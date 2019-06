Era nell’aria da tempo e finalmente il Presidente Claudio Lotito conosciuto nel mondo del business e divenuto famoso per il grande pubblico dopo essere diventato presidente della Lazio calcio, è sceso in campo letteralmente, come fanno i suoi giocatori ogni giornata di campionato.

La partita non si giocherà però in uno stadio, ma altresì su di un tavolo di trattative per la salvezza di Alitalia.

Lotito ha presentato una proposta secretata, di cui non si conoscono né l’importo, né le dinamiche, ma è stato chiaro in questa sua iniziativa, comunicando il fatto compiuto. Già da tempo si mormorava di un suo possibile interessamento, ma finora le notizie erano tutte state smentite.

In questo caso ci troviamo, invece, di fronte a dichiarazioni vere e proprie rilasciate dal consigliere della Figc (ruolo di potere che ha assunti anni or sono) e confermate da una nota agenzia di comunicazione.

Lotito dovrà ora incontrare i vertici di Ferrovie dello Stato, incaricati di trovare i soci della cordata che acquisirà, tramite società NewCo, l’azienda Alitalia. Sia per formalizzare la sua proposta, sia per dimostrare di avere la solidità finanziaria e patrimoniale necessarie per entrare nel nuovo asset, insieme a FS e Delta Airlines.

L’ipotesi Claudio Lotito è solo una delle ultime in ordine cronologico, dopo quella di Toto, concessionaria dell’Autostrada dei parchi, la A24. Salvini aveva auspicato come partner ideale Atlantia, ma l’azienda ha smentito un interessamento nella giornata odierna con un comunicato ufficiale, anche se dietro c’è una volontà di porre il Governo all’angolo per ottenere qualcosa in cambio (questione Ponte Morandi su tutte).

Salvini, dopo aver saputo di questa mossa del patron laziale, ha affermato di non avere pregiudizio alcuno sul personaggio, spesso sopra le righe e con un carattere complesso, ma uomo di indubbie capacità gestionali, come ha dimostrato anche con la società Lazio, vincendo titoli sul campo anche nella stagione calcistica trascorsa.

L’unica prerogativa, per il ministro, è quella che la nuova Alitalia sia una società efficiente, una compagnia di bandiera eccellente, immagine della nostra nazione e che il nuovo piano industriale non tagli sui costi più semplici, ossia i lavoratori considerati esuberi.

Dal Movimento 5 Stelle non sembrano esserci grandi sconvolgimenti a questo nuovo evento: i dirigenti massimi, Ministro Di Maio su tutti, si sono detti tranquilli e fiduciosi per la definizione positiva della trattativa finale e il salvataggio di Alitalia.