Gli investitori di Wall Street, la borsa di New York, sono da sempre degli innovatori quando cercano nuove opportunità d’investimento e il business del cibo vegetariano che imita la carne vera sia come aspetto, sia come sapore, è il nuovo colpo che cercano per aumentare il valore del proprio capitale.

Già presente negli scaffali della carne, questo cibo genuino e salutare, prodotto dall’azienda Beyond Meat, una start up californiana, sta avendo un successo incredibile e le sue quotazioni, niente di meno che al Nasdaq dove sono presenti tutti i colossi operanti nella tecnologia, sono in aumento, vista la domanda incalzante degli operatori e la fiducia in questo nuovo business.

Dopo la diffusione dei dati di Beyond Meat giovedì sera per quanto concerne i conti del primo trimestre 2019, superiori alle attesa, l’azione ha guadagnato il 20% durante i cosiddetti scambi “afterhours”, ossia dopo l’orario di chiusura.

Il fondatore, il visionario Ethan Brown, ha altresì manifestato obiettivi e target 2019 molto interessanti: il CEO di Beyond Meat ha prospettato un fatturato pari a 210 milioni di dollari, in crescita del 140% rispetto all’anno precedente. Nella stessa dichiarazione, Brown ha parlato della possibilità di raggiungere il pareggio Ebitda (il margine operativo lordo) entro lo stesso arco temporale.

A livello consuntivo, il primo trimestre dell’azienda, si è chiuso con queste indicazioni:

Ricavi: 40,2 milioni di dollari (+215%).

Perdita netta: 6,6 milioni di dollari.

Quotata appena nel maggio passato alla borsa di New York con un’Offerta Pubblica Iniziale (acronimo in inglese IPO) di 25$ ad azioni, nel suo primo giorno di transazioni, aveva già raggiunto i 46$, triplicando il valore negli altri tre giorni e stabilizzandosi ora a un attuale 123,5$: il +392,5% rispetto all’offerta pubblica.

Una performance già indimenticabile e difficilmente superabile da altre azioni nel 2019.

Alla borsa di New York, la capitalizzazione di Beyond Meat ha raggiunto i 5,9 miliardi di dollari, 28 volte rispetto al fatturato attuale, nel convincimento degli investitori di un incremento della domanda nel mercato americano sempre più orientato agli alimenti vegetariani, vegani et similia.

Il magnate fondatore di Microsoft, Bill Gates, è stato uno dei primi ad aver capito l’opportunità, finanziando, sin da subito, l’impresa.

Secondo alcuni analisti di JP Morgan, le vendite di carne vegetale aumenteranno con un tasso di crescita CAGR (Compound Annual Growth Rate) incredibile: in 15 anni si raggiungeranno i 100 miliardi di dollari, con il fatturato di Beyond Meat che potrebbe giungere a 15 miliardi, vista la posizione attuale di leadership del mercato. Purtroppo sul finale dello stesso report, il target price dell’azienda veniva computato a 97$, ben al di sotto dell’attuale quotazione che, dunque, sarebbe sovrastimata e drogata dal furore agonistico tra gli operatori di borsa.

Secondo un’analista di Jefferies, Beyond Meat potrebbe cercare una partnership con Mc Donald’s, seppur contraddittoria: ciò potrebbe comportare un profitto superiore del 30%, ma l’accordo, seppur apparentemente proficuo, visto il partner e l’ostacolo per i nuovi potenziali entranti nel mercato, in modo concorrenziale, potrebbe anche essere un boomerang, vista l’associazione di brand e l’identità della catena di Fast Food così legata alla carne.

Attualmente, gli hamburger e le salsicce fatte con elementi vegetariani gluten free (piselli, riso, olio di cocco, fagioli, amido di patate, estratto di mela, lecitina di girasole, olio di canola e altri, esclusi soia e il glutine appunto) sono prodotti solamente da due aziende:

Beyond Meat.

Impossible Foods.

Le cose, però, già stanno cambiando, con la multinazionale Nestlè che ha annunciato la scesa in campo nel settore con le polpette le bistecche vegetali e numerose altre catene operanti nel comparto del fast food (Burger King, Kfc, Del Taco), stanno orientando la propria offerta commerciale, disponendo anche prodotti inclini a questa nuova richiesta derivante dal mercato.

Anche Tyson Foods, con i suoi 48 miliardi di dollari come fatturato annuo, sta pensando d’inserirsi in questo nuovo mondo, dopo aver inizialmente fatto parte dei principali finanziatori di Beyond Meats e aver poi venduto la quota, credendo probabilmente di più nelle sue risorse rispetto a quelle della start up creata da Ethan Brown. D’altronde, le risorse non gli mancano affatto e, dopo il colpo gobbo di BM, magari avremo un nuovo coup de théâtre.