Jeff Bezos, il creatore di Amazon, è da sempre un personaggio eclettico e molto stravagante, ma al contempo un imprenditore di successo assoluto, di grande intelligenza e lungimiranza.

In base ai dati emersi da un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission, tra il 30 luglio ed il 2 agosto il fondatore del colosso attivo nell’e-commerce, ha venduto 1,8 milioni di azioni Amazon, una quota del 3,75%. Operazione che assume i connotati della più grande vendita di titoli Amazon da parte del suo ideatore, sin da quando, nel 1994, inventò e lavorò sulla distribuzione di libri on line attraverso una società denominata prima Cadabra (il nome fu poi cambiato su consiglio di un partner societario perché aveva connotazioni negative) e poi Amazon, in omaggio al fiume che scorre nel sud america, il più lungo al mondo (anche se sussiste una disputa sul chilometraggio del Nilo per il primato, a seconda della sorgente da cui inizia il calcolo).

Bezos ha ceduto gran parte della quota ancora detenuta nella sua creatura, in uno scenario che vede il titolo in trend decrescente a Wall Street come non era mai capitato nel corso della sua storia, bruciando praticamente 120 miliardi di market cap. Dopo la cessione del 4% alla ex moglie a fronte del divorzio miliardario con gran parte del denaro finito anche in beneficienza, Bezos rimane così con una percentuale vicina all’8% del più grande web-store del mondo.

Dal quartier generale localizzato nella città di Seattle non sono emersi commenti ovvero comunicati ufficiali, ma dai passati accadimenti le ipotesi plausibili sono due:

Una mossa finanziaria pensata ed ideata proiettando il trend ribassista delle azioni a causa della tensione commerciale tra USA e Cina ed una possibile escalation tra Stati Uniti ed Iran che porti anche ad un potenziale conflitto.

La voglia di finanziare il suo progetto Blue Origin, con la business idea del turismo spaziale e la sua voglia matta di andare sulla luna e di viverci, come lui stesso ha ammesso ad inizio anno, non sappiamo quanto seriamente o meno.

D’altronde con un patrimonio di circa 110 miliardi di dollari dichiarato (si parla di cifre anche superiori), l’idea dell’editore anche della famosa testata Washington Post, di dedicare la vendita di un miliardo di azioni circa ogni anno per finanziare Blue Origin, non sembra proprio campata in aria.

Intervistato da Business Insider ha letteralmente spiazzato l’intervistatore affermando che solo attraverso la conversione dei guadagni derivanti dai titoli Amazon, era possibile reperire risorse finanziarie ingenti da destinare allo studio, implementazione, progettazione e poi sfruttamento economico dei viaggi spaziali.

Bezos è uomo di passioni ed un avanguardista: a cinque anni rimase affascinato dallo sbarco sulla Luna da parte degli astronauti americani e quel desiderio non si è mai sopito, così come in altri fanciulli poi cresciuti e vincolati alle posizioni societarie dimenticandosi dei sogni passati.

Bezos può, invece, dare seguito a questa sua fantasia di gioventù e dal 2009 ha fondato il progetto Blue Origin che non è solo un vezzo, ma ha diverse possibilità di divenire un business con i fiocchi. Il progetto non mira solo al turismo spaziale, ma anche all’esplorazione dello spazio nella ricerca di risorse, elementi e materiali utilizzabili sulla terra, anche sconosciuti, oltre la possibilità di reperire fonti di energia di altri pianeti.

Dopo un primo approccio aerospaziale con i lanci dei primi razzi progettati, l’azienda sta pianificando i primi voli turistici con pacchetti in vendita che saranno a breve disponibili all’acquisto, naturalmente rivolti ad una clientela inizialmente d’élite, visti gli alti costi.

Bezos, però, intimamente sogna la luna come destinazione finale e vorrebbe restarci, ideando insediamenti urbani ed aprendo ad una nuova frontiera nell’ambito della colonizzazione spaziale.