Così come anticipato nei giorni scorsi e, in linea con quello che si attendevano gli analisti, i tassi d’interesse nell’Eurozona rimarranno ai minimi storici almeno fino al 2020, secondo questo schema:

Tasso principale pari a 0%.

Tasso d’interesse sui depositi -0,40%.

Tasso sui rifinanziamenti marginali +0,25%.

Il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, il cui governatore è l’italiano Mario Draghi, ha lanciato TLTRO III, acronimo di Targeted-Longer Term Refinancing Operations, un terzo round proseguendo nella politica di prestiti a lungo termine e bassi tassi d’interesse rivolto agli istituti bancari.

Questa decisione ha subito avuto riflessioni sulla valuta, l’Euro, che ha guadagnato forza rispetto alla divisa di riferimento, il dollaro statunitense, raggiungendo il valore di cambio pari a 1,1264$, con un bel +0,40%.

La BCE ha deciso di dare un bell’impulso positivo all’economia fragile dell’Eurozona, visti i parametri inflazionari sotto controllo, disegnando un tasso di interesse sui finanziamenti che vari in base all’ammontare dei prestiti concessi dai vari istituti di crediti alle imprese operanti nell’economia reale: in parole più semplici, maggiori investimenti faranno gli istituti finanziari prestando denaro alle imprese, minore interesse pagheranno sui finanziamenti richiesti alla BCE.

Gli istituti e la banche che erogheranno prestiti netti (considerando solo la parte capitale) superiori a una soglia imposta dalla BCE, beneficeranno di un tasso d’interesse pari al tasso medio applicato ai depositi, attualmente dello -0,40%, più 10 punti base, quindi -0,30%: un bel vantaggio sia per l’economia reale che potrà godere di flussi monetari superiori e un minor ostacolo nell’accedere al credito da parte delle imprese e delle attività produttive italiane e aspetto positivo anche per il sistema bancario stesso.

Le banche potranno, infatti, agire secondo la loro natura d’essere e continuare ad affiancare le imprese manifatturiere e le aziende, comprese le nuove realtà delle start-up, presenti oramai in tutto il mondo per la flessibilità intrinseca. Notizia fondamentale per l’Italia che è la seconda manifattura d’Europa, dietro solo alla Germania: chissà che quest’impulso non possa risollevare il paese dalla situazione in cui si trova, probabilmente avrà ripercussioni sul mercato e su Piazza Affari positive nel breve periodo.