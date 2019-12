Dopo aver acquisito il marchio Tiffany, acquistato per una cifra pari a 16,2 miliardi di dollari, il famoso Gruppo operante nel settore del lusso denominato Lvmh, non pare fermarsi di certo con la volontà di raggruppare sotto il suo ombrello una sempre più ampia gamma di marchi e brand rinomati, ma rilancia anche dal punto di vista operativo.

Il Gruppo francese del lusso, nella figura del Direttore Generale Toni Belloni, ha partecipato all’inaugurazione del terzo anno accademico dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza (acronimo IME), progetto formativo e occupazionale sul quale l’azienda sta puntando molto, sia dal punto di vista operativo come detto, sia da quello strategico e comunicativo.

L’inaugurazione, infatti, ha avuto luogo in uno dei luoghi più caratteristici d’Italia, nella culla dove è nata la nostra Lingua e nella Regione che ha dato i Natali ad alcuni Geni della nostra Storia: Palazzo Pucci nel capoluogo Toscano di Firenze.

La sede non è stata scelta a caso perché il marchio Pucci è uno dei tanti marchi oramai inglobati dal Gruppo francese: ben 76, con l’ultima acquisizione di Tiffany.

Il Direttore Generale, presente in mezzo agli studenti che cercano di ottenere un posto in questo meraviglioso settore del lusso, ha voluto esprimere tutta la fiducia e la centralità di questo progetto formativo il cui scopo è di addestrare e formare le eccellenze in uno dei luoghi in cui le eccellenze risiedono storicamente: l’Italia.

Ecco l’estratto del suo discorso:

Ime ottiene grandi successi e ne siamo davvero fieri; questo progetto ha un’importanza strategica per il nostro gruppo e per l’Italia, perché l’armonia delle pietre colorate che compongono i gioielli Bulgari o il cuoio e le perfette cuciture di una borsa Fendi hanno una magia che va tramandata.

Con tali parole, il dirigente ha voluto sottolineare l’importanza di una cura maniacale ed artigianale in seno al lusso, distintiva rispetto alla produzione dozzinale industriale o comunque qualitativamente mediocre e non di certo studiata né progettata per soddisfare esigenze di status e di moda, come fanno i prodotti del lusso e devono fare i marchi di Lvmh.

L’Istituto IME

I corsi di formazione IME quest’anno sono diventati otto, con l’aggiunta di questi nuovi tre campi nei quali gli studenti dovranno svolgere il percorso di studi:

Addetto all’alta sartoria.

Addetto alla confezione di maglieria.

Addetto alla stampa tessile tradizionale.

Questi nuovi corsi (compresi i cinque già avviati l’anno passato) sono approntati e realizzati non solo in Toscana, ma attualmente si possono frequentare in otto istituti scolastici affiliati e localizzati in sei regioni d’Italia differenti proprio per reperire le eccellenze italiane e dare modo alla più ampia platea possibili di potenziali studenti di partecipare.

Da quest’anno i posti disponibili per frequentare questi corsi di alta moda sono diventati circa 100, mentre solo due anni fa erano 28: inoltre vale per tutti la possibilità di frequentare gratuitamente la formazione grazie ai Fondi Europei che finanziano quest’iniziativa. Per quanto concerne il percorso didattico, in generale i corsi durano da 900 a 1.500 ore divise tra teoria (attività in aula e studio) e pratica (stage aziendale).

Questi corsi di formazione, oltre a recepire la domanda di alcuni ragazzi che vogliono entrare a far parte della filiera dell’alta moda e studiare per questo, garantisce quasi certamente un posto di lavoro, dato che la stessa azienda sta puntando molto su quest’iniziativa, come detto, anche operativamente.

I numeri rappresentano questa volontà: l’83% dei diplomati dell’IME trova lavoro nelle filiere produttive dell’alta moda, in particolare in società appartenenti al gruppo Lvmh sia direttamente oppure correlate. Il 90% di chi si diploma, riesce anche ad ottenere un’ulteriore valore aggiunto, il certificato di eccellenza IME che riconosce la capacità di saper fare ed operare nei vari settori del lusso.

La direttrice delle risorse umane e sinergie di Lvmh, presente anch’ella all’inaugurazione, ha sottolineato l’importanza stessa di quest’investimento in cui il Gruppo francese crede molto proprio per la ricerca di giovani talenti:

Ime risponde alle necessità di un gruppo che ha bisogno di talenti in particolare nei mestieri dell’artigianato.

L’inaugurazione del nuovo anno accademico dei corsi fatta in Toscana, ha inoltre un’altra spiegazione: Lvmh sta costruendo una fabbrica di borse Fendi che darà lavoro a tantissime persone e sicuramente porterà vantaggi economici per l’indotto che si creerà a e la valorizzazione della zona scelta. Dopo aver aperto recentemente uno stabilimento per fabbricare le borse griffate Celine, Lvmh sta lavorando con la Regione per definire accordi di formazione e collocamento dei giovani appartenenti a categorie professionali diverse e trasversali.

Bellomi, in questo, è stato didascalico, confermando la volontà di giungere ad un accordo tra le parti a breve (entro un paio di settimane).