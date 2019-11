“Non occorreva uno scienziato, ci poteva arrivare anche Conte“, queste le parole di un Matteo Salvini assai arcigno sul caso Ilva che sta infiammando la cronaca tra chi parla di un rinnovo del possibile scudo penale contro il quale i grillini si erano sempre schierati contro e chi, invece, sottolinea come sia arrivato il momento di chiudere la fabbrica che tanti danni cagiona alla salute del popolo tarantino.

Il leader leghista sottolinea come aver permesso ad investitori stranieri di immettere 4 miliardi di euro per salvare l’ex Ilva era naturalmente figlio di una negoziazione tra il Governo di allora ed il colosso imprenditoriale che aveva investito nell’acciaieria, tra le più grandi d’Europa.

Il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, avverte che “se il governo dovesse emanare un provvedimento che estende l’immunità tutte le industrie del nostro paese raccoglieremo le firme per un referendum abrogativo aspetto politico“.

Intanto a Taranto la tensione resta altissima, i sindacati si spaccano e Confindustria denuncia il rischio di una paralisi produttiva mentre la città continua a chiedere di rispettare il diritto alla salute e al lavoro. Rabbia e rassegnazione dilagano tra gli operai in presidio davanti la direzione dell’ ex Ilva poichè questa rischia di ritornare in amministrazione straordinaria dopo un anno di gestione del colosso Arcelormittal.

Gli iscritti a Fim Cisl hanno incrociato le braccia per uno sciopero di 24 ore che dura fino alle 15 mentre non hanno aderito Fiom e Uilm UIL. L’adesione alta rischia di compromettere la produzione di acciaio già rallentata e questo aumenta ancor di più la tensione tra le parti sociali compreso il Governo che deve mettere mano alla crisi in tempi rapidi e celeri .

Anche Confindustria afferma la negatività dell’attuale paralisi, una paralisi che ovviamente riguarda seimila dipendenti circa e comprende anche l’indotto. La situazione tenderà a peggioare a causa del ritardo dei pagamenti e ovviamente alle limitazioni finanziarie che da qui a breve andranno a palesarsi nel bilancio societario.

Nel frattempo si fanno sentire i comitati per Taranto che rilanciano l’ipotesi di chiusura e riconversione della fabbrica per mettere fine al rischio costante reale di morte per tumore correlato alle emissioni di diossina ed altre sostanze chimiche da parte dell’impianto.

“Non si pensa che che si muore in questa Taranto; ogni giorno c’è un caso nuovo di tumore in più“. Queste le parole di una madre che ha visto suo figlio ammalarsi di un sarcoma, una neoplasia correlata proprio all’esposizione alla diossina.

Tra la salute pubblica, il diritto al lavoro ed il capitalismo c’è molto di cui discutere e disquisire per quest’esecutivo chiamato all’ennesima prova d’appello per quanto concerne il suo operato. Stavolta nessuno chiederà il bis.