FCA sta da tempo cercando un alleato che consenta al gruppo italo-americano d’innalzare il proprio rendimento e la propria competitività, ovviando alle problematiche in cui sembra essere finita la casa automobilistica.

In linea con ciò che sta accadendo nel mondo, dove sempre più spesso i grandi marchi si alleano, si fondono o comunque prendono accordi commerciali per riuscire a contenere lo sforzo organizzativo competitivo in un mercato che è oramai divenuto planetario, FCA ha cercato nei giorni scorsi di aprire un fronte comune con la francese Renault ed entrare nell’alleanza che questa ha con le nipponiche Nissan e Mitsubishi.

Purtroppo la Renault, avendo come azionista anche lo Stato Francese con il 15%, ha visto il pesante intervento politico di Emmanuel Macron che non ha visto di buon occhio questa fusione alla pari o, comunque, ha ostacolato come solo il comparto politico sa fare, la libera scelta delle aziende.

La giustificazione sembra essere insita nella preoccupazione di Macron sul fatto che Renault, controllando il 43,4% di Nissan che compartecipa in linea minoritaria allo stesso capitale della casa francese, potesse minare quest’accordo già presente.

Il Presidente Francese avrebbe voluto presente fin da subito il partner nipponico nell’operazione e non gli è bastato il volo che i dirigenti della casa automobilistica francese hanno fatto a Tokyo la passata settimana per discutere della proposta con i partner industrali.

FCA, pensando giustamente che questa empasse non si sarebbe risolta a breve e i tempi si sarebbero dilatati, ha soprasseduto alla proposta e si è tirata indietro: il mercato non ha reagito benissimo nei confronti di Renault e Nissan, addossandogli la colpa del fallimento e affossando i loro titoli, mentre il titolo dell’industria automobilistica legata all’Italia ha avuto un rendimento buono, se non ottimo, premiato dagli operatori per la volontà.

Il giorno dopo, però, FCA è punto e a capo, ferma nella ricerca di alleanze, così come aveva prospettato il compianto amministratore delegato Sergio Marchionne, cui veniva spesso addossata impropriamente la colpa per i fallimenti e le intese non concluse con General Motors e Opel: dai rumors degli addetti ai lavori, si imputava al dirigente primario FCA un certo carattere non proprio docile o avvezzo al compromesso.

Dopo queste proposte, sono falliti i tentativi sia con Peugeot, sia con Renault, lasciando FCA sola a competere come Davide contro un esercito di Golia, dei colossi unici da alleanze e fusioni. Proprio per questo Marchionne si era impegnato strenuamente nella ricerca di partnership e, proprio per questo si continua su questa linea strategica, non svendendosi, ma perentoriamente: è importante dare un futuro e fare scelte industriali radicali per sopravvivere, non basterà la biblica fionda.

FCA è fondamentale anche per il governo italiano perché opera in un settore in forte crisi, visti gli ultimi dati sulle immatricolazioni, un mercato che ha bisogno di una ristrutturazione e una riorganizzazione dato che incide sul Prodotto Interno Lordo (acronimo PIL) totale italiano in misura pari al 5,6% (93 miliardi di euro) e rappresenta un’industria che occupa oltre 250.000 addetti tra diretta e indotto.

L’attuale Governo Giallo-Verde Movimento 5 Stelle – Lega, oltre ai problemi con l’Unione Europea e la prospettiva di essere soggetti alla procedura d’infrazione, deve anche fare i conti con questo settore che incide il 10,5% sul fatturato di tutta l’industria manifatturiera del nostro paese, il secondo in Europa, dietro solo la Germania come manifattura.