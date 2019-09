Piazza Affari apre la settimana con il segno più, ma non ci sono certo molti motivi per festeggiare. Gli operatori restano tutti in attesa delle decisioni deliberate dalla BCE con le ultime mosse del Governatore uscente Mario Draghi: il 12 settembre è segnato in rosso sul calendario.

Giuseppe Conte ha chiesto la fiducia alla Camera dei Deputati toccando, con il suo discorso, temi molto caldi e molto vicini all’elettorato 5 Stelle nel tentativo di ravvivare un fuoco di un consenso che pare spento, se non negli attivisti: prossime mosse del Governo Conte-Bis, un Premier non votato né scelto dagli italiani, saranno il giusto, ma inutile a livello finanziario, taglio dei parlamentari e la “revisione” delle concessioni autostradali.

Un mutamento lessicale che di certo non è stato ben recepito dai mercati e influenzerà anche il dossier Alitalia: Di Maio non può accettare altro che non la revoca e parlare di revisione è già sintomatico di una debolezza insita nella compagine messa insieme, ancora una volta, solo con la volontà di non andare ad elezioni, né redigere una legge elettorale che faccia vincere uno ed uno solo per consentire anche analisi post governo di responsabilità. Dichiarazioni che hanno comunque fatto crollare il titolo di Atlantia.

Venerdì 9 settembre, intanto, l’agenzia di Rating Moody’s ha ben recepito la continuità italiana e l’operato di Conte, non modificando il rating sul debito sovrano, a “Baa3” e ponendo l’outlook trimestrale come stabile.

Alla chiusura delle contrattazioni della giornata di lunedì 9 settembre, i principali indici di Piazza Affari segnatamente erano:

Indice FTSE Mib a 21.990 punti base (+0,19%).

Indice FTSE Italia All-Share +0,28%.

Indice FTSE Italia Star +0,90%.

Indice FTSE Italia Mid Cap +0,82%.

Fallito, dunque, il superamento della soglia dei 22.000 punti base, anche se per poco, visto il massimo intraseduta toccato a 22.041. Il controvalore degli scambi è stato simile a quello di venerdì, seppur in ribasso di poco (2,03 miliardi di euro contro 2,14). Su 412 titoli, 232 hanno chiuso in area positiva, 137 in quella negativa e 43 azioni sono rimaste pressoché invariate.

Nel comparto valutario l’euro resta praticamente stabile e l’attenzione pare tutta focalizzata sempre sulle decisioni della banca centrale riguardo la politica monetaria di giovedì. Contro il biglietto verde si quota 1,1033$ (+0,05%), mentre contro la divisa giapponese segna 118,01 yen (+0,00%).

Nel mondo delle criptovalute, dopo le ultime notizie positive, il Bitcoin (BTC) rischia di scendere ancora sotto la soglia dei 10.000$. Attualmente la moneta regina della blockchain segna 10.318,14$ (-1,29%) trascinando con sé tutte le altcoin: Ethereum si trova a 180,63$ (-0,82%) mentre Ripple a 0,261738$ (-0,77%). Nella top ten per market cap sono EOS al momento segna positivo: la criptovaluta al momento guadagna +2,82% e segna quota 3,84$. Sceso, nuovamente, il market cap globale sotto i 270 miliardi di dollari, a 265 circa: scende anche la BTC Dominance che si assesta a 69,8% (Fonte: Coinmarketcap).

Il differenziale tra il rendimento dei nostri titoli di stato e quelli similari tedeschi presi a riferimento, ossia lo spread BTp-Bund, sale a 155 punti base (+2,6%). Nel giorno della fiducia alla Camera, il Grande Elettore Spread sembra aver compiuto la sua opera e torna a crescere. Il rendimento dei decennali si avvicina di nuovo al punto percentuale, fermandosi allo 0,96%. Nei prossimi giorni capiremo se si tratta di una variazione estemporanea o un trend di nuovo negativo per l’Italia.

