La Juventus di Sarri nel posticipo serale della prima giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, affronta in casa la formazione dei ducali, il Parma, nella splendida cornice dell’Allianz Stadium per allungare in classifica dopo aver chiuso il girone d’andata come Campione d’Inverno.

Un titolo onorifico, per carità, ma emblematico di un dominio che da anni continua ancora; cambiano gli allenatori, cambiano i giocatori, cambiano gli avversari, ma la società Juventus, forte anche del comparto finanziario e borsistico, nonché lungimirante dal punto di vista degli investimenti e di un’influenza interna legata anche al palmares incredibile, ma i bianconeri sono sempre lì in alto.





Palla Break

La Juventus, dunque, ha in mano la prima palla break del match, se vogliamo fare un paragone tennistico: l’Inter del salentino Conte, per una coincidenza del destino, talvolta beffardo, è stata bloccata in casa del Lecce, una neopromossa che ha impattato il vantaggio nerazzurro chiudendo sull’1 a 1 lo scontro al Via del Mare.

Fermo restando la presenza ingombrante di una Lazio, vera nemesi della Juve di quest’anno, comunque ancora distante, i 3 punti di questa sera sarebbero ossigeno puro per le ambizioni di questa squadra che vuole confermarsi al vertice del campionato andando a +4 e rilanciare la sfida anche in Champions’ League. Dopo le due finali perse negli ultimi anni, gli acquisti e gli investimenti fatti, anche la cabala è dalla parte della Juventus che ha trovato agli ottavi un avversario tutt’altro che irresistibile.

Dal punto di vista del Parma, questa sfida si apre non con i migliori auspici: assente la freccia Gervinho, la formazione ducale è la vera sorpresa del campionato e schiererà, tra le sue fila, il neoacquisto juventino Kulusevski (già acquistato, arriverà alla Juve a giugno). All’andata i bianconeri soffrirono molto e la partita fu risolta solamente da un goal di Giorgio Chiellini, il grande assente della prima parte di campionato, vero e unico pilastro della difesa bianconera che sta soffrendo in queste giornate mai come prima.

Orario

Se volete seguire il posticipo serale dello scontro tra Juventus e Parma, valido per il consolidamento del primato in campionato, potrete seguire la diretta TV o in streaming oggi 19 gennaio 2020 con il fischio d’inizio previsto per le ore 20.45.

Dove Vedere la Diretta TV

Per seguire la diretta TV della partita che si preannuncia roboante, tra una squadra che attaccherà incessantemente e un’altra che si difenderà rilanciandosi in contropiede, potrete farlo utilizzando i servizi disponibili grazie all’abbonamento Sky.

Se lo abbiamo attivo, si può guardare la partita collegandosi alle ore 20.45, ovvero prima del fischio d’inizio previsto, a questi canali (uno dei quali è disponibile anche con la super tecnologia 4K HDR (High Dinamic Range):

Canale Sky Sport Serie A. Disponibile sia su segnale proveniente dal satellite, sia come digitale terrestre ovvero tramite fibra ottica.

Disponibile sia su segnale proveniente dal satellite, sia come digitale terrestre ovvero tramite fibra ottica. Sky Sport. Canale 251 del palinsesto Sky disponibile mediante segnale proveniente dal satellite ovvero su fibra ottica.

del palinsesto Sky disponibile mediante segnale proveniente dal satellite ovvero su fibra ottica. Sky Q Satellite. Questo è il canale dove potrete godere della sfida con la tecnologia 4K HDR.

La telecronaca della partita sarà affidata a Maurizio Compagnoni e accanto a lui siederà l’ex portiere della Lazio Luca Marchegiani che darà le sue chicche tecniche e analizzerà il match sotto i tutti i punti di vista. A bordo campo, per interviste pre e post partita, nonché monitoraggio di ciò che accade nel match, ci saranno Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti.

Dove Vedere la Partita in Streaming Online

Se vogliamo vedere la partita in mobilità, utilizzando la tecnologia streaming, potremo seguire il match in diretta collegandoci online alla piattaforma web Sky Go, previa sottoscrizione dell’abbonamento al servizio Sky, ovvero scaricando l’App omonima disponibile per Android o iOS. Una volta installata, basterà accreditarsi con le credenziali in nostro possesso disponibili dopo la sottoscrizione al servizio.

Se non abbiamo un abbonamento Sky, è possibile utilizzare il servizio di streaming online legale Now TV. Collegandoci alla piattaforma e registrandosi, potremo acquistare vari pacchetti temporali (settimanali, mensili, etc.) oppure il singolo evento. Su Now TV è infatti disponibile quasi tutta l’offerta Sky.

Se, invece, vogliamo utilizzare i vari siti di streaming pirata presenti online, ricordiamoci che lo facciamo a nostro rischio e pericolo perché la pirateria non è legale (qui la cronaca di quanto accaduto mesi fa). Inoltre non seguiremo la partita in diretta, ma avremo quel fastidioso sentore di qualcosa già accaduto, tipico della scarsa qualità di questi escamotage.

Pensateci bene. Nonostante sia vero che alcune offerte non sono proprio alla portata di tutti, possiamo tranquillamente recarci presso una delle tante sale scommesse dislocate sul territorio ovvero in un locale dove poter godere della partita magari sorseggiando un buon caffè.