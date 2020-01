La prima giornata del ritorno di ritorno del campionato di calcio di Serie A TIM ci apre con una sfida di testacoda dai molteplici aspetti e significati probabilmente dirimenti per quanto riguarda il rilancio delle prossime partite di queste due compagini. La sfida dell’Olimpico tra Lazio e Sampdoria non mette in palio i soliti 3 punti, ma apre le porte ai destini di entrambe le squadre.

Se quella biancoceleste, capace di fermare e battere la Juventus per ben due volte, la più importante in Supercoppa, si lancia per consolidare il posto Champions’ e chissà cos’altro, la Sampdoria del tecnico Ranieri cerca di emergere una volta per tutte dalla zona calda, quella della retrocessione.





Oltre a questo, la partita ha il vero e proprio sapore del derby, tra il laziale Simone Inzaghi e l’allenatore gentleman Claudio Ranieri, romanista purosangue, uomo tutto d’un pezzo, capace di compiere quello che probabilmente è il vero e proprio unico miracolo calcistico dell’ultimo decennio: la vittoria della Premier con quel Leicester che comunque sta ben figurando anche quest’anno nonostante l’addio di pezzi da 90 negli anni passati.

Orario

La partita che apre la 20esima giornata del campionato di calcio di serie A TIM tra Lazio e Sampdoria, si giocherà nella splendida cornice dello Stadio Olimpico di Roma il giorno sabato 18 gennaio alle ore 15.00 in punto. Sarà disponibile alla visione sia in diretta TV, ovvero in streaming. Anche chi lavora potrà seguirla in mobilità o leggere le varie dirette testuali con annesse notifiche dei numerosi siti web che si occupano di questo, oppure utilizzare la cara vecchia radio.

Come Vedere la Diretta TV

La partita tra la Lazio, reduce dalla vittoria nei minuti finali contro l’oramai malato cronico Napoli per papera del portiere e gran goal di Ciro Immobile, inizierà alle ore 15 in punto. Se volete, potrete seguire la diretta TV avvalendosi dell’abbonamento sottoscritto con il servizio Sky a questi canali:

Canale 202. Sky Sport Serie A

Canale 251. Sky Sport.

Dove Vedere la Partita in Streaming

Se non avete la possibilità di seguire la partita seduti comodamente sul divano di casa, magari tifando insieme agli amici, nessuna paura. E’ possibile vedere la partita in streaming online, in diretta, utilizzando il servizio reso disponibile da parte di Sky: l’omonimo Sky Go.

Basterà avere un abbonamento attivo alla televisione satellitare e utilizzare le credenziali d’accesso collegandosi alla piattaforma online, ovvero utilizzando l’App scaricabile e disponibile per Android e iOS.

Oltre a Sky Go, è possibile utilizzare il servizio NOW TV, se iscritti e attivi anche in questo caso, acquistando il ticket per vedere la diretta streaming della partita sul nostro device mobile, sia esso uno smartphone, ovvero un tablet o i dispositivi appartenenti all’ecosistema Apple (iPhone, iPad, etc.).

Probabili Formazioni

Diamo un’occhiata alle probabili formazioni delle squadre che apriranno la giornata di campionato nel sabato pomeriggio di gennaio, la seconda disputata a partire dal nuovo anno 2020.

Lazio

La formazione biancoceleste, guidata da quel Simone Inzaghi che pareva essere vero candidato alla panchina della Juventus che poi ha virato su Sarri (battuto due volte dal primo quest’anno), si presenta nel suo stadio dopo la vittoria sul Napoli con qualche infortunato e un lo squalificato Lulic. Inzaghi sceglie di schierare un canonico 3-5-2 infoltendo il centrocampo in modo da poter poi spingere sulle fasce fornendo palloni al fisicamente strutturato Caicedo e bomber Immobile.

Ecco come si schiererà probabilmente la Lazio:

Strakosha; Luis Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

Sampdoria

Mister Ranieri, dopo la roboante vittoria sul Brescia di Balotelli, riabbraccia il centrale Colley, dopo aver scontato la giornata di squalifica e mette sulla corda il duo Gabbiadini-Caprari che si giocheranno una maglia da titolare vicino al sempreverde Fabio Quagliarella. Fuori dai disponibili Ramirez, Ferrari e Depaoli, Ranieri dovrà inventarsi qualcosa per fermare una squadra in salute come la Lazio nel suo stadio.

Ecco come si schiererà probabilmente la Sampdoria scegliendo un canonico e schematico 4-4-2 proprio per dare ordine e compattezza ai reparti:

Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Linetty, Thorsby, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.