Positive anche le altre Piazze Europee tranne Parigi e l’incognita Inghilterra. La Brexit e le azioni del Primo Ministro Boris Johnson con la fuga già pianificata di capitali e banche dall’isola britannica, inducono al pessimismo gli operatori:

Parigi -0,27%.

Francoforte +0,28%.

Londra -0,64%.

Madrid +0,23%.

Ottima giornata per le banche ed i titoli legati al settore:

Unicredit a 10,94€ (+2,88€) tra i migliori del comparto e tra i top traded insieme ad Intesa e Banco BPM.

tra i migliori del comparto e tra i top traded insieme ad Intesa e Banco BPM. Intesa Sanpaolo a 2,10€ (+1,67%).

Banco BPM a 1,93€ (+2,52%).

BPER Banca a 3,46€ (+3,38%).

Ubi Banca a 2,45€ (+3,20%).

Creval a 0,062€ (+1,81%).

Monte dei Paschi di Siena (MPS) a 1,60€ (+1,13%).

Banca Mediolanum a 6,86€ (+1,85%). In un’intervista pubblicata sul quotidiano Milano Finanza, Massimo Doris, numero uno della banca e presente in tutte le promo veicolate sul media televisivo, ha confermato la possibilità di emettere un dividendo superiore alle attese a favore degli azionisti. “Grazie all’andamento positivo dei mercati, sono cresciuti introiti provenienti dalle commissioni di performance e, a meno di frenate repentino dei mercati di fine anno, siamo pronti a riconoscere un extra-dividendo oltre i 40 centesimi per azione già preventivati“. Gli analisti di Banca IMI, dopo queste notizie positive, hanno alzato il target prize sul titolo da 7€ a 7,6€ confermando il giudizio “hold” a seguito della revisione sui parametri di valutazione di Mediolanum e recependo il dato positivo sulla raccolta fondi nel mese di agosto

Fineco Bank a 9,87€ (+1,27%). Più o meno per gli stessi motivi indicati pro Mediolanum, gli analisti di Banca IMI hanno alzato anche in questo caso il target prize da 8,2€ a 8,9€ confermando contestualmente il giudizio su "hold".

Nel settore delle commodities, l’oro scende leggermente e continua il trend in discesa (1500,195$ all’oncia, -0,44%, 43,95€ al grammo, -0,77%) mentre il greggio subisce un fortissimo aumento di prezzo per quanto concerne il petrolio con consegna immediata:

Indice Wti dell’oro nero texano si proietta verso i 60 dollari a 57,9$ al barile (+2,44%).

Indice Brent dell’oro nero estratto nel Mare del Nord a 62,75$ al barile (+1,97%).

Di questo aumento ne hanno beneficiato i titoli del settore petrolifero, come Saipem (+2,25% a 4,50€) e Tenaris (+2,95% a 10,28€). Bene anche l’azienda petrolifera Eni (+1,10% a 13,92€): l’azienda di San Donato avrebbe in mente di estendere la sua influenza nel nord europa acquisendo gli asset residui dell’americana Exxon che vuole, invece, dismettere la sua posizione nell’area e concentrarsi su altre zone geografiche.

Nel comparto degli industriali, come anticipato, crolla Atlantia. La holding che fa capo alla Famiglia Benetton perde quasi due punti percentuali (-1,99%) e scende a 24,15€ dopo le parole del neopremier Conte. Secondo il Sole 24 Ore, la concessionaria autostradale, vista l’aria che tira, starebbe valutando la possibilità di cedere una quota di minoranza di Telepass per un controvalore pari a 2 miliardi di euro. Per il momento si tratta solamente di rumors, ma conoscendo i professionisti del Sole è probabile che si tratti di realtà e ci siano veramente dei soggetti interessati all’acquisto della controllata (si parla di una cordata composta da Fsi, Sia e Generali oltre a tre fondi di private equity esteri).

