Dopo aver inserito le dismissioni dei beni immobili dello Stato nella Legge di Bilancio per reperire le risorse necessarie, il Demanio ha dato inizio e sbloccato da pochi giorni la vendita di 93 immobili, dopo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha vagliato il decreto indispensabile. E’ la prima di una serie di operazioni che mirano a reperire inizialmente 145 milioni di euro come base d’asta, e complessivamente 1,2 miliardi.

Gli immobili soggetti a questa prima tornata di vendite, sono asset già utilizzabili e compatibili con percorsi di sviluppo immobiliare per investimenti di tipo anche turistico-ricreativo. Ci sono ex caserme, ex conventi, immobili storici, strutture industriali, ville sul mare e pure ex carceri.

Tra le opportunità figurano diverse strutture presenti sul territorio italiano, sia al nord, sia al sud. Vediamone alcune:

Magazzini del sale a Chioggia (Venezia). Un complesso immobiliare risalente al 1500 sull’isola dei Saloni lungo il canale navigabile Lombardo che lambisce il centro storico. Il complesso è accessibile sia via mare, sia via terra.

Albergo loc. Tabiano Bagni a Salsomaggiore Terme (Parma). In zona panoramica a soli 50 metri dallo stabilimento termale. La struttura è stata inaugurata negli anni '50 ed ha una posizione caratteristica, abbarbicata sulla collina.

Caserma Bronzetti (Caserta). Ampio edificio su 4 piani e 6 corti interni situato a Capua, Casertano, tra il centro storico e l'area di espansione della rinomata città.

Casa mandamentale a Abruzzo Citeriore (Pescara). Costruito negli anni'90 e rimasto inutilizzato, si trova all'interno del Parco Nazionale della Majella, vicino a Caramanico Terme. L'area è una meta ambita dai turisti.

Terreno ex Difim (Chieti). Si trova in zona periferica ed è vicino ad aree dove si stanno recentemente costruendo palazzine residenziali, oggetto di un piano di sviluppo urbanistico.

Caserma Emanuele Filiberto (Trieste). Edificio di quattro piani, autorimesse ed area cortiliva; costruito nell"800 ha una posizione logistica molto vantaggiosa (1 km dalla stazione centrale dei treni e dal vecchio porto).

Palazzo Costa Ferrari (Piacenza). Edificio risalente al periodo rinascimentale localizzato nel centro storico. Ha 3 corti interne ed una posizione centralissima; la zona è soggetta ad una riqualificazione.

Appartamento in Viale Teodorico (Milano). Al secondo piano e con due terrazzi ampi, compresa cantina e box auto.

Casa Cantoniera Mengara a Gubbio (Perugia). Edificio composto da due unità immobiliari, garage ed area esterna, localizzato tra le colline in mezzo alle quali ci sono numerose attività agrituristiche.

Convento San Salvador (Venezia). Edificio con rifiniture di pregio con due chiostri interni e tre piani, vicino al Ponte di Rialto, proprio in centro a Venezia. E patrimonio mondiale dell'Unesco. Ci sono saloni affrescati, ampi spazi ed è localizzato in una zona ad alto flusso turistico.

Convento Vicenzine (Parma). Complesso che risale al 1700 localizzato nel centro storico. Si compone di 6 unità immobiliari di cui 2 sono abitazioni con cantine, autorimesse e magazzino.

Complesso che risale al 1700 localizzato nel centro storico. Si compone di 6 unità immobiliari di cui 2 sono abitazioni con cantine, autorimesse e magazzino. Caserma a Tarvisio (Udine).

Caserme e Palazzi a Novara.

Villa a picco sul mare in Liguria.

Aree Industriali in Lombardia.

Palazzi storici a Bologna.

Villa antica in Toscana, nelle campagne (Firenze).

Locali commerciali a Piazza del Campo (Siena).

Faro sulla costa ionica (Calabria).

Terreni edificabili (Sicilia).

All’Agenzia del demanio è stata affidata la vendita di 420 immobili per circa 400 milioni di euro come base d’asta, oltre 1.200 dismissioni per un controvalore di 38 milioni posti in vendita mediante i bandi regionali.

Oltre a quest’attività, il Tesoro ha dato mandato ad alienare anche i beni facenti capo al Ministero della Difesa:

Immobili: 160 milioni di euro.

Fondi e vendite dirette Invimit (Società d'Investimenti Immobiliari Italiani): 610 milioni di euro.

Il calendario e la modalità con la quale il Demani alienerà i beni descritti, vede queste date fondamentali:

Primi 50 beni: 15 ottobre.

37 Asset immobiliari che abbisognano di una progettualità ed un impegno maggiore: 15 novembre.

15 novembre. Ultimi 6 lottizzati (terreni, etc.): 15 Novembre. Per questo è possibile presentare un’offerta unica o diverse per singoli lotti.

La modalità d’invio delle offerte è molto moderna. Insieme ai notai si è deciso di utilizzare le aste telematiche mediante lo strumento RAN (Rete Aste Notarili) del Consiglio Nazionale del Notariato. I partecipanti si contenderanno gli immobili comodamente da casa, on line, nei giorni successivi alla scadenza del bando di partecipazione. Tutto in tutta sicurezza e trasparenza.

All’interno del disciplinare d’asta, inoltre, sono contenute le possibilità di finanziamento e d’incentivo statale, come quelle previste dall’Agenzia Nazionale Invitalia e dall’Istituto per il Credito Sportivo, sempre che il progetto rientri nella fattispecie prevista dai requisiti richiesti.