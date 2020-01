E’ allarme. Nonostante al momento la cronaca parli giustamente di altre priorità critiche per la salute pubblica (il virus mutato proveniente dalla Cina che sta terrorizzando il mondo intero), l’associazione “Il Salvagente” ha difatti dimostrato una seria disfunzione igienico-sanitaria per quanto concerne un alimento utilizzatissimo come il latte.

Secondo i test svolti dal Salvagente, nel latte venduto nei supermercati e in tutti i negozi, ci sarebbero tracce di antibiotici e altri farmaci molto pericolosi, antinfiammatori e cortisonici. Senza distinzione alcuna, perché i dati e le informazioni sono ricavate dai test svolti su latte sia fresco, sia UHT e su più della metà delle 21 confezioni indagate.





Pubblicata in edicola sulla rivista omonima dell’Associazione, Il Salvagente ha anche descritto sul proprio sito quanto rilevato sottolineando di aver analizzato molteplici marchi tra le 21 confezioni. Tra questi, ci sono:

Parmalat (marchio industriale).

Granarolo (marchio industriale).

Coop (marchio commerciale).

Conad (marchio commerciale).

Lidl (marchio commerciale).

Esselunga (marchio commerciale).

Carrefour (marchio commerciale).

Il Nuovo Test

Il Salvagente si è avvalso della collaborazione tra le Università Federico II di Napoli e quella di Valencia che hanno istituito e progettato questo nuovo test che sarebbe in grado di rilevare anche le minime tracce di elementi quali farmaci e antibiotici presenti in questo particolare alimento: grazie all’approccio innovativo scoperto dagli studiosi delle università, si riuscirebbe a rilevare elementi che ai test ufficiali non vengono rilevati.

Secondo quanto emerso dai risultati, la situazione è davvero preoccupante. Il latte, si sa, è un alimento correlato direttamente con la fisiologia e il regime alimentare di chi lo produce, capace d’esser incredibilmente nutriente e benefico, ma anche di veicolare elementi nocivi e potenzialmente pericolosi, in ragione della stessa efficacia dell’alimento.

Secondo le analisi promosse dal Salvagente e svolte presso questi laboratori autorizzati utilizzando questo nuovo approccio, più della metà delle confezioni analizzate di latte, di diverse marche e tipologie, avrebbe tracce di farmaci, tra i quali i più frequenti sono:

Dexamethasone. Cortisonico.

Neloxicam. Antinfiammatorio.

Amoxicillina. Antibiotico.

Questi elementi sono risultati rilevanti ai fini statistici in ragione di una concentrazione significativa nel range compreso tra 0,022 mcg/Kg (microgrammi per chilo) e 1,80 mcg/Kg.

I Risultati

“In un solo caso, il latte fresco Lidl, è stata evidenziata contemporaneamente la presenza di tutti e 3 i farmaci. In 4 latti (Ricca fonte, Esselunga fresco, Carrefour fresco e Parmalat Zymil fresco), le analisi hanno rilevato tracce di due farmaci”, spiega ancora la rivista.

Oltre le parole letterali della rivista stessa, il test condotto dal Salvagente non ha rilevato alcuna traccia di farmaci nei seguenti latti che sono, quindi, risultati puliti in tutto e per tutto. L’associazione non ha voluto discriminare nessun brand, quindi non considerando né prezzo, né origine del latte stesso, ma puntando solamente a un’analisi preliminare senza alcun influenza da parte di variabili esterne.

Le marche che sono risultate pulite, senza la presenza di alcun tipo di farmaco e hanno ottenuto un punteggio pari a 9,5 su 10 (quasi il massimo) nel test fatto, sono risultate:

Arborea Latte Intero UHT.

Mila senza Lattosio UHT.

Candia Gran Latte UHT.

Parmalat Bontà e Linea Parzialmente Scremato UHT.

Granarolo Latte Intero UHT.

Parmalat Zymil Alta Digeribilità Magro UHT.

Selex Alta Qualità Fresco.

Sterilgarda Latte Parzialmente Scremato UHT.

Todis Colle Maggio Latte Fresco.

Reazioni

Riccardo Quintili, direttore del Salvagente, ha sottolineato come queste analisi non siano di contrasto all’attività delle aziende e vogliano biasimare eventuali comportamenti scorretti, semmai palesare qualche inefficienza nella filiera e possibili rischi per la salute a cui porre rimedio in via preventiva. Le sue parole, estratte dal pensiero riportato anche sul sito stesso dell’Associazione, sono molto esplicative su questo:

Queste analisi non vogliono essere una penalizzazione alle aziende nelle cui confezioni abbiamo trovato residui di farmaci. Al contrario molte di loro, informate del nostro test, si sono mostrate molto sensibili all’argomento e alle evoluzioni dei loro controlli rese possibili da questo nuovo metodo”. (…) Il nostro interesse era sollevare un potenziale rischio rimasto finora nell’ombra per trovare soluzioni rassicuranti per i consumatori.

Perché: La Spiegazione

Intervistato dalla stessa associazione, il veterinario esperto Enrico Moriconi, Garante degli animali per la Regione Piemente, ha fatto luce sul perché si siano rilevate tracce di farmaci nel latte vaccino delle marche oggetto d’indagine.

Secondo quanto riportato dalle dichiarazioni rese, l’esperto medico ha chiarito che questi farmaci sono spesso utilizzati dai veterinari stessi per curare le infezioni alla mammella negli animali, la mastite. Si tratterebbe, dunque, di una prassi medica normale e il fatto di aver rilevato sia l’amoxicillina, sia il cortisone e finanche l’antinfiammatorio condurrebbe al protocollo terapeutico descritto per contrastare tale patologia gravante su alcuni capi di bestiamo.

