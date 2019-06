Durante il mese corrente, giugno, ed il prossimo mese, luglio, le previsioni sul mondo del lavoro sembrano essere più che positive. Sembrerebbe che gli imprenditori italiani siano pronti ad assumere 934.000 nuovi lavoratori.

Secondo la Cgia, due lavoratori su tre, ossia il 66%, saranno assunti da una piccola impresa che ha meno di cinquanta dipendenti.

La maggior parte delle assunzioni, secondo l’indagine svolta da Unioncamere-Anpal, avverrà nel Sud Italia dove, sempre secondo le stime, saranno assunte 258.200 persone, ossia il 27,6% del totale.

La maggior parte dei nuovi assunti lavorerà nel settore dei servizi, solo il 20% di questi lavoreranno nel settore industriale e solo una piccola parte nel settore edile.

La maggior parte delle aziende che daranno lavoro nei due prossimi mesi sono situate, come già detto, nel Sud Italia. In particolare i nuovi lavoratori saranno assunti in Calabria, in Puglia ed in Sicilia. Tra le altre Regioni Italiane ci saranno ottime opportunità lavorative in Lombardia, nel Lazio e nel Veneto.

Per quello che riguarda le Province, si attendono circa 70mila nuove assunzioni a Milano, stesso numero per Roma e circa 30mila nuovi lavoratori a Napoli.