Il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha indetto una vera e propria conferenza stampa per annunciare con il clamore che necessita un tale intendimento, la volontà della Finmeccanica di assumere circa 1.800 persone nel settore della navalmeccanica (la costruzione di navi).

Il Governatore della Regione ha avuto toni entusiastici nell’affermare con cognizione di causa il buon lavoro di concerto tra le autorità pubbliche, il Comune di Monfalcone, la Regione e proprio Fincantieri affinché la situazione socio-economica si smuova e sia tutelato il diritto primo della nostra Repubblica, quello del lavoro.

Dagli spazi interni al Comune di Monfalcone in Barcolana, ove si tiene la famosa regata annuale, Fedriga ha rilasciato una dichiarazione condivisibile e piena di veemenza e coraggio per un futuro roseo nel paese e nella regione che rappresenta come politico eletto.

Risultati concreti che significano posti di lavoro e garanzie di benessere per tante famiglie: questo è il frutto di un percorso di collaborazione tra Regione, Comune di Monfalcone e Fincantieri in un’alleanza vincente, tesa a favorire l’incontro tra domanda e offerta attraverso una formazione capace di rispondere puntualmente alle reali esigenze delle imprese.

A fine novembre, dunque, si aprirà il recruiting day di Fincantieri per assumere circa 1.800 nuove risorse di concerto con le autorità politiche del territorio che si prenderanno l’onore e l’onere di formare competenze e conoscenze accrescendo il livello delle persone da impiegare nella filiera navalmeccanica.

Fedriga, affiancato dalla sindaca di Monfalcone Anna Maria Cising e dell’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, ha espresso a margine dell’annuncio anche la soddisfazione per tutti i lavoratori dell’Eaton ricollocati e chiamati da Fincantieri a tutela dell’occupazione e del tessuto socio-economico friulano.

Proprio riferendosi a quest’evento, il Governatore Regionale ha voluto sottolineare i tre capisaldi sui quali basa la sua linea strategica finalizzata allo sviluppo e all’attrazione degli investimenti da quando siede sullo scranno di rappresentante degli interessi locali:

Ridurre la Pressione fiscale su imprese (per quanto appannaggio e possibilità in capo e di competenza della regione stessa) riducendo tecnicamente l’IRAP, l’imposta sulle attività produttive.

Armonizzare e mediare cercando di ridurre il gap tra la richiesta occupazionale in capo alle aziende ed i processi formativi necessari a collimare queste esigende formando risorse umane capace di rispondere prontamente in tal senso.

Introduzione di incentivi per la stabilità contrattuale in modo che le persone possano investire e pianificare anche il loro futuro basato sulla concretezza di un lavoro.

Fedriga ha voluto anche rimarcare la netta differenza tra il modello virtuoso applicato in regione e quanto accade invece a livello statale e che penalizza le imprese e contrae gli investimenti, come sottolineato da tutti i dati statistici.

In particolar modo il Governatore si è focalizzato anche sulla necessità di avere una Giustizia civile veloce, efficiente ed uniforme nelle interpretazioni: cosa che spesso non accade in Italia, visto che molti giudici decidono in modo diverso e sovente le aziende devono affrontare dispendiosi, lunghi e logoranti processi cui poi non sempre segue l’esecuzione certa di cui necessitano conti e flussi di cassa.

Fedriga, infine, ha voluto anche lanciare una stoccata al Governo attuale ed alla filosofia del Movimento 5 Stelle rimarcando l’inefficacia attuale del Reddito di Cittadinanza dal punto di vista occupazionale e sottolineando l’importanza di destinare risorse ed investimenti in altro modo che non sia l’assistenzialismo.