Se ci fossero stati altri motivi, ha sottolineato l’esperto, ad esempio la cura di ulteriori infezioni, i farmaci utilizzati non sarebbero stati rilevati dal test perché smaltiti dall’apparato renale e dal fegato: la particolare localizzazione dell’infezione, la mastite, proprio relativa al tessuto mammario dal quale fluisce il latte vaccino, avrebbe veicolato tali farmaci prima che venissero metabolizzati ed espulsi dall’organismo mediante la normale fisiologia.

Sue testuali parole:

La ragione dell’uso di antibiotici come l’amoxicillina è la frequenza con cui contraggono le infezioni alle mammelle come la mastite. Tra l’altro, il fatto che siano stati trovati dei residui nel latte ne è la dimostrazione: se fossero stati utilizzati farmaci per curare altri tipi di infezioni, questi sarebbero stati smaltiti da reni e fegato. In genere, si somministra un antibiotico mentre il cortisone e l’antinfiammatorio sono coadiuvanti.

Il Pericolo per l’Uomo

Da tempo nel mondo si parla del pericolo derivante dall’abuso di sostanze antibiotiche e della capacità degli organismi come virus e batteri nello sviluppare una resistenza rispetto a tali medicine nel caso non fossero debellati completamente, soprattutto in ragione di dosi basse. Più o meno ciò che accadeva nell’antichità quando gli uomini cercavano di sviluppare una tolleranza a un determinato veleno assumendone dosi basse e innalzandone la soglia piano piano (pratica assolutamente pericolosissima, lo ricordiamo).

Il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lanciato l’allarme sulla questione da tempo definendo l’antibiotico-resistenza,”la minaccia più immediata e quella che ha bisogno di soluzioni più urgenti“.

Nel caso del latte in cui si sono rivelate tracce di medicinali, seppur in dosi inferiori ai limiti consentiti dalla legge (è importante sottolineare che non c’è illegalità), quali potrebbero essere i rischi e le conseguenze per l’uomo, valutando anche il caso in cui il latte sia assunto da bambini molto piccoli, anche più volte al giorno?

Il Salvagente ha cercato di capirlo intervistando un’altra esperta, il pediatra-gastroenterologo Ruggiero Francavilla dell’Università degli Studi di Bari. Secondo l’esperto, i pericoli sono due:

Resistenza Antibiotica. Assumendo costantemente piccole dosi di antibiotico, tramite alimenti quali il latte, accade una selezione naturale sulla normale flora batterica che vive nel nostro intestino e i batteri più deboli non resistono, mentre quelli resistenti a questi antibiotici aumentano di numero. Il problema importante è un altro: quest’informazione genetica, ovvero la resistenza a quel particolare antibiotico, è trasferita anche ad altri batteri che possono essere patogeni e non buoni come quelli presenti nella flora intestinale. Potrebbero così nascere i famosi superbatteri, pericolosissimi per l’uomo.

Alterazione Microbiota Umano. Secondo il professore associato di malattie infettive presso l’Università Federico II di Napoli, Ivan Gentile, esporsi sistematicamente a farmaci, seppur in dosi non elevate, potrebbe alterare tutti quei microrganismi che, in maniera simbiotica, vivono nei nostri tessuti (intestinali, nella cute, cavità orale, etc.) e che coadiuvano le funzioni del corpo, siano esse digerenti, immunitarie e/o protettive.

Altri Test

L’ultimo test del Salvagente segue e conferma quello svolto in precedenza sempre dalle stess due università utilizzando il nuovo approccio analitico su 56 latti italiani, pubblicata sulla rivista scientifica Journal of Dairy Science.

Tra gli autori di questo precedente test, c’è il professor Alberto Ritieni che insegna Chimica degli Alimenti presso la Facoltà di Farmacia Federico II° di Napoli. I risultati sciorinati dal luminare, sono altrettanto significativi sui 56 campioni perché nel 49% dei casi sono state rilevate sostanze farmacologiche attive in concentrazione nel range tra 0,007 e 4,53 mcg/Kg.

Il professore ritiene che si debba avere un monitoraggio più ottimale soprattutto per quanto concerne la tutela dei soggetti più fragili, i bambini nel pieno della fase di crescita in cui i tessuti devono ancora svilupparsi e ci sono criticità contingenti, oltre che un’incapacità di metabolizzare gli agenti nocivi che si ha nella fase adulta.

Allarme o no?

La metodica applicata dal Salvagente, in collaborazione con le Università che l’hanno ideata, sembra aver colpito nel segno e qualcosa potrebbe muoversi nel futuro dei controlli. Antonio Limone, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno sottolinea come certamente la comunità scientifica farà tesoro di questi dati e implementerà nuovi approcci per fronteggiare la sfida del futuro, contro l’antibiotico-resistenza.

D’altra parte, lo stesso Limone, però, sottolinea come non ci sia davvero un allarme vero e proprio e non bisogna commettere l’errore di creare una sorta di fobia nei confronti di quest’alimento, fondamentale per l’essere umano e spesso al centro di numerose polemiche.

Secondo il Direttore, c’è da stare tranquilli e i dati non mentono: nel 2019 i laboratori cui sovrintende, hanno analizzato oltre 5.500 campioni di latte senza riscontrare non conformità riguardo possibile presenza di medicinali nocivi per l’uomo.

Dunque, Limone predica calma e attenzione, pur plaudendo l’iniziativa dell’Associazione e tutto quanto possa coadiuvare il lavoro di monitoraggio e di prevenzione dei vari enti che salvaguardano la salute pubblica. Questa, la sua conclusione: