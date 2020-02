Lo diciamo subito. Più che un lavoro, è una vera e propria ricerca di volontari che riescano a stare a letto 60 giorni in un determinato modo e si sottopongano ad alcuni test di verifica per stabilire alcune dinamiche relative alle condizioni speciali che attendono gli astronauti in ipotetici viaggi interplanetari.

ESA (Agenzia Spaziale Europea) cerca volontari che stiano a letto 60 giorni consecutivi e siano sottoposti ad alcuni test: lo stipendio, o meglio, l’indennità corrisposta ai soggetti selezionati e in grado di eseguire questo “lavoro” è pari a 15.000 euro. Un incentivo economico molto allettante e sicuramente appetitoso.





La Ricerca

ESA cerca volontari per lo studio degli effetti simulati che si hanno nello spazio sui corpi umani, simulando le condizioni di microgravità e verificando cosa accade fisiologicamente sul nostro corpo in determinati frangenti.

Gli esperimenti si svolgeranno al confine con l’Italia e più precisamente con il Friuli, ma in territorio Francese e, soprattutto, Sloveno (rispettivamente a Tolosa e a Planica, molto vicino appunto alla regione italiana).

La sperimentazione, con gli scienziati che stanno scegliendo e selezionando i candidati, partirà, come programmato, tra il 2021 e il 2022.

Test

Gli scienziati già conoscono alcuni effetti dell’assenza di gravità sul corpo umano: solitamente più si rimane in queste condizioni, meno densità ossea e muscolare si mantiene, in ragione di un adattamento fisiologico del corpo alle condizioni meno gravose.

Noi esseri umani, difatti, ci siamo evoluti e ci siamo adattati alla vita sulla terra e di certo non abbiamo caratteristiche idonee per il volo nello spazio. Proprio per questo occorre studiare i cambiamenti e verificare quali possano essere le soluzioni al riguardo.

I test, come questo studio, servono proprio a verificare le condizioni in orbita, simulandole in modo meno costoso. A tal fine, i risultati emersi, saranno utilizzati e messi a confronto con quelli riportati dagli astronauti che vivono per molti mesi sulla ISS (la Stazione Spaziale Internazionale).

Condizioni

Prima di lasciarvi incantare dal compenso, di certo godurioso, occorre però parlare delle condizioni di questo studio. Coloro che saranno scelti, dovranno restare tassativamente sdraiati per 60 giorni consecutivi su letti speciali. Non potrete mai alzarvi e dovrete mantenere sempre almeno una spalla poggiata su questo materasso.

Oltre a questo, il materasso, di tipo speciale, sarà inclinato di 6° gradi di modo che i piedi stiano più in alto della testa: così facendo si cercherà di simulare le particolari condizioni di microgravità monitorando i cambiamenti e le ripercussioni sul sistema cardio-circolatorio.

I ricercatori valuteranno le condizioni fisiche delle persone soggette ai test monitorandone eventuali cambiamenti fisiologici e metabolici.

Le persone, oltre a rimanere a letto, seguiranno particolari regimi alimentari e dovranno naturalmente svolgere speciali esercizi fisici per non rischiare un’atrofia muscolare dovuta all’inattività (la qual cosa inficerebbe i risultati del test che vuole solamente simulare le condizioni).

La Scelta del Posto

Gli esperimenti saranno fatti nel laboratorio di Planica, scelto proprio in ragione della sua altitudine. La città, infatti, si trova ad alta quota, quindi le caratteristiche ambientali presentano una minore pressione atmosferica e minor ossigeno. Condizioni similari a quelle spaziali, se escludiamo, ovviamente, l’ossigeno che nello spazio senza atmosfera non c’è.

I ricercatori, da questo punto di vista, potranno modificare la concentrazione di questo gas (l’ossigeno appunto) presente all’interno delle stanze di laboratorio parametrizzando eventuali cambiamenti sui corpi dei soggetti testati.

Nel laboratorio di Medes, coloro che saranno selezionati per questo esperimento si troveranno a fare i conti con un’altra dinamica: saranno inseriti in alcune vasche da bagno a sacco nelle quali si simuleranno le condizioni particolari in cui vivono e si muovono gli astronauti.

Attenzione all’Opportunità

Jennifer Nho-Anh, la leader ESA che analizza il volo spaziale umano e tutte le ripercussioni correlate, ha sottolineato come questa sia un’opportunità da cogliere, ma che ci debba essere chiarezza perché si tratta pur sempre di un esperimento. Dalle sue parole, di certo realistiche e scientifiche, occorrerà capire che quest’annuncio di “lavoro” non è certamente di quelli possibili a tutti, ma solamente a delle persone realmente in grado di sostenere un tale gravoso peso e un’angoscia possibile per 60 giorni derivante dai tanti test ed esperimenti.