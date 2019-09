Cattive notizie per chi deve ottenere la licenza di guida, ovvero la Patente Europea. Pessime news anche per chi ha frequentato i corsi e ottenuto già la patente fino al 2015. Le autoscuole, teoricamente, potrebbero chiedere (e chiederanno) i soldi mancanti a chi ha frequentato i propri corsi serali o diurni.

Non si sa ancora come faranno, ma il pericolo è proprio questo A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, nella causa C-449-17, Agenzia delle entrate, forte della delibera da parte dei giudici, ha emanato una risoluzione (n° 79 del 2 settembre) nella quale spiegava il numero regime IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) cui dovranno assoggettarsi le scuole guida italiane.

Le organizzazione che provvedono al servizio di formazione e preparazione ai test per gli aspiranti automobilisti, dovranno applicare al costo delle proprie lezioni teoriche anche l’IVA al 22% (fatto salvo l’aumento prossimo che speriamo di evitare) proprio perché le lezioni non sono assoggettabili ad insegnamenti scolastici ovvero universitari, come descritto dalla sentenza: indi per cui non sono esenti dall’imposta IVA.

L’Italia, già tra i primi posti nella classifica dei paesi dove il costo per ottenere la patente è più alto, vedrà ancor di più lievitare questo valore. Per ottenere la patente B, quella standard che consente di guidare autoveicoli fino a 3,5 tonnellate e motocicli fino a 125cc di cilindrata, l’italiano in media spende 800€ tra cui 200€ di costi fissi:

Certificato Medico.

Certificato anamnestico (storia clinica del paziente).

Marche da bollo.

Versamenti obbligatori alla Motorizzazione ed Ministero dei Trasporti.

Fotocopie dei documenti.

Con l’applicazione della nuova legge, l’italiano spenderà di più, arrivando a toccare i 1.000€ circa in media comprese le 6 ore delle lezioni di guida obbligatorie per accedere all’esame.

Il peggio, però, deve ancora venire. Le scuole guida, vista la retroattività della decisione sull’IVA e considerato il periodo di prescrizione, pari a 5 anni, si troveranno a dover integrare le loro dichiarazioni IVA in tutti questi esercizi (dal 2014 al 2018) pagando di tasca propria l’imposta non versata (perché al tempo non dovuta e quindi a debito) e rivalendosi sui clienti ai quali doveva essere fatturata.

Avete capito bene. Praticamente, chiederanno a chi ha frequentato i corsi di corrispondere l’IVA contattando gli ex allievi o adibendo le pratiche di recupero del credito, anche attraverso i metodi coercitivi previsti dalla legge, in caso di non conciliazione.

Un vero e proprio dedalo nel quale si navigherà a vista, senza aver il supporto del filo di Arianna per venirne a capo.

Le Associazioni dei Consumatori sono subito scese in campo per tutelare gli interessi dei cittadini e dei contribuenti, richiamando l’illegittimità della retroattività ed appellandosi allo Statuto del Contribuente, nel quale si escluderebbe tale ipotesi.

In questa settimana il nuovo esecutivo dipanerà la questione. Se, da una parte, si è alla ricerca di risorse da reperire prima possibile per evitare l’aumento dell’IVA iscritto nella Legge Finanziaria precedente, dall’altro occorre anche salvaguardare il consenso, già ai minimi storici, e cercare un rilancio.

Di certo chiedere l’IVA a chi ha ottenuto la patente negli ultimi tre ovvero quattro anni, potrebbe essere uno spot veramente negativo ed il Governo è chiamato ad intervenire immantinente sulla questione.