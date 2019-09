E’ un lunedì di tensione quello a Piazza Affari come da previsione, dopo gli attacchi rivendicati dagli yemeniti ai due impianti petroliferi più importanti del mondo nel week-end. Questi accadimenti hanno fatto letteralmente schizzare il prezzo del petrolio e dato nuova vita a tutti i titoli del comparto petrolifero. Lo spread ha prima puntato verso l’alto, ma poi ha subito un ritracciamento con la conseguenza di scendere ancora, sospinto sempre dalle misure emanate dalla BCE e dalla fiducia degli investitori in una soluzione repentina della crisi nel medio oriente.

Purtroppo la borsa italiana, così come le similari istituzioni europee, hanno sofferto il clima di tensione e la sfiducia degli investitori che sono ricorsi ai cosiddetti beni rifugio: l’indice FTSE Mib ha dovuto abbandonare subito la soglia dei 22.000 punti base appena conquistata.

Dal quadro macroeconomico emergono i dati pubblicati mensilmente da Bankitalia: per l’Italia è record a luglio in termini assoluti sul debito pubblico mentre si sono ridotte le entrate tributarie (temporaneamente).

Alla chiusura delle contrattazioni milanesi, ecco come si presentavano gli indici borsistici principali:

Indice FTSE MIb a 21.969 punti base: -0,96%.

Indice Italia FTSE Star: +0,15%.

Indice Italia FTSE All Share: -0,91%.

Indice Italia FTSE Mid Cap: -0,65%.

Nella seduta di lunedì 16 settembre gli scambi sono arrivati a 2,64 miliardi di euro, in rialzo rispetto a quanto registrato venerdì (2,51 miliardi). Su 414 titoli trattati, 251 hanno chiuso la loro performance in area negativa, 130 in quella positiva e 33 azioni sono rimaste pressoché invariate.

Nel mercato valutario, la nostra moneta unica crolla letteralmente contro tutte le altre divise, sospinta al ribasso anche dalla politica espansionistica prospettata dal programma della BCE e dalle nuove misure emanate dal Governatore uscente Mario Draghi. Al momento un euro vale 1,1031$ (-0,59%), ovvero 118,96 yen (-0,73%).

Il differenziale tra i titoli di Stato sul debito italiano e quelli similari tedeschi, presi a riferimento, dopo esser salito anche a livelli di guardia in mattinata facendo pensare al peggio, ha subito un ritracciamento ed è addirittura sceso di -0,97% chiudendo a 132 punti base. I rendimenti dei titoli decennali italiani ora sono pari a llo 0,84%.

Di questo trend non ne hanno approfittato in pieno le utility, purtroppo gravate dalla crescita del prezzo del petrolio e dalla tensione internazionale: Snam perde -1,29% e si ferma a 4,44€, Terna perde -1,24% a 5,59€, mentre il colosso elettrico Enel fa peggio di tutti (-1,67% a 6,48€), tra i titoli maggiormente scambiati insieme ad Unicredit, Intesa, Eni, Atlantia, Tenaris ed FCA.

Nel mondo delle criptovalute la situazione non si schioda dall’inerzia in cui si trova il Bitcoin (BTC): la regina della Blockchain oscilla pericolosamente vicino alla soglia dei 10.000 dollari ed al momento segna un ribasso. La quota attuale è 10.198,72$ (-1,35%). La situazione per le altcoin non è omogenea: Ethereum sta guadagnando +1,46% e segna al cambio 191,76$, mentre Ripple perde -0,61% e si trova a 0,259353$. Per il resto domina il rosso (negativo), ma si tratta di movimenti contenuti, a parte Cosmos che subisce prese di beneficio dopo i rialzi di cui abbiamo parlato (-5,22%). Il market cap delle criptovalute aggregato si aggira sui 263 miliardi di dollari con una BTC Dominance che scende a 69,5% (Fonte: Coinmarketcap).

La situazione delle altre piazze europee non ha visto grandi differenze rispetto a quanto accaduto in Italia. Alla chiusura i principali indici segnavano questi andamenti:

Parigi -0,94%.

Francoforte -0,71%.

Londra -0,63%.

Madrid -0,94%.

Tornando in Italia, analizziamo i vari settori partendo dal solito comparto critico, quello bancario che ha seguito il trend negativo generale a parte BPER e MPS:

Unicredit a 11,26€ (-1,71%).

Intesa Sanpaolo a 2,14€ (-1,76%).

Banco Bpm a 1,93€ (-1,28%).

BPER Banca a 3,62€ (+0,47%).

Ubi Banca a 2,53€ (-0,86%).

Creval a 0,066€ (-3,23%).

Monte dei Paschi di Siena (MPS) a 1,66€ (+1,84%). Secondo le notizie riportate dal noto quotidiano Milano Finanza, si parlerebbe di un progetto per vendere interamente l’intero istituto, smembrandolo tra una “Bad Bank” contentent NPL (Non Performing Loans) gestita dalla solita società SGA ed una “Good Bank” messa sul mercato.

Fineco Bank a 9,76€ (-0,87%).

Banca Mediolanum a 6,94€ (-1,00%).

Banca Mediolanum a 6,94€ (-1,00%).

