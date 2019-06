Tutti lo attendevano nella serata con gli operatori di mercato sintonizzati sulla frequenza dalla quale comunicava Jerome Powell ed ecco l’annuncio direttamente dal board della Federal Reserve dopo la due giorni di riunione nella quale i vertici si sono confrontati per decidere la linea da seguire.

La Federal Reserve lascia invariati per ora i tassi del costo del denaro, nella forchetta tra il 2,25% e il 2,50%, anche se rimane il rischio di interventi anche nel breve periodo e, proprio a tal proposito, si monitorerà la situazione congiunturale economica.

Powell ha confermato ciò che molti si attendevano, affermando anche che l’elevata incertezza e la possibile contrazione economica dei parametri macro statunitensi, potrebbero presagire ad azioni della Banca Centrale.

Sembra passato e sparito il termine con il quale Powell aveva approcciato questo summit, ossia quello della pazienza e del temporeggiare, anche se rimane una certa inerzia che, sicuramente, inasprirà i rapporti con il Presidente Americano, già ai minimi storici.

Powell è stato molto intelligente ed ha lasciato aperta la porta, non inducendo a speculazioni, né possibili qui pro quo: consapevole del fatto che la politica protezionistica sulla quale navigano gli Stati Uniti non sarà sostenibile nel breve, cerca di allentare la tensione non intervenendo direttamente, ma sostenendo la possibilità paventata dalla linea Trump di una svalutazione dei tassi d’interesse.

Sicuramente questa decisione irriterà e non poco il Tycoon sulla poltrona della persona più potente al mondo e ne vedremo delle belle: le stelle non saranno presenti solo sulla bandiera americana. Il Presidente è solito entrare duro anche sugli stessi organi della Fed ed ha già definito Powell ed il suo entourage meno capaci di un bambino che lancia una monetina nel prendere le decisioni.

Powell ha ribadito a chi gli ha chiesto se avesse paura di un licenziamento in qualche modo connesso all’influenza del Presidente, che lui rimarrà per 4 anni, consapevole del buon lavoro svolto, insieme al suo team.

Questa riluttanza non dovrà in alcun modo essere letta come un’apertura nell’uno o nell’altro senso, seppure gli analisti già proiettano i tagli a luglio, cercando di incidere probabilmente sui mercati azionari: una certa pazienza, per richiamare un sostantivo tanto caro a Powell, è normale e già vista, da parte della Fed.