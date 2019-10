Lo Stato Italiano ha deciso di declassare il farmaco “Progynova” prodotto dalla tedesca Bayer e destinato alla transizione ormonale, indispensabile per le persone trans e da assumere per tutta la vita come terapia sostitutiva vista la natura caratteristica a base di estrogeni.

Progynova è stato derubricato dalla fascia A, i medicinali il cui costo è carico del sistema sanitario nazionale (ad esclusione di alcune regioni che applicavano un costo massimo di 3€) a fascia C dall’Aifa, acronimo di Agenzia Italiana del Farmaco.

A seguito di questa depriorizzazione, il prezzo al consumatore del medicinale è arrivato a quota 10€. Un costo eccessivo se si pensa che una confezione contiene solamente 20 pillole ed alcuni sono obbligati ad assumerne 2 al giorno.

La causa di questo rincaro è da ricercarsi nelle problematiche stesse della Bayer, di cui abbiamo spesso parlato dopo lo scandalo del glifosato e l’acquisizione dell’azienda produttrice di questo diserbante, Monsanto. L’azienda parla di “sostenibilità economica” e punta a rincarare i prezzi dei propri medicinali e lo Stato italiano non vuole sobbarcarsi il costo di quest’iniziativa cagionando però danni reali a tutte quelle persone che abbisognano di questa terapia ormonale che, ricordiamo, deve essere utilizzata a vita.

Le reazioni delle associazioni Lgbtq+ non sono tardate ad arrivare dopo questo rincaro che priva le persone trans di un loro diritto all’accesso dei farmaci idonei al loro stato. Sui loro siti è rimbalzata la comunicazione diretta al neo Ministro della Salute Roberto Speranza:

“Riteniamo che queste scelte azzardate da parte di chi dovrebbe tutelare la salute pubblica nascano da una scarsa conoscenza del percorso di affermazione di genere e di vita delle persone transgender, gender variant e non binarie”.

Una delle prime firmatarie di questo appello è Valentina Coletta del Movimento identità trans di Bologna (acronimo Mit). Intervistata dai giornalisti de “ilfattoquotidiano.it”, ha sottolineato l’importanza di “Progynova” per una particolare categoria di transgender in termini di salute vera e propria.

Per chi si è sottoposto a vaginoplastica, questo è un vero e proprio farmaco salvavita perché diventa l’unica fonte di ormoni. Interrompendo la cura si rischia l’insorgenza di fenomeni patologici come l’osteoporosi grave.

Progynova: Cronaca della Riclassificazione

Il percorso che ha condotto il farmaco Progynova fuori dalla classe A dei medicinali commercializzati dal SSN ha avuto un iter relativamente lungo. Il 4 marzo 2019 la Bayer S.p.a. ha veicolato la domanda di poter attuare un rincaro alle autorità italiane giustificando l’istanza sia a causa di problematiche interne inerenti la sostenibilità economica, sia per quanto concerne le caratteristiche stesse del farmaco, prodotto e commercializzato sin dagli anni ’70 e destinato principalmente alle donne in menopausa.

Dopo che la commissione tecnico-scientifica dell’Aifa ha vagliato e studiato attentamente la domanda e le ragioni alla base di questa, si è decisa la riclassificazione pubblicandone gli effetti, a norma di legge, sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2019.

La Aifa ha preferito non ostacolare la richiesta della Bayer e la scelta di aumentare il prezzo inserendo il medicinale Progynova in fascia C, anche perché esistono alternative terapeutiche similari sia nella stessa fascia, sia in quella A, ossia interamente rimborsabili dal Sistema Sanitario Italiano.

Le Reazioni delle Associazioni Lgbtq+

La già citata Valentina Coletta del Movimento Identità Trans di Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui si dice a conoscenza del reale utilizzo del farmaco Progynova destinato ad alleviare i sintomi appannaggio delle donne in menopausa (vampate di calore, depressione, emicranie, etc.), ma occorre porre l’attenzione anche sulla nuova destinazione d’uso, visto l’utilizzo dello stesso principio attivo da parte di molti trans nel percorso dal genere maschile a quello femminile.

La Coletta punta direttamente il neo ministro della Salute, Roberto Speranza, chiedendo non solo di revisionare il prezzo del farmaco, ma di aprire un vero e proprio canale diretto sulla salute del mondo trans perché non è la prima volta che accade un simile danno cagionato a cittadini italiani che dovrebbero invece essere comunque tutelati.

Soltanto pochi mesi fa, ricorda l’esponente del Mit, era scoppiato il caso del Testoviron, sempre prodotto da Bayern: un medicinale a base di testosterone, l’ormone maschile per antonomasia, la cui produzione era diminuita in modo grave. Un problema che sarebbe dovuto rientrare già dall’inizio di questo mese, ma che purtroppo, secondo i dati di Aifa, non sarà risolto prima del 30 aprile 2020. A seguito di questo, l’Aifa stessa ha autorizzato il nulla osta per importazioni dall’estero di questo principio attivo in modo da compensare la carenza e rispondere alla domanda.

Oltre alla Coletta, altre associazioni Lgbtq+ sono scese in campo per tutelare gli interessi dei loro associati. Il circolo Rizzo Lari (ex Milk) di Milano, l’Arcigay nazionale e l’Atn di Napoli hanno diffuso un comunicato congiunto nel quale sottolineano tutta la loro preoccupazione al riguardo dei recenti accadimenti focalizzandosi anche sull’aspetto economico, di certo non secondario.

I farmaci in questione sono fondamentali per la salute delle persone trans. Non si considera, inoltre, che una grande parte della comunità trans ricade in una fascia socio-economica medio-bassa. In questo modo il costo sanitario della terapia sanitario della terapia ormonale ricade completamente su una comunità che già vede negati ripetutamente l’accesso a diversi diritti essenziali per una vita dignitosa, come quello al lavoro.

Proprio per tutte queste ragioni le associazioni Lgtbq+ chiedono al ministro di istituire un canale di contatto tra le parti sociali in causa al fine di definire una strategia condivisa ed evitare in futuro queste disparità di trattamento che minano anche il diritto inalienabile e costituzionalmente salvaguardato della salute in Italia.