Bene Leonardo, ex Finmeccanica, che sale a 11,41€ (+0,88%). Il numero uno della società attiva nel settore aerospaziale, Alessandro Profumo, durante l’annuale Workshop Ambrosetti di Cernobbio, sul Lago di Como, ha dichiarato ai presenti che i primi sei mesi di quest’anno sono stati migliori del previsto sotto tutti i punti di vista. A tal proposito, il raggiungimento dei target definiti dal piano industriale annuale non sono in pericolo (ricavi tra i 12,5 ed i 13 miliardi di euro, risultato operativo tra gli 1,18 e 1,23 miliardi). Il manager ha anche dichiarato risolte le problematiche inerenti la divisione elicotteri che avevano determinato il profit warning del 2017.

Moncler cede -1,31% e si attesta a 35,49€ dopo che il Sole 24 Ore di domenica ha pubblicato alcune informazioni sul gruppo operante nel settore dell’abbigliamento con la sua linea d’eccellenza nei piumini. Moncler ritiene raggiungibili i target posti dagli analisti per quest’esercizio: ricavi intorno agli 1,64 miliardi di euro ed un margine operativo lordo adjusted superiore ai 580 milioni. Esaminati questi numeri e recepite le dichiarazioni di fiducia, gli analisti di HSBC hanno alzato il target prize sul titolo da 42€ a 43€ e portando il giudizio su “buy”: lo hanno fatto anche valutando le stime al rialzo sull’utile per azione previsto nel triennio 2019/2021.

Salvatore Ferragamo (-0,98% a 18,12€), invece, ha subito una riduzione del target prize da 19€ a 18€ sempre da parte della Banca HSBC che ha confermato il giudizio “hold” (tenere le azioni in portafoglio). La casa di moda italiana quotata sotto l’indice FTSE Mib, ha avuto una giornata difficile in seguito alla diminuzione delle stime sulla redditività per il triennio 2019/2021.

La società farmaceutica Recordati perde -4,35% e chiude la seduta con le azioni che si scambiano a 38,22€. Gli analisti di Goldman Sachs hanno rivisto al ribasso il giudizio dal “buy” a “neutrale” confermando il target prize di 42€: il giudizio è mutato a seguito del rally in forte rialzo messo a segno dal titolo in questo 2019. Si prevede un rallentamento ovvero un’inversione di tendenza, dunque.

La moderna azienda multisettoriale Carel Industries, ha avuto un vero e proprio boom nel segmento STAR raggiungendo la soglia dei 12,48€ (+13,3%) dopo aver pubblicato e comunicato agli stakeholder i risultati della sua semestrale nel 2019. Tra i vari parametri, i ricavi risultano in crescita di +20,3% (+19,3% a cambi costanti) rispetto lo stesso periodo dell’anno (primi sei mesi del 2018) e l’utile netto è pari a 19 milioni di euro in assoluto (+21,7% rispetto ai 15,6 milioni dei primi sei mesi del 2018).

Torna a far parlare di sé l’azienda bolognese operante nel settore delle bioplastiche, Bio-ON. Il titolo, dopo le vicissitudini con il Fondo Quintessential e le ripercussioni giuridiche ancora in attesa di definizione, registra un forte balzo (+20%) e raggiunge quota 20,85€, seppur rimane ben lontano dalle soglie registrate prima dell’attacco mediatico. Il titolo è stato sospeso molte volte durante la seduta per eccesso di rialzo. La società ha comunicato che il Gruppo TAIF (operante nel settore petrolchimico tradizionale) sta iniziando la fase operativa del progetto PHA (poliidrossialcanoati) per produrre 10.000 tonnellate l’anno di bioplastica nella Repubblica del Tatarstan, in Russia dopo aver sottoscritto l’accordo di licenza proprio con Bio-On lo scorso ottobre durante gli accordi bilateriali Italia-Russia.