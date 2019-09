C’è una buona notizia per chi cerca lavoro e occupazione, soprattutto al sud. A Villapiana, nella zona jonica cosentina, è stato inaugurato un vero e proprio gioiello che si affaccia sul bellissimo Mar Ionio: l’Aldiana Club Calabria.

Si tratta di un resort stelle dal costo complessivo di circa 49 milioni di euro per edificare e rendere operativo un colosso destinato a raccogliere i turisti provenienti da tutto il mondo e rendergli omaggio degli splendidi panorami calabresi: una terra ancora tutta da valorizzare.

C’è anche un po’ di merito da parte dell’Italia, per quanto concerne questo nuovo resort: l’azienda proprietaria della struttura (la T&D Esclusive), infatti, ha investito nel Meridione sottoscrivendo un Contratto di Sviluppo con Invitalia, l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e dello Sviluppo d’Impresa, mediante la quale passano gran parte degli incentivi promulgati dallo Stato Italiano.

A fronte di un finanziamento (di gran lunga agevolato) concesso da Invitalia e T&D Esclusive, questa si è impegnata nel creare occupazione ricercando ed assumendo 100 risorse umane per altrettanti posti di lavoro entro il 2020.

Occorre quindi stare in campana perché l’azienda potrebbe avviare già la campagna di recruiting per destinare i profili idonei al funzionamento dell’intero resort, in linea con quanto sottoscritto nel Contratto.

Il target per il quale è stato pensato, progettato e costruito questo resort, è la clientela nord europea. La struttura sorge su una vasta area pari a 127mila metri quadri e si compone di 324 spazi adibiti per i clienti (suite, camere deluxe e standard) e può ospitare fino a 900 posti letto.

ll resort sarà gestito dal management di Aldiana, una società tedesca operante nel settore turistico controllata dalla LMEY Investments e partecipata dal gruppo Thomas Cook-Neckermann Reisen.

L’amministratore delegato di Invitalia S.p.a. ha approfittato dell’annuncio per rivendicare la bontà del proprio lavoro. Domenico Arcuri ha avuto parole di elogio per l’investimento fatto con capitali stranieri ed ha voluto ringraziare anche tutti i collaboratori che hanno lavorato alacremente affinché il progetto nascesse e prendesse vita.

Quest’investimento conferma l’attenzione rivolta alla valorizzazione ed allo sviluppo del turismo e dell’offerta turistica presente in Italia.

Con un occhio di riguardo al sud, dove ci sono grandissime potenzialità di crescita e di valorizzazione territoriale finalizzata al turismo ancora inesplorate.