La Fortuna, si sa, è una Dea Bendata che non guarda in faccia al vincitore, ma lo sceglie sulla base del caso. A tal proposito, occorre comunque partecipare alla mitica Lotteria Italia se si vogliono i vincere i cinque milioni di euro in palio come primo premio, compresi quelli minori.

Se avete acquistato uno o più biglietti di questa lotteria nazionale oramai famosa e tenuta ogni anno, con l’appuntamento dell’estrazione proprio alla Befana, l’ultima festa che porta via tutte le altre, come abbiamo visto in un nostro articolo, allora stasera dovete assolutamente guardare l’estrazione in diretta per accertarvi di avere il biglietto vincente o meno.

Spesso le persone vincono e non lo sanno, oppure perdono il biglietto: è successo talmente tante volte che ci sono milioni di euro di premi non incassati anche per quanto concerne la ricca Lotteria Italia.

Dove Vedere

Stasera 6 gennaio 2020, dunque, dalle ore 20.35, potremo vedere l’estrazione collegandoci con il programma TV condotto da Amadeus su Rai 1, i Soliti Ignoti. Oltre a godere di uno spettacolo molto divertente, legato al riconoscimento delle parentele e/o dei mestieri, durante la puntata saranno estratti i cinque premi di prima categoria, quelli più ricchi tra cui il primo premio da 5.000.000€.

Oltre alla possibilità di seguire in diretta il programma TV, potremo anche seguitarlo in streaming, con un device mobile (magari se non siamo a casa), utilizzando il servizio della TV pubblica Rai Play, ossia cliccando qui per la diretta di Rai 1.

Godremo di una serata molto divertente passata in compagnia del bravo Amadeus, propedeutica anche al prossimo appuntamento del Festival di Sanremo, solitamente programmato a febbraio. Nel corso del programma, infatti, Amadeus annuncerà anche i titoli delle canzoni dei 22 cantanti big in gara.

Vista la speciale edizione dei “Soliti Ignoti”, per la Befana il protagonista sarà un concorrente, ma tra gli ignoti ci saranno moltissimi personaggi noti, famosi e appartenenti al mondo dello spettacolo.

I cinque biglietti vincenti i premi di prima categoria, infatti, saranno abbinati a questi cinque personaggi famosi che si sfideranno nel gioco: chi primeggerà avrà associato il simbolo del biglietto vincente da 5 milioni di euro e così via.

Durante la notte, se anche non avete vinto i cinque premi maggiori, non buttate via il biglietto perché verranno svelati anche quelli vincenti i premi di seconda e terza categoria con cifre di tutto rispetto per concludere le feste degnamente.

Calo = Maggiore Probabilità Vincita

Quest’anno le possibilità di accaparrarsi i premi della Lotteria Italia sono maggiori rispetto a quanto accaduto nel passato perché c’è stato un calo nelle vendite di circa il 3% rispetto all’estrazione precedente.

I biglietti venduti sono 6 milioni e 700mila, in diminuzione rispetto ai 6,9 milioni precedenti: la Lotteria incassa circa 34 milioni di euro, leggermente meno rispetto ai 35. Si tratta di un trend comunque positivo dato che l’edizione ancora precedente aveva visto un calo ancor più sensibile, pari a -18,6%, dato riportato da Agipronews.

Tale dato fu conseguenza della decisione di togliere dal biglietto della Lotteria Italia il famoso “Gratta e Vinci” che dava la possibilità a chi acquistava il ticket di vincere anche premi istantanei e abbracciava questa voglia di gioco degli italiani, seppur con conseguenze a volte infauste.

Per quanto concerne i biglietti venduti sul territorio, la regione in cui i biglietti sono letteralmente andati a ruba è quella della Capitale, il Lazio, con 1.300.000 tagliandi. Seguono Lombardia (1.145.000), Emilia Romagna (647.000), Campania (605.000) mentre le più piccole regioni ovviamente sono il fanalino di coda: Valle d’Aosta (12.000) e Molise (30.000).

Come Riscuotere: La Scadenza e i Premi non Riscossi

Non tutti lo sanno,ma i biglietti della Lotteria Italia scadono, hanno una scadenza. Occorre richiedere il pagamento del premio entro sei mesi di tempo dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. 180 giorni entro i quali chi vince deve presentare la ricevuta integra e in originale seguendo i canali disposti, ovvero:

Direttamente presso uno qualunque degli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo, organizzazione convenzionata con la Lotteria.

Presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali fisicamente oppure spedendolo in raccomandata A/R con chiara indicazione delle generalità del vincitore, l’indirizzo di chi richiede il pagamento e la modalità con cui ricevere i soldi, scegliendo tra : Assegno circolare. Bonifico Bancario/Postale.



Una volta esperite le pratiche burocratiche, incasseremo i soldi entro 30 giorni dalla data in cui abbiamo presentato il tagliando vincente.

Come anticipato, sono moltissimi i milioni di euro lasciati per strada dagli italiani: dal 2002 a oggi ben 29 milioni di euro non riscossi. Solo per quanto concerne la passata edizione, si parla di un milione di euro tra premi di seconda categoria (6 premi non riscossi da 50.000€) e di terza (ben 31 da 25.000€).

Per quanto riguarda i premi maggiori, solitamente non si ha questo problema. Nell’edizione passata, il primo premio da 5 milioni è andato a un fortunato vincitore di Sala Consilina, a Salerno, mentre l’ultimo, quello da 500.000€, è stato vinto a Fabro, in provincia di Trevi.

Nel 2017 nessun problema per i maggiori premi anche se quelli non riscossi si sono attestati sempre vicini al milione di euro (970.000€).

Nel 2016 risulta invece vacante il premio da 2 milioni di euro. Un peccato davvero per una fortuna che ci aveva magari visto bene.