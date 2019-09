Dopo la delibera dell’assemblea straordinaria di venerdì 20 settembre in un contesto quasi da fiction e sicuramente spettacolare, occorre fare i conti con la realtà delle cose e per la nuova Carige inizia il momento di cominciare a fare sul serio lavorando a quel piano di razionalizzazione previsto da più parti al fine di ridurre i costi operativi e rendere flessibile e versatile una banca così imponente come l’istituto di Genova e Imperia.

A tal fine, le parti sociali ed i sindacati innanzitutto, sono stati invitati al tavolo delle trattative al fine di concordare temi quanto mai spinosi, principalmente il taglio del personale e degli esuberi. Dalla delibera assembleare, azienda a organizzazioni dei lavoratori hanno cinquanta giorni disponibili per concordare un’intesa, ma si ritiene che questo debba avvenire anche prima in modo che i commissari diano esecuzione all’aumento di capitale da 700 milioni di euro già prima della fine dell’anno.





Una volta compiuto il grande passo, Carige non risulterà più commissariata dalla BCE e si procederà alla nomina della Governance e dei nuovi organi societari, presumibilmente contestualmente l’inizio del nuovo anno.

Anno nuovo, vita nuova, dunque per Carige. O forse no, visti gli interrogativi ancora in essere e le criticità contro le quali la nuova dirigenza si dovrà scontrare. Passo dopo passo capiremo davvero tante cose della situazione e molte strategie, per ora sono sussurrate, potrebbero emergere con tutta la loro forza prorompente.

I sindacati hanno ricevuto la chiamata, ma ai lavoratori non è ancora arrivato nulla di ufficiale. Nonostante una certa ansia rispettabile nelle famiglie dei dipendenti di Carige implicati nel disastro bancario e prime vittime del dissesto, fonti vicine al dossier, come riportato dal quotidiano “Il Secolo XIX” di Genova, avrebbero assicurato sulle soluzioni previste dal piano di razionalizzazione redatto tra le parti in causa.

Revisione dei Costi e Taglio degli Esuberi: Il Piano

Da quanto è dato di sapere, nel piano si prevedono 800 uscite volontarie degli esuberi da pianificare entro il 2023 in modo ordinato e programmatico. Taglio del personale e della forza lavoro che si sommano alle 450 uscite già negoziati tra l’ex amministratore delegato Paolo Fiorentino, con 300 dipendenti in uscita entro fine anno.

Intanto, trova conferma la chiusura di molte filiali di Carige, ben 45 in un piano programmatico che prevede la chiusura di 100 unità complessive entro il 2023. Nel dettaglio, dovrebbero chiudere immantinente:

Filiali localizzate a Genova: 11.

Filiali localizzate tra la provincia di Savona e Imperia: 8.

Regione Lombardia: 7.

Regione Sicilia: 5.

Regione Toscana: 4.

Regione Lazio: 4.

Regione Veneto: 3.

Regione Piemonte: 1.

Regione Puglia: 1.

Regione Emilia Romagna: 1.

Carige, dunque, segue la linea e l’orientamento di quasi tutti gli istituti bancari che diventano sempre meno operativi e presenti fisicamente sul territorio, a dispetto delle nuove tecnologie digitali e dell’automazione applicata anche al mercato del credito di una banca a vocazione fortemente commerciale come è quella genovese.

Il trend è lampante: a giugno 2016 Carige aveva 5.034 dipendenti, oggi sono circa 4.000 e scenderanno a 2.800. La ristrutturazione, così come annunciato, prosegue in linea con quanto richiesto dal mercato moderno e dalla necessità di concorrere. Numeri che non trovano nella richiesta di rassicurazioni da parte di azionisti-lavoratori durante l’assise di venerdì, un accoglimento certo, considerato il ruolo ancora non chiaro di Cassa Centrale Banca.

I sindacati dovranno concordare sia le uscite volontarie, sia l’organizzazione del lavoro stessa della banca futura in seno alla sua trasformazione: si discuterà del fatto che si punti al nuovo profilo di lavoratore tipo come consulente attivo nel cosiddetto “wealth management” e si cercherà di revisionare il comparto dei prodotti mutuo.

Da questo punto di vista, il sindacato avrebbe notato alcune ambiguità e poca chiarezza nei discorsi profusi dai commissari prima della votazione in assise. La trattativa, così come prevedibile, potrebbe davvero infiammarsi e non concludersi nei tempi previsti, ovvero quelli ottimali.

Il 30 settembre si troveranno di fronte i segretari delle principali sigle nazionali nel mondo sindacale: Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, oltre il cordinamento del gruppo. Dall’altro capo del tavolo avremo i tre commissari straordinari, oltre i vertici di FITD, l’azionista di controllo a tempo determinato. Il management di Cassa Centrale Banca, il partner industriale sceso in campo per il salvataggio di Carige, non presenzierà, ma rimarrà costantemente aggiornato visto l’interesse diretto.

Il treno in corsa sui binari. Dal prosieguo del viaggio capiremo quali saranno le fermate, chi salirà e chi scenderà sperando non lo faccia in corsa, visto il pericolo.