I cinesi e la cina non si sono certo fatti spaventare dall’assalto posto da Donald Trump quando è tornato all’attacco con i dazi su 300 miliardi di export cinese a partire dal 1° settembre, anzi, hanno risposto subito presente nella disputa con il solito piglio tipico del Dragone.

Diciamoci la verità: Trump cerca da tempo di evitare l’ineluttabile sorpasso da parte dell’economia cinese che sta invadendo il mondo con i suoi capitali, i suoi lavoratori spediti in giro per il mondo e le sue politiche impressionanti dal punto di vista del potere immane derivante dalla tipologia di governo scelto che, praticamente, non ha avversari interni. Senza dimenticare i prodotti oramai tutti made in China, derivanti da delocalizzazioni da parte di imprese e aziende di cui non avremmo mai sospettato.

Lo fa a modo suo, ma quella che sta combattendo è una vera e propria guerra commerciale nella quale gli Stati Uniti vogliono evitare il sorpasso e Trump non è di certo uno stupido.

Nel G20 di Osaka le parti sembravano aver trovato un punto d’accordo, con il presidente Trump e il dirimpettaio Xi Jinping a stringersi la mano e mirare ad un nuovo inizio, ma in realtà gli animi non si sono mai rasserenerati.

Trump ha palesato l’introduzione dei dazi dal primo settembre, ovvero quasi l’intero import statunitense derivante dal Paese del Dragone, sperando che i cinesi chinassero il capo, ma questo non è accaduto, anzi.

Lo yuan è continuato a scendere, anzi è crollato a 0,14$ giungendo ai minimi registrati sin dal lontano 2008 e questo ha fatto infuriare Donald, benché non ci sia la prova diretta che la People’s bank of China sia intervenuta, anche se diversi operatori assicurano al riguardo e le probabilità sono molte.

Trump ha accusato la cina di manipolare i cambi, utilizzando l’ormai suo portavoce virtuale social, quel Twitter tanto amato, mentre la Banca centrale cinese ha rispedito le accuse al mittente. Il Governatore Yi Gang ha sottolineato che lo yuan non è utilizzato dalla Cina come strumento nelle guerre commerciali.

Al di là delle dichiarazioni di facciata e della retorica propagandistica delle parti, la Cina ha mandato un segnale molto chiaro a Washington, consapevole della sua attuale forza: nessuno li spaventa, nemmeno le tariffe di un mercato così importante ed imponente come quello degli Stati Uniti d’America.

Svalutando lo yuan, inoltre, ha in pratica ostacolato in maniera subdolamente politically correct le esportazioni USA verso la Cina. Se ci aggiungiamo il blocco all’import di prodotti agricoli americani, abbiamo chiara la visione d’insieme strategica di Pechino e comprendiamo la furia di Donald. Le imprese americane potrebbero avere ripercussioni molto serie, nonostante Trump abbia di recente messo a segno un grande colpo con le esportazioni di carne verso la UE.

C’è un altro lato della medaglia, però. Svalutando lo yuan, la cina rischia di danneggiare le sue stesse imprese, le cui passività e i cui debiti sono in valuta americana. Un dollaro forte, aumenterà i debiti a cui dovranno sottostare le imprese cinesi.

La svalutazione incontrollata della moneta può alla lunga danneggiare lo stesso paese, incentivando la fuga dei capitali, anche se si tratta di un Governo forte e comunista come quello della Repubblica Popolare Cinese che oramai si confronta direttamente sul campo del capitalismo.

Sullo sfondo, dulcis in fundo, c’è la questione di Hong Kong e la rivolta in atto. La situazione con l’escalation di tensione sempre maggiore è ampiamente monitorata dagli investitori per quanto concerne l’ex colonia britannica e le continue agitazioni. Nulla esclude una fuga repentina ed una vendita massiva nel caso le cose degenerassero, creando un effetto domino non solo nell’area asiatica, ma anche in tutto il globo.