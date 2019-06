La Famiglia Marangoni ha deciso di ricorrere all’extrema ratio, un atto molto sentito dalle famiglie italiane a cui hanno dovuto ricorrere molti soggetti durante la crisi che sembra non finire mai. Vende i Gioielli di Famiglia per cercare di salvare il core business e tutti i lavoratori impiegati nell’azienda produttrice di macchinari per il trattamento degli pneumatici localizzata a Rovereto.

Da molto va avanti la trattativa che mira a cedere il controllo e la maggioranza del capitale sociale dell’azienda, la Marangoni Meccanica, a due investitori istituzionali appartenenti alla regione, la Finanziaria Trentina (un pool di imprenditori locali) e l’altoatesina Alpenring.

La trattativa prevederebbe un nuovo afflusso di capitale da parte di questi due soggetti pari a 8 milioni di euro, mentre altri 2 sarebbero messi a disposizione dagli stessi Marangoni per coprire le perdite del passato. I “gioielli di famiglia”, ossia l’azienda produttrice di macchinari per ricostruire gli pneumatici, finirebbero, dunque, in altre mani, compreso il know-how e l’esperienza dei 100 addetti e i contratti già sottoscritti per un giro d’affari pari a 30 milioni di euro.

Questa vendita non sarebbe un unicum, ma successiva all’altro “gioiello” ceduto a novembre alla brasiliana Borrachas Vipal, ovvero Marangoni Tread North America, per il 51% e il controllo maggioritario mentre il restante 49% fa capo ancora alla holding, la Marangoni Group. L’azienda brasiliana si sta espandendo nel Nord America, mercato molto ambito, ed ha colto subito l’opportunità di aggiungere ai suoi tre centri distributivi presenti negli USA, questa nuova attività.

La ditta acquisita, infatti, realizza materiale prestampato finalizzato alla ricostruzione dello pneumatico e aveva registrato 29,7 milioni di ricavi e un utile superiore ai 2 milioni di dollari.

Marangoni Meccanica, il gioiello di Rovereto della Famiglia, lavora invece su contratti di commessa molto ingenti, distribuendo e producendo impianti industriali robotizzati per la confezione degli pneumatici: i mercati in cui questi macchinari sono esportati va dal Nord Europa, ai Paesi Scandinavi come la Finlandia, fino alle economie più importanti del mondo, gli USA, la Cina e l’India. Il giro d’affari medio oscilla tra i 20 e i 40 milioni di euro, con margini e utili importanti, vista la particolarità della merce e il settore B2B cui si rivolge (Business-to-Business).

La vendita del gioiello che brillava di luce propria, è conseguente alla crisi finanziaria che ha coinvolto la società negli ultimi anni: dato che serve liquidità e tempo, due risorse critiche per ottemperare le richieste e le commesse entro le scadenze pattuite, la produzione ha subito un rallentamento, date le difficoltà della famiglia, incapace di sostenere nel periodo questi grossi investimenti.

I dati rilevati nel 2017 registrarono proprio questa dinamica: la produzione calò a 13 milioni, contro i 19 del 2016 e ci fu una perdita netta di 3,9 milioni che incise direttamente sul patrimonio ridottosi a 5,6. Le passività relative ai debiti, come già anticipato pari a 30 milioni, provocarono un’esposizione non salutare nei confronti delle imprese del gruppo (7 milioni), delle banche (2,9 milioni) e sul mercato obbligazionario (prestiti sottoscritti pari a 6,8 milioni, con un portafoglio obbligazionario che vedeva come protagonista principe il Fondo Strategico Trentino Alto Adige gestito da Finint Investments sgr.).

Chiara, dunque, la visione identitaria della famiglia Marangoni, così radicata nel territorio del Nord-Est italiano, ma forse non sufficiente per aprire lo sguardo sul mondo e la vendita dei propri gioielli è probabilmente una conseguenza diretta di questa lacuna.

Nell’assemblea degli obbligazionisti appena passata, il Presidente Giorgio Marangoni, illustrò il piano industriale che basava il suo principio d’essere sull’apporto necessario di almeno 5 milioni sottoscritti da terzi. Si è parlato di trattative in corso con un investitore istituzionale e altri soci e si è posta la deadline di questo nuovo apporto finanziario nel 30 giugno del 2019, una scadenza molto vicina.

L’investitore citato è la Finanziaria Trentina, con 74 imprenditori che vogliono entrare nel progetto di piano industriale apportando queste risorse e ottenendo una parte della Marangoni Meccanica. Da più fonti istituzionali e sindacali, coinvolte per ovvi motivi nella questione, si parla di un accordo preventivo già in fase avanzata e di una fiducia imprenditoriale nelle possibilità dell’azienda localizzata a Rovereto, con un fatturato previsto di 150 milioni di euro nel prossimo triennio.