Poste Italiane è un’azienda da sempre legata al territorio e al popolo italiano, sia perché gestisce il servizio di posta ancora basilare nonostante la dematerializzazione dei documenti cartecei, sia perché rilascia in esclusiva prodotto finanziari erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti, quindi dallo Stato Italiano.

C’è una buonissima notizia per chi cerca un lavoro nel 2019: Poste ha riaperto la campagna assunzioni e cerca su tutto il territorio italiano portalettere ed impiegati da inserire nei suoi vari uffici da contrattualizzare inizialmente con contratto a tempo determinato. Un lavoro stagionale per i mesi estivi ovvero quelli autunnali.

L’offerta di lavoro si rivolge a laureati e diplomati con determinati requisiti, ma non richiede alcuna esperienza pregressa nel settore: saranno selezionati coloro che avranno il possesso di queste credenziali in base alle esigenze dell’azienda. Questi dovranno superare alcuni test con successo, compreso la prova moto, basilare per l’attività di portalettere nelle città designate.

Il termine ultimo per candidarsi è il 7 luglio, quindi occorre far presto, preparare il curriculum ed inviare il tutto attraverso il canale messo a disposizione da Poste.

Le sedi provinciali di lavoro disponibili per l’attività sono queste, differenziate regione per regione:

Regione Province Lombardia Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza Piemonte Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola Valle d’Aosta Aosta Liguria Imperia, Savona, Genova, La Spezia Veneto Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo Friuli Venezia Giulia Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone Trentino Alto Adige Trento, Bolzano Emilia Romagna Parma, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Ferrara Marche Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo Toscana Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato Molise Campobasso, Isernia Puglia Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta Andria Trani Basilicata Potenza, Matera Lazio Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone Abruzzo L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti Sardegna Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Islesias Sicilia Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa Umbria Perugia, Terni Campania Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno Calabria Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia

Durante la candidatura dovremo selezionare una e una sola area territoriale.

Il candidato ideale, per superare la prima soglia di sbarramento e diventare un portalettere postale, dovrà necessariamente possedere questi requisiti:

Titolo di studio minimo. Diploma di scuola media superiore con voto minimo 70/100, ovvero diploma di laurea triennale 102/110. Ricordiamoci di indicare tassativamente il voto, pena l’esclusione.

Patente di guida valida. Valevole per guidare il moto-mezzo. Nella provincia di Bolzano occorre il patentino del bilinguismo.

Idoneità al lavoro. Occorre richiederla al medico curante ovvero al medico rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza. Questo requisito servirà solamente all’atto dell’assunzione.

Se saremo considerati idonei dalle Risorse Umane Territoriali di Poste Italiane, saremo contattati telefonicamente al numero indicato sul curriculum e seguirà una data di convocazione presso una sede. In tale luogo inizierà l’iter di selezione attraverso due modalità:

Somministrazione del test di ragionamento logico.

Test attitudinale in sede svolto via email. Somministrazione di test con quiz a ragionamento logico per verificare la nostra capacità deduttiva e le conoscenze necessarie ad affrontare le situazioni quotidiane. La redazione della prova sarà effettuata dalla Società Giunti OS che ci invierà una mail alla casella postale da noi indicata: cliccando contestualmente sul link presente nella missiva elettronica, si aprirà la pagina internet con le domande a cui dovremo rispondere, insieme alle istruzioni.

Dopo questa prima fase, ne seguirà una accessibile solo da coloro che hanno positivamente passato il test attitudinale, a prescindere dalla forma breve o standard:

Colloquio individuale e prova d’idoneità alla guida su un motomezzo di cilindrata 125 cc e carico di posta.

Lo stipendio non è stato ancora indicato, ma dovrebbe aggirarsi sui 1.100€ mensili e saremo inquadrati secondo un contratto a tempo indeterminato a partire da agosto 2019. Se ci interessa avere maggiori informazioni, oppure vogliamo chiedere lumi finalizzati a dissipare alcuni dubbi, possiamo tranquillamente contattare le risorse umane di Poste Italiane.

In sede di prima convocazione saremo obbligati a portare con noi il titolo di studio e la votazione conseguita, oppure certificazione idonea che attesti il requisito.

Se siamo interessati, possiamo candidarci a questa pagina web dedicata. Ricordiamoci di farlo necessariamente entro il 7 luglio 2019.