi, i missili e gli accessori (459 milioni di euro) senza bene specificare dove questi esplosivi siano destinati, ma solo i paesi acquirenti, tra i quali spicca il Qatar (1,9 miliardi di euro) paese spesso associato al terrorismo e al finanziamento dell’ex stato dell’ISIS. Dietro il governo qatariota, ci sono Pakistan e Turchia (682 milioni e 362).

Secondo un noto esperto, Giorgio Beretta, ci sono almeno tre questioni da analizzare:

Il valore delle autorizzazioni del 2018 è dimezzato rispetto a quello del 2017, passando da 10 miliardi di euro a 5,2. Il calo non è dovuto a una politica meno “bellica” dell’attuale insiedamento, tra l’altro avvenuto solo nella seconda metà del 2018, ma a un calo fisiologico, dati gli ingenti ordini del passato. Tra il 2015 e il 2017, l’Italia, infatti, ha venduto oltre 32 miliardi di euro di materiale bellico, tra aerei, elicotteri, navi e le aziende sono ancora impegnate a soddisfare queste commesse creando i mezzi promessi.

Le armi andranno a finire a paesi extra NATO, l’alleanza nata dopo il secondo conflitto mondiale per volontà degli USA, il cui fine ultimo è il mantenimento della pace tra i popoli e non saranno di certo destinate alla UE. Il 72,8% sarà destinato a paesi fuori da queste alleanze, probabilmente instabili, come il Pakistan, in eterno conflitto con l’India causa movimenti indipendentisti e recriminazioni territoriali o di potere. Le armi italiane finiranno probabilmente anche in quei paesi che sono stati teatro delle due guerre del golfo volute dai presidenti Bush Senior e Junior, stretti tra un Iran sciita e l’Arabia Saudita sunnita. Le Organizzazioni di pace internazionali sono state spesso critiche nei confronti di questa attività italiana, ma finora poco è stato fatto, anche perché ci sono forze e influenze molto grandi nel comparto bellico. Due casi particolari hanno però attirato l’attenzione dei media: l’Egitto e l’Arabia Saudita. Il Caso di Giulio Regeni, ucciso probabilmente dalla polizia governativa egiziana, ma finora senza risposta certa, è stato motivo di riflessione e dibattito per l’attività di vendita di armi verso l’Egitto, paese che poco si è dimostrato “amico” dell’Italia, ostruendo le indagini tuttora per difendere il proprio sistema di vita. L’Arabia Saudita, invece, è in conflitto con lo Yemen dal 2015 e continua a bombardarlo provocando genocidi e una crisi umanitaria senza precedenti; mentre il mondo tace i bambini yemeniti muoiono falcidiati e straziati dalle bombe anche italiane. Nel 2018 l’Italia ha autorizzato 69 milioni di armi verso l’Egitto, facendo prevalere la ragion di Stato economica, a quella prova di forza diplomatica che tutti si attendevano dopo l’omicidio di Regeni. Il Presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, con l’alibi del terrorismo che colpì regioni turistiche come Sharm el-Sheikh, agisce in modo autoritario e repressivo da tempo e le armi italiane leggere ovvero ad alta tecnologia, ad esempio per la direzione del tiro, potrebbero essere utilizzate anche contro i dissidenti. Per l’Arabia Saudita, vale più o meno lo stesso concetto, anche se ci sono differenze sostanziali, Alcuni reportage giornalistici hanno individuato nelle bombe costruite dall’azienda RWM tedesca, ma presente in Sardegna, alcuni degli ordigni che hanno distrutto lo Yemen, proprio grazie ai codici stampati sulle bombe inesplose. L’Arabia Saudita non sta di certo combattendo per legittima difesa, quindi le vendite a questo stato sarebbero un illecito, oltre che un atto contro l’umanità, posizione appoggiata anche dal M5S prima di approdare al Governo. Dopo l’omicidio del giornalista e dissidente saudita Jamal Khashoggi all’interno del consolato saudita nell’ottobre del 2018, su ordine del regime di Ridyadh, ha provocato ritorsioni dei paesi europei, tra cui la Germania, per un embargo alle armi nei contronti dell’Arabia: tutti tranne l’Italia. Legalmente l’Italia si difende con i cavilli utilizzati spesso dagli azzeccagarbugli per coprire le proprie magagne: nel caso dell’Arabia, si ribadisce all’opinione pubblica che la guerra in Yemen non sia un conflitto vero e proprio, visto che manca la dichiarazione formale di guerra e, soprattutto, l’intervento saudita è mirato a sconfiggere i ribelli, quindi, in “difesa”. Più o meno come l’intervento USA con la difesa della democrazia in Afghanistan. Il Parlamento Europeo ha gentilmente indicato all’Italia di non vendere più armi all’Arabia dopo il rapporto dell’ONU su presunti crimini di guerra nello Yemen.

Il Campo del Bosone di Higgs. Così come accade nella fisica quantistica alla materia che prende massa quando passa attraverso un campo di Higgs, la cosiddetta “particella di Dio”, allo stesso modo ciò è accaduto al M5S. Una volta arrivato al Governo non ha voluto ovvero non ha potuto fare nulla al riguardo, dopo aver tacciano i passati esecutivi di “sporcarsi le mani”. Nessun provvedimento è stato emanato sulla vendita delle armi o alcun embargo è stato fatto nei confronti dell’Arabia Saudita nel 2018, anzi, il Governo attuale ha concesso ben 11 autorizzazioni in più rispetto al passato per un valore totale più di 13 milioni di euro. L’organizzazione che abbiamo citato, Rete italiana per il disarmo, ha accusato il governo giallo-verde di aver tentato addirittura d’incentivare le vendita per ottenere maggiori introiti puntando solo sul lato economico della questione. A gennaio, infatti, da La Spezia la fregata della Marina militare Carlo Margottini ha iniziato un viaggio verso il Golfo Persico e, si dice, lo scopo finale era promuovere la tecnologia bellica prodotta dall’Italia. Un’azione simile a quella fatta da Letta durante il suo governo con una flotta inviata nei paesi arabi per vendere armi alle monarchie presenti nel Golfo, una delle zone più instabili, come abbiamo detto.

C’è però forse qualche speranza: il 7 febbraio di quest’anno un esponente del M5S, Gianluca Ferrara, ha presentato un disegno di legge che modifichi la legge 185/90 e istituisca un Fondo a favore dei progetti di riconversione di attrezzature militari per scopi di pubblica utilità, ponga l’embargo ai paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi approvato in sede ONU nel 2013 ed anche il blocco della vendita all’estero di armi leggere.

Il Governo italiano potrebbe già fermare questa esportazione di armi verso l’Arabia, senza bisogno di passare dal Parlamento attraverso i vari iter burocratici, ma probabilmente i soldi pesano più del piombo nelle decisioni del paese.