Seduta spumeggiante per i titoli legati al settore petrolifero dopo che il prezzo del greggio a New York ha superato i 60 dollari al barile a seguito della riduzione dell’offerta e della criticità risultanti dall’attacco ai due impianti in Arabia Saudita. Secondo le agenzie di stampa, a seguito di questi accadimenti, sarebbero venute meno il 5% delle forniture mondiali di petrolio. Gli analisti di Intesa Sanpaolo sono stati molto più precisi:” Gli attacchi hanno cagionato danni per la riparazione dei quali ci vorranno settimane e l’agenzia Reuters stima un impatto negativo di 5,7 milioni di barili in meno al giorno, sebbene questa lacuna sia compensata dagli stessi sauditi mettendo mano alle riserve strategiche, così come gli USA sono pronti a fare“.

Il prezzo del petrolio, a seguito delle azioni dei ribelli con droni comandati da remoto, è letteralmente schizzato per quanto riguarda gli indici alla consegna:

Indice Wti: 61,23$ al barile (+11,63%).

Indice Brent: 67,42$ al barile (+11,96%).

Indici che stanno tuttora salendo con tutte le conseguenze che quest’impatto potrà avere. Tra le commodities ed i beni rifugio per definizione, sale anche l’oro di nuovo sopra i 1.500 dollari. Ora il prezioso metallo vale 1.503,785$ all’oncia (+1%), ovvero 43,95€ al grammo (+1,66%).

Eni ha chiuso la seduta in grande spolfero con un +1,92% a 14,31€ nonostante la bocciatura degli analisti di Berenberg che hanno abbassato il target prize da 18€ a 15,5€. Per il cane sputafuoco a sei zampi la riduzione delle stime sull’utile per il biennio 2019/2020 ha indotto gli analisti a rivedere anche il proprio giudizio, da “buy” (acquistare) ad “hold” (mantenere le azioni possedute nel portafoglio).

Meglio le altre aziende settoriali correlate al settore ingegneristico: Saipem chiude a 4,68€ (+2,79%) mentre Tenaris a 10,52€ (+2,78%).

Capitolo a parte va dedicato tutto ad Atlantia che cala a picco letteralmente dopo aver già chiuso la seduta di venerdì con un calo pauroso dell8%. Oggi il valore si è fermato poco sopra (-7,84% con le azioni quotate a 20,44€), ma di certo le previsioni non sono positive, visto quanto sta accadendo. Viste le indagini in atto da parte della procura che sta acquisendo e sequestrando documentazione varia presso la sede di Autostrade per l’Italia e la sua controllata deputata al monitoraggio dei viadotti, a seguito del crollo del Ponte Morandi, la holding che fa capo alla Famiglia Benetton, avrebbe deciso come agire. Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia ha deliberato per l’avvio immediato di un audit su quanto emerso proprio la scorsa settimana e su ipotetici capi d’accusa (reato di falso per i dati di monitoraggio sui viadotti Pecetti e Paolillo) proprio per comprendere quanto accaduto al suo interno e se le procedure aziendali e gli standard presupposti siano stati applicati o meno. Da Atlantia è arrivato l’annuncio di un Consiglio di Amministrazione nella giornata di domani con oggetto “Comunicazioni importanti dell’Amministratore Delegato”: come abbiamo giò anticipato in un nostro articolo, probabilmente arriveranno le dimissioni dell’ad.

Dall’Universo Agnelli emergono buone notizie. CNH Industrial regge l’urto di quanto sta accadendo e guadagna +0,25% attestandosi a 10,16€ dopo la notizia, riportata da alcune agenzie di stampa, in base alla quale il Fondo Elliott Management sarebbe interessato a rilevare una quota della società. L’azione del Fondo d’investimento è legata alla separazione tra linea “on highway” (Iveco, etc.) e linea “off highway” (New Holland).

Bene anche FCA, tra i top traded, come anticipato. La Fiat Chrysler Automobiles tiene e guadagna +0,16% chiudendo a 16,58€.

Il noto operatore dell’ecommerce ePrice ha chiuso la giornata perdendo più di due punti percentuali (-2,19%) a quota 0,54€. Quotata nel segmento STAR, la società ha pubblicato la sua semestrale 2019 presentando ricavi pari a 63 milioni di euro, in calo di -16% rispetto ai 74,8 milioni dello stesso periodo nel 2018. La perdita da gennaio al 30 giugno è stata di 23,76 milioni di euro, maggiore dei 5,72 milioni registrati nel 2018 (sempre da gennaio a giugno). Il management di ePRICE ha preso atto delle linee guida aggiornate nel piano industriale quinquennale 2019-2024 con una guidance per quest’anno rivista al ribasso, un MOL (Margine Operativo Lordo) positivo solo a partire dal 2020 e un fabbisogno necessario di cassa necessario a tutto il piano pari a 10 milioni di euro da reperire entro l’anno prossimo. ePRICE, contestualmente alla nota semestrale, ha reso nota la manifestazione d’interessa da parte di un investment manager a capo di una cordata d’investitori che sarebbero disponibili a valutare la possibilità d’immettere denaro ed investire nella società di ecommerce.

Dopo Atlantia, la performance peggiore è di Fidia, la società operante nel settore degli stampi. Anche per Fidia, i dati ricavati dalla pubblicazione della nota semestrale non sono stati certo positivi. Da gennaio a giugno la società ha registrato una perdita netta (escludendo la quota di terzi) pari a 3,51 milioni di euro, in peggioramento rispetto alla perdita registrata nei primi sei mesi del 2018 (2,29 milioni). In questo periodo temporale il fatturato si è ridotto del 13,5%.